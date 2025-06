Grison muestra su faceta más íntima en una entrevista: la relación con su mujer y sus hijos, la gestión de la fama y un sueño para el futuro

Marcos Martínez 'Grison', en una fotografía de archivo. (Francisco Guerra/Europa Press)

Marcos Martínez, conocido artísticamente como Grison, ha consolidado una trayectoria singular dentro del panorama del entretenimiento en España. Reconocido por su participación en La revuelta y por su talento para replicar todo tipo de sonidos con la voz, Grison se ha convertido en uno de los rostros más populares del humor televisivo y el espectáculo en directo. Sin embargo, tras la figura pública reside un hombre dedicado a su familia que mantiene su vida personal bajo una escrupulosa discreción, una faceta íntima que el músico deja entrever en su última entrevista.

Padre de familia y esposo, Grison reconoce en conversación con ABC que la popularidad tiene sus complejidades. Caminar por la calle implica que tanto él como sus hijos se conviertan, por instantes, en el centro de atención. El artista admite que recibir gritos y saludos del público cuando va con sus pequeños le resulta incómodo en ocasiones, aunque confiesa que ni a él ni a sus hijos les genera vergüenza. “Lo tienen bastante asimilado, a ellos tampoco les da vergüenza”, afirma, dejando claro que la fama es un aspecto más de la vida cotidiana que trata con naturalidad y transparencia.

Grison remarca que mantiene diálogos claros en casa para que cada uno sepa dónde debe ubicarse, preservando así la intimidad familiar: “Yo lo tengo muy hablado con ellos, dónde tienen que estar ellos y dónde tengo que estar yo”, explica al citado diario.

La protección de la privacidad familiar es una prioridad para el artista. Aunque en otras épocas mostraba con frecuencia a sus hijos en redes sociales o incluso sobre el escenario, actualmente limita esa exposición al comprender que sus seres queridos no han elegido la vida pública. “Nos vamos haciendo más famosos, ellos no han elegido esto y creo que hay un periodismo bastante equivocado que lo único que trata de sacar es la vida privada, ¡y a nadie le importa!” señala.

Grison, músico y colaborador de La Revuelta, durante el último programa. (@LaRevuelta_TVE en X)

El músico y humorista recuerda también cómo conoció a su esposa, con quien inició su relación ya en la adultez y a la que describe con humor y afecto: “Me sacó de la basura. Me encontró ahí, estaba tirado y llegó y me reparó”, dice sin dar más detalles sobre cómo y cuándo se conocieron.

La estabilidad familiar le ha permitido afrontar etapas de incertidumbre laboral y trabajos de diversa índole: desde mover sillas en un cine de verano, hasta ejercer de jardinero o profesor de música. Hoy se siente satisfecho con su presente, dedicado al espectáculo y sin intención de regresar a esos empleos. “Estoy haciendo lo que quiero por primera vez en mi vida”, reconoce.

“‘La Revuelta’ me lo ha dado todo”

En lo artístico, Grison alterna la televisión con shows en vivo que combinan humor y beatbox para todos los públicos. Está al frente del festival La Sala Comedia by Domino’s en el Movistar Arena, apuesta que confirma la evolución de su carrera lejos de formatos más pequeños. En sus espectáculos incluye imitaciones de animales y todo tipo de sonidos, haciendo partícipes a los niños si asisten al evento. Aunque algunas bromas son más satíricas y los niños no llegan a entenderlas todas, el tono siempre busca ser accesible y familiar. “Si vienen más niños,lo intento adaptar y hacerles partícipes para que no se aburran”, comenta.

La Revuelta es un programa de entrevistas y humor presentado por David Broncano en La 1 de RTVE. Emitido en directo desde el Teatro Príncipe Gran Vía, combina improvisación, actualidad y entrevistas sorpresa. Cuenta con colaboradores como Jorge Ponce y Grison, y busca atraer a una audiencia joven en la franja de access prime time.

Gestionar la fama y el contacto con el público es una faceta que Grison asume sin intermediarios. A diferencia de muchas figuras conocidas, no cuenta con representante ni mánager; él mismo maneja sus redes sociales y la relación con los seguidores. “Me gusta hablar con la gente como persona humana, te acerca mucho más. Y sabes filtrar, al final te dejan de afectar esas cosas”, expone.

Al plantearse el futuro, Grison se aleja de grandes ambiciones mediáticas. Aunque bromea con la posibilidad de fichar por El Hormiguero por una cifra millonaria, la realidad es muy distinta: “Son muchos años y esta gente [el equipo de La Revuelta] me lo ha dado todo. No iba a hacer yo el feo de irme a otro lado. Tampoco creo que me quieran”.

Su mayor aspiración, dice, consiste en buscar la tranquilidad y el disfrute de una vida sencilla junto a su familia: “Comprarme unas gallinas y quedarme en mi casa”, sentencia sobre su futuro soñado.