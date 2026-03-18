La verdura que ayuda a tener un corazón más sano, según un cardiólogo

El aguacate favorece al corazón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una verdura que un cardiólogo recomienda como aliada para un corazón saludable ha llamado la atención de expertos y personas interesadas en mejorar su dieta. Entre la amplia variedad de opciones disponibles en los mercados, esta recomendación busca facilitar elecciones prácticas para quienes desean cuidar su salud cardiovascular desde la mesa.

La evidencia médica sostiene que una dieta rica en frutas y verduras puede favorecer la salud del corazón. Estos alimentos aportan fibra, antioxidantes y minerales esenciales, y suelen ser bajos en grasas saturadas y sodio. Además, permiten mantener a raya factores de riesgo como el colesterol elevado y la presión arterial alta. En este contexto, surge una verdura que sobresale por sus efectos positivos y su facilidad para incorporarse en la vida cotidiana.

Según el cardiólogo Dariush Mozaffarian, director del Instituto Food is Medicine de la Escuela Friedman de la Universidad de Tufts, el aguacate es la mejor opción cuando se trata de proteger el corazón. Aunque en términos botánicos es una fruta, el aguacate se consume habitualmente como verdura y puede formar parte de múltiples platos. Su composición lo convierte en un alimento versátil y valioso para sumar a la alimentación semanal.

Los beneficios del aguacate para cuidar el corazón

El aguacate se destaca principalmente por su riqueza en grasas monoinsaturadas, conocidas como “grasas buenas”. El doctor Mozaffarian explica que este tipo de grasa ayuda a disminuir el colesterol IDL, llamado colesterol “malo”, cuya presencia elevada incrementa el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. La capacidad de las grasas monoinsaturadas para reducir este parámetro convierte al aguacate en un aliado nutricional.

Los beneficios del aguacate (AdobeStock)

Además de sus grasas saludables, el aguacate aporta fibra, un componente esencial para el funcionamiento digestivo y la salud cardiovascular. Medio aguacate cubre aproximadamente el 20 % de las necesidades diarias de fibra. Entre sus tipos de fibra, la soluble cumple una función destacada: se une al colesterol en el intestino, facilitando su eliminación natural a través de las heces. Esta acción contribuye a mantener niveles saludables de colesterol en sangre, disminuyendo el riesgo de padecer enfermedades cardíacas.

Otro nutriente relevante en el aguacate es el potasio. Este mineral ayuda a reducir la presión arterial y contrarresta los efectos adversos del sodio. El exceso de sodio puede elevar la presión arterial, lo que representa un factor de riesgo clave para el corazón. Consumir alimentos ricos en potasio, como el aguacate, puede ayudar a controlar o prevenir la hipertensión.

El aguacate contiene también antioxidantes, compuestos que combaten el estrés oxidativo y la inflamación. Ambos procesos están relacionados con el desarrollo de enfermedades cardíacas. Los antioxidantes presentes en el aguacate impiden que el colesterol LDL se oxide, un fenómeno que favorece la acumulación de placa en las arterias y puede derivar en aterosclerosis. El doctor Mozzafarian explica que prevenir la oxidación del colesterol LDL es un mecanismo esencial para mantener las arterias despejadas y reducir el riesgo de infartos y derrames cerebrales.

Cómo sumar aguacate a tu alimentación diaria

Una de las grandes ventajas del aguacate es su versatilidad en la cocina. Su textura cremosa y sabor suave permiten que se integre en diferentes preparaciones, lo que facilita aumentar la ingesta de nutrientes beneficiosos para el corazón en la rutina diaria.

Preparar guacamole es una de las formas más populares y sencillas de consumir aguacate. Solo es necesario triturar la pulpa y combinarla con ingredientes frescos como tomate, cebolla, cilantro y jugo de limón. El guacamole puede acompañar totopos, burritos o bastones de verduras, sumando fibra y grasas saludables en cada bocado.

Ocho recetas sanas con aguacate, el alimento que reduce el colesterol malo en sangre

Otra opción práctica es utilizar el aguacate para crear aderezos. Mezclando aguacate en una licuadora con especias, zumo de limón y un aceite saludable, como el de oliva, se obtiene un aderezo cremoso y sin lácteos, ideal para ensaladas. Esta alternativa no solo aporta sabor, sino que también incrementa el contenido de nutrientes protectores para el corazón.

El aguacate puede servirse en ensaladas, cortado en trozos o rodajas. Añadir medio aguacate a una ensalada mixta o a un bol de cereales permite enriquecer la comida con grasas saludables y fibra. También se puede sumar a platos como ensaladas de pollo a la parrilla, maíz o cereales integrales.

Integrar aguacate en la alimentación semanal, de acuerdo con la recomendación del cardiólogo, permite sumar grasas monoinsaturadas, fibra, potasio y antioxidantes a la dieta. Estos nutrientes, actuando de manera conjunta, contribuyen a reducir el colesterol, controlar la presión arterial y proteger las arterias, disminuyendo así el riesgo de enfermedades cardíacas.