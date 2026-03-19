España

Un alcalde gana las elecciones del pueblo y a los dos días aparece su granja quemada: “Es un acto criminal”

El fuego ha provocado la pérdida de 8000 toneladas de forraje. El regidor señala que las tensiones vividas durante las elecciones municipales pudieron alimentar este tipo de acciones

Guardar
Imagen de archivo de una
Imagen de archivo de una ganadería. (Carlos Castro / Europa Press)

Un incendio el pasado martes 17 de marzo en la localidad francesa de Pomoy ha destruido totalmente un almacén agrícola propiedad del nuevo alcalde electo. Según han confirmado los bomberos a la cadena de televisión francesa France 3, el fuego ha provocado la pérdida de 8000 toneladas de forraje.

Los bomberos del departamento de Haute-Saône acudieron al lugar en torno a las 20:40 horas, cuando ya resultaba imposible salvar el contenido del almacén. La gendarmería de Lure ha confirmado a este medio que el edil ha presentado una denuncia formal y ha anunciado la apertura de investigaciones técnicas para esclarecer las causas exactas del fuego.

El triunfo del treintañero Henry, cuya candidatura obtuvo el 53,21% de los votos frente a su rival Patrick Rothé (46,8 %), se decidió por solo siete papeletas (58 frente a 51). En el momento del incendio, este alcalde había asumido el liderazgo de la lista apenas el domingo anterior, tras seis años como primer adjunto en el consistorio. El joven agricultor afirma que dejó la explotación a las 20:15 y que, solo quince minutos más tarde, el fuego ya estaba declarado.

El alcalde ha aludido a las tensiones previas a los comicios en su localidad como posible detonante de este acto vandálico. El propio agricultor y su predecesor en el ayuntamiento reconocieron que algunos consejos municipales fueron especialmente virulentos y que la competencia fue parte del motivo por el que inicialmente no quería presentarse.

Qué se sabe hasta ahora del incendio

El almacén siniestrado contenía esencialmente fardos de heno para un centenar de bovinos y de unas sesenta ovejas. A pesar de la gravedad de la pérdida, Henry ha asegurado en declaraciones a los medios locales no temer por el bienestar de los animales a corto plazo, puesto que es el momento de pasto en libertad. “El momento podría ser peor”, ha admitido al medio.

El establo en el que comenzó el incendio fue construido en 1992. El fuego se expandió con rapidez a un segundo edificio colindante, donde permanecían unas treinta reses, evacuadas a tiempo por la intervención conjunta de los servicios de emergencia y los habitantes de la zona. Las circunstancias no están aclaradas. El propietario ha asegurado a otro medio local, L’Est Républicain, que su almacén no contaba con instalación eléctrica. Y para el regidor no cabía duda de la intencionalidad del incendio: “Es un acto criminal, estoy convencido. Esperaremos a ver qué determina la investigación, pero no había nada que pudiera provocar fuego, ninguna instalación eléctrica ni nada similar”, ha apuntado a France 3.

La composición y estado del forraje es un elemento que las autoridades tienen en cuenta en la investigación. Este material, compuesto a partir de una mezcla de plantas desecadas, puede sobrecalentarse si no se conserva en condiciones adecuadas. Aunque estos incidentes suelen observarse tras la recogida estival, entre tres y seis semanas después de su empacado, también pueden afectar a pacas almacenadas durante meses.

Temas Relacionados

GanadoincendiosFranciaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Llega a España el primer producto que ralentiza el daño de la procesionaria en animales: “Es de las pocas opciones que hay para ganar tiempo”

Este espray mitiga los efectos del primer contacto con la oruga, pero no sustituye el tratamiento veterinario

Llega a España el primer

Te puedes jubilar de forma anticipada si sufres una de estas enfermedades, según un abogado

La Seguridad Social amplía la lista de patologías que dan acceso a la jubilación anticipada e incluye once nuevas enfermedades que permiten retirarse desde los 56 años sin penalización

Te puedes jubilar de forma

Cayetano Martínez de Irujo comparte detalles inéditos de su relación con Genoveva Casanova: “Soy consciente de que fallé emocionalmente a mi mujer”

El duque de Arjona se abre en canal en la nueva biografía de su madre, ‘La última duquesa’, que publicará el próximo 25 de marzo

Cayetano Martínez de Irujo comparte

José Andrés, chef español: “En primavera me encanta hacer el gazpacho con tomate, pimientos, pepino y fresas de temporada”

Las fresas, joya de la temporada de primavera, aportan al clásico gazpacho un sabor dulzón delicioso, además de un atractivo color rosa

José Andrés, chef español: “En

Al menos 655 personas han muerto en lo que va de año en las rutas migratorias del Mediterráneo, más del doble que en el mismo periodo de 2025

Este grave repunte se ha registrado a pesar de que los intentos de cruce han sido menos: la OIM y varias ONG advierten que el cierre de vías legales obliga a más migrantes a arriesgar la vida

Al menos 655 personas han
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detenidos los implicados del asesinato

Detenidos los implicados del asesinato por encargo de un hombre de 44 años en Asturias: contrataron a un sicario francés que le mató con cinco tiros

El Supremo ordena a un banco devolver a una clienta lo cobrado por una tarjeta ‘revolving’ porque no le informaron la penalización por retrasos

La Justicia considera improcedente el despido de un bombero forestal tras adjudicarse su plaza a otro funcionario a través de un proceso público

El papel de las empresas españolas en Ucrania: estos son los contactos y proyectos que se han ido tejiendo desde el inicio de la guerra

Juan José Jiménez, mecánico: “Ahora que ha subido el precio de la gasolina, haz estos dos trucos para que tu coche gaste menos”

ECONOMÍA

Te puedes jubilar de forma

Te puedes jubilar de forma anticipada si sufres una de estas enfermedades, según un abogado

Sebastián Ramírez, abogado: “Si trabajas festivos, podrías perder mucho dinero si no sabes esto”

Juanma Lorente, abogado: “Se cobra mucho más dinero estando de baja por accidente laboral que por enfermedad común”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Z, el artista fallero chileno que ha hecho historia en las Fallas de Valencia: “La Cremà es nuestro año nuevo, una noche mágica en la que se quema todo y se cierra un ciclo”

DEPORTES

Las palabras de Musso sobre

Las palabras de Musso sobre el FC Barcelona, su rival en los cuartos de final de Champions: “Confianza. Ya los hemos eliminado”

Así quedan los cruces de cuartos de final de Champions de los equipos españoles: Real Madrid-Bayern Múnich y FC Barcelona - Atlético de Madrid

Tottenham - Atlético de Madrid, en directo: sigue el partido de octavos de final de la Champions en vivo

El Atlético de Madrid pierde ante el Tottenham en Londres pero consigue su plaza en cuartos de final de Champions gracias al resultado del Metropolitano

Saltan las alarmas en el FC Barcelona: Eric y Joan García se retiran lesionados del partido ante el Newcastle en Champions