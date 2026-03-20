España se medirá con Egipto el 31 de marzo en el RCDE Stadium

El regreso de la selección española absoluta masculina a Barcelona después de cuatro años ha generado expectación, ya que este partido servirá como el último compromiso previo a la convocatoria final para el Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. El equipo nacional disputará un duelo amistoso contra Egipto el 31 de marzo en el RCDE Stadium. Según informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la cita enfrentará a la ‘Roja’ con el combinado africano, que ocupó la cuarta posición en la última Copa África, en el estadio del RCD Espanyol.

El medio detalló que la convocatoria fue comunicada el jueves por la noche, integrándose en el calendario del parón internacional de selecciones que se aproxima. Esta decisión se produjo tan solo horas antes de que Luis de la Fuente, seleccionador nacional, comunique la lista de jugadores para ambos partidos amistosos de marzo. La elección de Egipto como rival resultó relevante, tras diversas especulaciones y dificultades para cerrar el acuerdo sobre el segundo oponente para esta fecha FIFA, según consignó la RFEF.

Los planes de la Federación se vieron alterados luego de la suspensión de la “Finalissima”, el partido entre los campeones de Europa y América (España y Argentina), que estaba previsto para el 27 de marzo en Doha, Catar. La suspensión de este encuentro fue confirmada oficialmente el domingo anterior, a raíz de las tensiones bélicas en Oriente Próximo, específicamente por la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán, de acuerdo con información publicada por la RFEF. En respuesta a la cancelación, la selección española programó un primer amistoso para el 27 de marzo ante Serbia, que se disputará en el Estadio de la Cerámica, sede habitual del Villarreal CF.

El segundo amistoso, cuyo rival se mantuvo en el aire durante varios días debido a diversas informaciones sobre complicaciones logísticas, fue confirmado finalmente ante Egipto este jueves a altas horas. La RFEF destacó que este será apenas el segundo enfrentamiento oficial entre España y Egipto a nivel absoluto. El único antecedente tuvo lugar el 3 de junio de 2006, cuando ambas selecciones se midieron en el estadio Martínez Valero de Elche.

Este periodo internacional, según remarcó la RFEF, adquiere especial relevancia porque constituye la última oportunidad para que los jugadores convenzan a Luis de la Fuente y su cuerpo técnico de cara a la convocatoria definitiva para la Copa del Mundo de 2026. El seleccionador anunciará este viernes la lista de convocados para ambos compromisos amistosos, cerrando así el ciclo de pruebas antes del sorteo y la planificación final del evento mundialista.

La ‘Roja’, acostumbrada a disputar encuentros de alta exigencia en las fechas de marzo, retorna así a Barcelona, una ciudad que no acogía un partido del equipo nacional absoluto desde hace cuatro años. El RCDE Stadium será el escenario del enfrentamiento ante Egipto, según publicó la RFEF, lo que representa una novedad en el calendario de la selección y una oportunidad para que la afición catalana presencie en directo el último tramo de la preparación antes del gran torneo internacional.

Desde la confirmación del partido ante Serbia por parte de la Federación el lunes, la planificación de la ventana internacional fue objeto de distintas consideraciones, dada la situación geopolítica que impidió la celebración del encuentro con Argentina y la necesidad de organizar un segundo amistoso de nivel para mantener el ritmo competitivo del equipo nacional. Egipto, que terminó en la cuarta posición del torneo continental africano, fue la selección finalmente elegida para completar el programa en esta ventana de preparación, aportando un desafío de exigencia para el combinado dirigido por Luis de la Fuente.

Con el anuncio de la lista de convocados inminente y el calendario de partidos ya definido, la actividad de la selección española afronta una etapa decisiva a las puertas del Mundial. La RFEF ha insistido en que estos amistosos servirán para afinar la preparación táctica y evaluar el estado de los jugadores, así como para cerrar la última convocatoria antes del máximo torneo internacional que se disputa cada cuatro años, tal como reportó la Federación.