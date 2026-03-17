La falla ganadora este 2026: Juan Roig (Mercadona) como mecenas y 260.000 euros de inversión

La Falla Convento Jerusalén-Matemático Marzal ha costado un total de 260.000 euros, el mayor presupuesto de las comisiones presentadas en la Sección Especial. / Facebook

Tras un año de diseño y construcción en un taller fallero y muchos miles de euros después, la comisión fallera Convento Jerusalén-Matemático Marzal gana el primer premio de la Sección Especial, el galardón más importante de la tradición valenciana. La falla ganadora lleva por título ¡Redimonis! Quin és el teu preu? y contiene multitud de guiños a la actualidad política nacional e internacional. No obstante, son otros los detalles que la ensalzan como un monumento singular: el coste (260.000), sus mecenas (el dueño de Mercadona) y 18 primeros premios a sus espaldas.

Esta victoria reafirma la posición de la comisión como referente, tras haber obtenido ya el mismo galardón el año anterior. El presupuesto de la falla Convento Jerusalén-Matemático Marzal asciende a 260.000 euros, convirtiéndose en la mayor inversión entre todas las candidatas de la Sección Especial en 2026, según cifras aportadas por Valencia Plaza. Este presupuesto supera los 250.000 euros de la edición anterior. En base con estas cifras, desde 1957, la comisión ha sumado ya un total de 18 primeros premios, en una trayectoria que incluye además 15 segundos y 20 terceros puestos.

La propuesta de este año, liderada por Sánchez Llongo y con diseño a cargo de Daniel Gómez, desarrolla una sátira en la que demonios caracterizados representan tentaciones modernas como la salud, el dinero, el amor, el éxito, el poder y la juventud. El planteamiento artístico lleva a preguntarse, a través de alegorías y figuras mitológicas, hasta qué punto una persona estaría dispuesta a sacrificar su dignidad o incluso su alma por cumplir un deseo. Los colores cálidos, la iluminación dorada y una composición cargada de dinamismo buscan involucrar al espectador en el universo planteado.

La alcaldesa de València, Maria José Catalá, visita la falla ganadora en las Fallas 2026. / Facebook

El anuncio de los galardonados, realizado por el presidente de la Junta Central Fallera y concejal de Fallas, Santiago Ballester, pone también en valor el contexto competitivo de la Sección Especial. El segundo premio ha recaído en la falla Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana, obra de Josué Beitia bajo el lema Sentiment, que ha contado con un presupuesto de 200.000 euros y representa una travesía emocional con figuras que materializan alegría, tristeza, miedo, ira y amor. El tercer lugar ha sido para Na Jordana, de Mario Gual del Olmo, con el lema Passions a la deriva y una inversión de 185.000 euros, que explora el viaje de los sentimientos a través de alegorías marinas y de redención.

Las nietas de Juan Roig (Mercadona) celebran el 133 aniversario de la comisión con un primer premio

El triunfo de la Falla Convento Jerusalén-Matemático Marzal no solo refuerza su liderazgo histórico, sino que también amplía su distancia respecto a otras comisiones relevantes, como El Pilar, que cuenta 16 primeros premios en la máxima categoría. Para la presidenta y la fallera mayor de este año, Juana Paula Centeno Roig y Trinidad Ferrer Roig —nietas de Juan Roig (dueño de Mercadona) y Hortensia Herrero—, la edición ha supuesto un motivo de celebración adicional al coincidir con el aniversario 133 de la comisión.

El presidente de la falla, Paco Segura, ha valorado el nuevo galardón como el número 19 en su palmarés, al afirmar que el objetivo sigue siendo “estar lo más alto del pódium”. Segura ha recalcado en Valencia Plaza la apuesta por contar con los presupuestos más altos y los mejores artistas, una estrategia que, en su opinión, garantiza que la falla pase “a los anales de la historia”.

Las nietas de Juan Roig, Juana Paula Centeno Roig y Trinidad Ferrer Roig, celebran el 133 aniversario de la comisión fallera a la que pertenece su saga familiar, Convento Jerusalén-Matemático-Marzal. / Facebook

La propuesta artística de 2026, en palabras de los medios especializados citados, destaca por la teatralidad de su composición y la mezcla de elegancia clásica con elementos contemporáneos. Entre los personajes representados figuran hadas, demonios, músicos, animales fabulosos y figuras coronadas. La obra presenta guiños a figuras conocidas como Donald Trump, María José Catalá, Juan Carlos Caballero, Pilar Bernabé, Pere Fuset, Pablo Motos y otros, así como un homenaje a Julián Carabantes, según detalla la crónica de Levante.

Las Fallas 2026 ya tienen ‘ninot indultat’

Junto a los principales premios de la Sección Especial, se han dado a conocer los galardones de otras categorías de las Fallas 2026. En la categoría de Ingenio y Gracia, la comisión Sueca-Literato Azorín, con la obra Passant a millor... Vida de Pedro Santaeulalia, ha obtenido el primer puesto. El segundo y tercer premio han recaído en Reino de València-Duque de Calabria (La falla del regne... Animal) y Plaza del Pilar (La Nit), respectivamente.

El último domingo de febrero, como ya es tradición, se celebra la Crida en València para inaugurar las Fallas. / Ayuntamiento de València

En cuanto al ninot indultat —la figura que se salva de la Cremà por decisión popular—, la comisión Sueca-Literato Azorín ha resultado la más votada en la Exposición del Ninot, recibiendo un total de 9.475 votos de los visitantes del Museo de las Ciencias. La jornada del 15 de marzo también ha dejado como ganadora de la sección Especial infantil a la comisión Espartero–Ramón y Cajal, con El viaje de Pepet, de Zvonimir Ostoic, quien además ha conseguido el ninot indultat infantil y el primer premio de la sección 1A, sumando así un nuevo éxito tras la edición de 2025.