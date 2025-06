Grison, sorprendido al enterarse de que el programa en el que está tiene vetado a Pedro Sánchez: “¿Y Abascal sí?”

Grison en el pódcast Tómatelo con vino, con Rocío Irisarri y María Fernández-Rubíes (YouTube)

El humorista y músico Marcos Martínez, más conocido como Grison en el programa de RTVE La Revuelta, volvió a destacar por su desparpajo y naturalidad en su reciente participación en el pódcast Tómatelo con vino, presentado por Rocío Irisarri y María Fernández-Rubíes. Durante la charla, el colaborador tocó diversos temas como su carrera profesional, su llegada a la televisión pública y la constante competencia de su programa con El Hormiguero. Sin embargo, un momento específico de la entrevista se volvió viral rápidamente en redes sociales.

Todo comenzó cuando María Fernández-Rubíes planteó una pregunta directa: “¿Tenéis a alguien vetado en el programa?”. La respuesta de Grison, como era de esperar, no dejó lugar a dudas: “No, yo no estoy ahí, yo no decido, pero creo que Abascal no va a venir en la puta vida, las cosas como son. Ni Vito Quiles”.

A pesar de afirmar que La Revuelta no pone vetos explícitos a ningún invitado, el músico dejó en claro que hay ciertas figuras políticas que resulta difícil imaginar en el programa. Tras su comentario, Rocío Irisarri sorprendió al confesar que ellas sí considerarían invitar al líder de Vox al pódcast. “¿De verdad traeríais aquí a Abascal?”, preguntó incrédulo Grison. Irisarri le replicó que dependería de estar bien preparadas para realizar la entrevista: “Da igual de qué partido sea, pero tendríamos que estar listas para entrevistar a un político”.

No obstante, la conversación no se detuvo ahí y continuó explorando temas políticos. Fue entonces cuando Fernández-Rubíes confesó a quién sí tienen vetado en su pódcast: “Nosotras tenemos vetado a Pedro Sánchez”. La afirmación descolocó a Grison, quien reflexionó entre risas: “O sea, ¿Abascal sí y Pedro Sánchez no? Si metéis a Abascal, mete a Pedro Sánchez”. La influencer explicó su razonamiento: “Uno está gobernando y haciéndolo mal, y el otro no”. Este comentario dio pie a que Grison defendiera al presidente del Gobierno: “No le quieres aquí. No es tan malo, hombre”.

Esta vez, la polémica no es nueva para La Revuelta. Desde su estreno, el programa presentado por David Broncano ha estado en el centro de los debates por algunas de sus parodias políticas. Un claro ejemplo fue un sketch protagonizado recientemente por Jorge Ponce, en el que simulaba estar dentro del avión presidencial, el Falcon, charlando con Pedro Sánchez. En la sátira, Ponce hacía preguntas cargadas de doble sentido sobre temas sensibles del Gobierno, mientras pedía acceso al jet oficial: “El Falcon este que yo lo necesito. Begoña lo coge martes y jueves para pilates, ¿no?”. El sketch terminaba con carcajadas de Broncano, quien remataba: “Claro, también queremos cogerlo nosotros”.

El momento no pasó desapercibido, no solo por la audiencia, sino por el propio Pedro Sánchez, quien respondió al humor en su cuenta de Twitter (ahora X) con un comentario irónico: “Jorge, tú tampoco viajas en el Falcon porque no quieres”. Este breve mensaje, lleno de sarcasmo, reflejó la capacidad del presidente para jugar con las críticas relacionadas con su uso del avión oficial, un tema que le ha generado controversia recurrentemente.

La interacción entre La Revuelta y Sánchez saca a la luz la habilidad del programa para transitar entre la sátira y temas políticos sin perder su tono humorístico característico. Mientras algunos señalan favoritismos hacia el Gobierno, otros consideran que el programa ha logrado equilibrar las críticas y bromas hacia diferentes figuras públicas, algo que en su última conversación sobre Abascal y Sánchez quedó más que evidente.