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Las sorpresas y los olvidados de la lista de De la Fuente: desde cuatro caras nuevas al adiós de dos leyendas

El casting final para el Mundial 2026 deja un caso inédito en la historia de la selección

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De la Fuente da los
De la Fuente da los nombres de la convocatoria ante los partidos contra Serbia y Egipto. (Europa Press)

De la Fuente ha dado la lista de los 27 convocados para los amistosos frente a Serbia y Egipto. Tras la anulación de la Finalissima a causa de la guerra en Oriente Medio y las acusaciones cruzadas entre España y Argentina por la responsabilidad de que no se jugara, la selección ha tenido que buscar ‘in extremis’ dos compromisos antes de la cita mundial en Estados Unidos, Canadá y México.

Lejos de ser una lista continuista, como nos tenía acostumbrados el técnico riojano, De la Fuente ha seleccionado a cuatro novedades y dejado fuera a dos pesos pesados en una lista que mezcla presente y futuro, pero que también sigue su mensaje de que nadie tiene el puesto asegurado.

La gran sorpresa está bajo palos. Por primera vez, España irá con cuatro porteros a los amistosos. Y el motivo tiene nombre propio: Joan García. El portero del FC Barcelona lidera la carrera por el Zamora, siendo el portero menos goleado de LaLiga. “Es un gran portero, no lo hemos descubierto ahora, lleva siendo internacional sub-21 cinco años... hemos entendido que era el momento para que esté con nosotros”, ha explicado el seleccionador en rueda de prensa.

Pero, como venimos advirtiendo, no es el hecho de la convocatoria del portero culé, sino el caso insólito en la historia de la selección de ir con cuatro porteros. “Hemos interpretado que a estos cuatro porteros queremos observar la convivencia, entrenamientos, inteligencia… Hay otros porteros muy buenos que también pueden estar en la selección y eso está bien”, ha sentenciado De la Fuente.

Joan García. (REUTERS/Stringer)
Joan García. (REUTERS/Stringer)

Mosquera, la sorpresa en defensa

Otra de las caras nuevas es Christian Mosquera. El central del Arsenal, capaz de actuar también en el lateral, da el salto a la absoluta tras su paso también por la sub-21. “Es la ratificación que hemos comentado en ocasiones anteriores, comprometido, capitán Sub-21, y que quiere jugar con España. Está firmando una gran campaña con el Arsenal”. Lleva dos titulares consecutivas en el equipo de Arteta y también ha jugado de lateral derecho. “Su polivalencia es clave, ya que puede rendir tanto de central como de lateral. Es muy rápido, mantiene siempre la concentración y cuenta con todo el bagaje de haber pasado por las categorías inferiores”.

Mosquera. (REUTERS/Jaimi Joy)
Mosquera. (REUTERS/Jaimi Joy)

Por otro lado, y dado el nivel demostrado de Marc Pubill, su falta en la convocatoria ha dejado boquiabiertos a los seguidores rojiblancos. Un golpe frente al Getafe que le dejó fuera de la vuelta en Champions frente al Tottenham ha hecho saltar las alarmas en La Roja: “Nuestra prioridad es preservar la salud de los futbolistas… no queríamos correr ningún riesgo innecesario”, ha zanajado el técnico.

Marc Pubill. (REUTERS/Susana Vera)
Marc Pubill. (REUTERS/Susana Vera)

Revolución en la delantera

Otra de las sorpresas ha sido la lista de atacantes, con dos nombres inesperados. Víctor Muñoz, extremo del Osasuna, es uno de los máximos regateadores de LaLiga con 146 completados, siendo la primera vez que está con la Selección Española. Junto a él, Ander Barrenetxea, que ocupa el hueco dejado por Nico Williams.

Víctor Muñoz. (Europa Press)
Víctor Muñoz. (Europa Press)

A esto se suma el regreso de Pablo Fornals. Clave en el esquema de Manuel Pellegrini, el centrocampista del Betis es uno de los mayores creadores de juego de la competición doméstica. “A Fornals lo conozco desde hace muchísimo, ganamos juntos en las categorías inferiores… Es un jugador que nos da mucho: puede estar en banda o en punta, tiene profundidad y encaja perfectamente en lo que buscamos”.

Pablo Fornals. (Europa Press)
Pablo Fornals. (Europa Press)

El adiós de Carvajal y Morata

Pero sin duda, una de las cosas que más ha llamado la atención han sido las ausencias. Dos capitanes como Álvaro Morata y Dani Carvajal se han quedado fuera en una convocatoria que anuncia un cambio de ciclo. “Ojalá Dani recupere el nivel de la Eurocopa… tiene que jugar, recuperar el nivel que tiene habitualmente, y así estará con nosotros”, ha explicado el riojano, dejando la puerta todavía abierta al canterano madridista, que dependerá de su nivel y minutos en el Bernabéu.

Dani carvajal. (REUTERS/Violeta Santos Moura)
Dani carvajal. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Los 27 elegidos

Esta es la lista de Luis de la Fuente para los partidos ante Serbia y Egipto. La última antes del Mundial:

  • Porteros: Unai Simón, David Raya, Joan García y Remiro
  • Defensas: Pedro Porro, Cubarsí, Huijsen, Laporte, Cucurella, Grimaldo, Marcos Llorente y Mosquera
  • Centrocampistas: Rodri, Zubimendi, Pedri, Fermín, Carlos Soler, Fornals y Dani Olmo
  • Delanteros: Lamine Yamal, Oyarzabal, Víctor Muñoz, Ferran, Borja Iglesias, Yeremy, Barrenetxea y Baena

La convocatoria ha dado que hablar, pero con una cosa clara: el casting no está cerrado, y la recta final de la temporada puede ser decisiva para muchos futbolistas que quieren estar en el Mundial 2026.

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