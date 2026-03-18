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Grison anuncia en ‘La Revuelta’ que se casa y Broncano lo pone en un aprieto: “¿Vas a tener otro hijo?”

El colaborador ha anunciado que este miércoles 18 de marzo se casa con su novia de toda la vida y madre de sus dos hijos, Raquel

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Grison en 'La Revuelta' (RTVE).
Grison en 'La Revuelta' (RTVE).

Este martes 17 de marzo La Revuelta no solo arrancaba con Rosana como invitada, sino también con una sorpresa que nadie en el plató esperaba. En una noche que prometía seguir el tono habitual del programa —marcado por el humor y la improvisación—, Marcos Martínez, más conocido como Grison, dejó a todos descolocados al anunciar que se casaría este miércoles con su pareja de toda la vida, Raquel.

La revelación llegaba de manera espontánea, fiel al estilo desenfadado del colaborador. En medio de una conversación con sus compañeros, deslizó que su boda estaba prevista para el miércoles 18 de marzo: "Me caso mañana tío“. La noticia no solo sorprendió al público, sino también al presentador, David Broncano: “¿Pero estás diciendo la verdad? Que contigo nunca sé si estás en serio”. Grison, manteniendo su característico tono entre serio y humorístico, aprovechó el momento para plantear una cuestión laboral: “No lo iba a contar, pero me han dicho que me corresponden 15 días de baja”.

Más allá de la anécdota, el anuncio puso el foco en una relación consolidada durante más de dos décadas. “Me caso por amor… y también un poquito por Hacienda”, tiraba de humor el colaborador. Grison y Raquel comparten una historia que se remonta a su juventud y han formado una familia con dos hijos en común. A pesar de ese largo recorrido juntos, la pareja había ido posponiendo el paso de formalizar legalmente su unión. "Pido cita y luego se me olvida casarme en el juzgado. De repente, lo miro y se me ha pasado hace días", bromeó en La Resistencia en una ocasión.

El propio colaborador ha explicado en el programa que, después de tantos años, ahora sienten que ha llegado el momento adecuado. Entre bromas, dejó caer también una reflexión más seria sobre su estilo de vida, marcado por constantes desplazamientos por trabajo: "Paso muchas horas en la carretera. Hay riesgos, si me pasa algo...“.

La Revuelta es un programa de entrevistas y humor presentado por David Broncano en La 1 de RTVE. Emitido en directo desde el Teatro Príncipe Gran Vía, combina improvisación, actualidad y entrevistas sorpresa. Cuenta con colaboradores como Jorge Ponce y Grison, y busca atraer a una audiencia joven en la franja de access prime time.

A pesar de la naturalidad con la que compartió la noticia, lo cierto es que el músico suele mantener su vida privada en un segundo plano. A pesar de haber confesado que su novia fue su primer amor: “Llevo con mi chica toda la vida. Fue mi primer amor, a lo mejor no me acuerdo, pero sí“, siempre ha dejado claro que prefiere proteger a su familia de la exposición mediática. “No me gusta enseñar mi vida. Ni mis hijos ni mi mujer lo quieren, y yo tampoco quiero que estén ellos ahí. A nadie le importa. Llevo una vida muy normal”, afirmó en el pódcast Tómatelo con vino.

El éxito actual de La revuelta ha incrementado notablemente su popularidad, lo que ha cambiado en cierta medida su día a día: "Se concilia muy mal, pero algo dejaré a mi familia. Cuando me muera, tendré una bonita tumba y ellos un bonito chalé“. Según explicó en una entrevista con ABC, ha tratado este tema con sus hijos para establecer límites claros y garantizar que la fama no interfiera en su vida cotidiana: “Los niños lo tienen bastante asimilado, a ellos tampoco les da vergüenza. Lo tengo muy hablado con ellos, dónde tienen que estar y dónde tengo que hacerlo yo“.

Broncano lo pone entre la espada y la pared

Sin embargo, lo más destacado de su intervención de este martes estaba oculto tras sus palabras: "Después de tres hijos es lo que toca”. Una frase que dejó tanto al presentador como al público descolocados: “¿Tres, pero no tienes dos?”. A lo que respondió rápidamente y un poco nervioso: “No, el perro, que también lo considero un hijo“. No obstante, esta respuesta no fue suficiente para Broncano: ”¿Vas a tener otro hijo o no?”. Un cuestión que resolvió Grison con sus típicas bromas: "Si tú me das el dinero, puedo tener cinco o seis”.

David Broncano en 'La Revuelta'
David Broncano en 'La Revuelta' (RTVE).

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