Un alcalde gana las elecciones del pueblo y a los dos días aparece su granja quemada: “Es un acto criminal”

Imagen de archivo de una ganadería. (Carlos Castro / Europa Press)

Un incendio el pasado martes 17 de marzo en la localidad francesa de Pomoy ha destruido totalmente un almacén agrícola propiedad del nuevo alcalde electo. Según han confirmado los bomberos a la cadena de televisión francesa France 3, el fuego ha provocado la pérdida de 8000 toneladas de forraje.

Los bomberos del departamento de Haute-Saône acudieron al lugar en torno a las 20:40 horas, cuando ya resultaba imposible salvar el contenido del almacén. La gendarmería de Lure ha confirmado a este medio que el edil ha presentado una denuncia formal y ha anunciado la apertura de investigaciones técnicas para esclarecer las causas exactas del fuego.

El triunfo del treintañero Henry, cuya candidatura obtuvo el 53,21% de los votos frente a su rival Patrick Rothé (46,8 %), se decidió por solo siete papeletas (58 frente a 51). En el momento del incendio, este alcalde había asumido el liderazgo de la lista apenas el domingo anterior, tras seis años como primer adjunto en el consistorio. El joven agricultor afirma que dejó la explotación a las 20:15 y que, solo quince minutos más tarde, el fuego ya estaba declarado.

El alcalde ha aludido a las tensiones previas a los comicios en su localidad como posible detonante de este acto vandálico. El propio agricultor y su predecesor en el ayuntamiento reconocieron que algunos consejos municipales fueron especialmente virulentos y que la competencia fue parte del motivo por el que inicialmente no quería presentarse.

Qué se sabe hasta ahora del incendio

El almacén siniestrado contenía esencialmente fardos de heno para un centenar de bovinos y de unas sesenta ovejas. A pesar de la gravedad de la pérdida, Henry ha asegurado en declaraciones a los medios locales no temer por el bienestar de los animales a corto plazo, puesto que es el momento de pasto en libertad. “El momento podría ser peor”, ha admitido al medio.

El establo en el que comenzó el incendio fue construido en 1992. El fuego se expandió con rapidez a un segundo edificio colindante, donde permanecían unas treinta reses, evacuadas a tiempo por la intervención conjunta de los servicios de emergencia y los habitantes de la zona. Las circunstancias no están aclaradas. El propietario ha asegurado a otro medio local, L’Est Républicain, que su almacén no contaba con instalación eléctrica. Y para el regidor no cabía duda de la intencionalidad del incendio: “Es un acto criminal, estoy convencido. Esperaremos a ver qué determina la investigación, pero no había nada que pudiera provocar fuego, ninguna instalación eléctrica ni nada similar”, ha apuntado a France 3.

La composición y estado del forraje es un elemento que las autoridades tienen en cuenta en la investigación. Este material, compuesto a partir de una mezcla de plantas desecadas, puede sobrecalentarse si no se conserva en condiciones adecuadas. Aunque estos incidentes suelen observarse tras la recogida estival, entre tres y seis semanas después de su empacado, también pueden afectar a pacas almacenadas durante meses.