Sebastián Ramírez, abogado: “Si no avisas de la baja médica a tu empresa, te van a despedir”

Una trabajadora de baja médica (Canva)

El desconocimiento de las obligaciones laborales puede acarrear consecuencias graves para los trabajadores en España. Y es que no notificar una baja médica a la empresa puede derivar en un despido inmediato. Así lo ha advertido el abogado Sebastián Ramírez en uno de sus últimos vídeos de TikTok, en el que explica que, actualmente, hay una gran confusión entre empleados sobre los procedimientos correctos durante una incapacidad temporal.

Ramírez subraya que los casos de despido por omitir la comunicación de una baja médica no son anecdóticos. “Si no avisas de la baja médica a la empresa, te van a despedir”, afirma de forma contundente el abogado, quien insiste en la necesidad de clarificar los derechos y deberes de los trabajadores. “Quiero que esto quede muy claro, ya que hay gente confundida entre lo que tienen que comunicar a la empresa y lo que no”, recalca Ramírez.

No es obligatorio informar del motivo médico, pero sí la ausencia

La legislación laboral en España exige que el trabajador comunique a su empresa la situación de incapacidad temporal. Sin embargo, el letrado matiza que no es obligatorio revelar la causa médica de la baja. “Lo que digo siempre y lo que tiene que quedar claro es que no le tienes que comunicar a la empresa el motivo de tu baja médica”, explica el abogado, y continúa diciendo: “Por ejemplo, tienes dolores de espalda y por eso estás de baja. No tienes que comunicarlo, pero que lo estarás, sí”.

El procedimiento correcto, según el experto, se limita a informar sobre la ausencia y la situación administrativa, sin entrar en detalles de salud. El motivo de esta exigencia responde a razones de organización empresarial. “Por motivos básicos de organización. Imagínate que eres camarero y no lo comunicas a la empresa. La empresa no se puede organizar y, faltando un trabajador, podría causar un perjuicio grave y elevado”, advierte Ramírez.

Esta obligación se relaciona con la necesidad de garantizar el funcionamiento adecuado de la empresa y evitar un impacto negativo en el equipo o el servicio. El abogado recuerda que la creencia de que la Seguridad Social es la responsable de informar a la empresa es errónea. “He visto casos ya de trabajadores que han sido despedidos por no comunicar la baja médica a su empresa. Y el motivo es que tenían en mente que no tienen la obligación, que ya se encarga la Seguridad Social de comunicárselo a la empresa”, señala Ramírez.

Cuanto antes lo sepa la empresa, mejor

La normativa establece plazos concretos para la entrega de los partes de baja y de confirmación. Y no cumplir con este requisito puede interpretarse como un incumplimiento grave de las obligaciones contractuales, lo que habilita a la empresa a iniciar un procedimiento de despido disciplinario.

Por esto, Ramírez pone énfasis en que la comunicación debe realizarse de forma inmediata, preferiblemente en cuanto el trabajador tenga conocimientos de la incapacidad. “Ahora ya lo sabes”, concluye el abogado.