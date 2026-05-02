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El lado más íntimo de Blanca Romero, que cumple 50 años: de su refugio rural en Asturias a su pasional relación con el primo de Lolita y Rosario Flores

La actriz y presentadora ha estado en el foco por sus vaivenes con Quique Sánchez Flores, con quien actualmente asegura encontrarse “muy bien”

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Blanca Romero y Quique Sánchez Flores, en su romántico paseo por Madrid (Europa Press)
Blanca Romero y Quique Sánchez Flores, en su romántico paseo por Madrid (Europa Press)

Blanca Romero cumple 50 años este sábado 2 de mayo, lo que sirve como contexto para redescubrir el aspecto más personal de la actriz, presentadora y modelo asturiana. Tras una carrera internacional, Blanca Romero ha optado por instalarse en el campo asturiano, en la parroquia de Peón, un lugar que se ha convertido en su refugio personal y familiar, y donde asegura sentirse completamente tranquila.

El regreso de Blanca Romero a Asturias culminó con la construcción de su propia vivienda junto a su padre, una casa de dos plantas levantada de manera progresiva a lo largo de más de dos décadas. Ubicada en Peón, a 25 kilómetros de Gijón, la localidad natal de la actriz, la casa representa el retorno a sus raíces tras un periodo profesional que la llevó a vivir entre Madrid, París y Nueva York.

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Peón es una pequeña parroquia del concejo de Villaviciosa, reconocida en 2023 como Pueblo Ejemplar de Asturias, un galardón que premia la cooperación vecinal y que fue entregado por la familia real a sus aproximadamente 400 habitantes, según relató la propia actriz en el programa Mis raíces emitido por Cuatro.

La playa de Poo en Asturias

El refugio de Blanca Romero en Asturias

La vivienda de Blanca Romero se ubica en un entorno natural de gran belleza, rodeado de montañas, bosques y prados, salpicado de hórreos y casas de piedra tradicionales. La elección de este enclave responde a la búsqueda de tranquilidad y contacto con la naturaleza. En el programa describió lo que supone despertar en su hogar: “Es muy difícil despertar en esta casa y no estar feliz”.

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Peón, junto a las parroquias de Arroes y Candanal, comparte el título de Pueblo Ejemplar de Asturias. No se trata de una zona turística ni de grandes monumentos, aunque destaca la iglesia de Santiago y el conjunto palaciego de Cienfuegos-Jovellanos, vinculado a la familia de Gaspar Melchor de Jovellanos.

La rutina cotidiana de la actriz implica frecuentar algunos establecimientos de la zona, como El Fresno, conocido por el pote asturiano y el pitu caleya, que es pollo de corral, y la parrilla Casa Pepito, célebre por más de 60 años de tradición y reconocida por sus carnes a la brasa. Según su amiga y propietaria de Casa Pepito, Julia Menéndez, a Blanca Romero “le encantan los platos de cuchara”.

Blanca Romero enseña su casa en 'Mis Raíces' (Mediaset España)
Blanca Romero enseña su casa en 'Mis Raíces' (Mediaset España)

La relación de Blanca Romero con Quique Sánchez Flores

En la esfera privada, la relación entre Blanca Romero y el entrenador Quique Sánchez Flores ha estado marcada por vaivenes y especulaciones públicas. Ambos confirmaron su romance a finales de 2025, aunque desde entonces la pareja ha sido objeto de numerosos rumores de ruptura seguidos de reconciliaciones.

Uno de los episodios más comentados se produjo en febrero, cuando Blanca Romero eliminó todas las imágenes de Quique Sánchez Flores de su cuenta de Instagram apenas 12 días después de compartir muestras de su relación en redes sociales. Para muchos, este gesto evidenció una separación definitiva.

Blanca Romero y Quique Sánchez Flores (Europa Press)
Blanca Romero y Quique Sánchez Flores (Europa Press)

Pese a las interpretaciones que apuntaban al final de la pareja, ambas partes confirmaron su continuidad sentimental. Nacho Gay detalló en Y ahora Sonsoles que la decisión de suprimir las fotografías respondía en parte a un deseo del propio exfutbolista de evitar la exposición mediática. Lorena Vázquez, colaboradora del programa, contactó con el círculo cercano a la actriz y explicó que las rupturas y reconciliaciones no son excepcionales en la historia de la pareja. En la actualidad, Blanca Romero se ha mostrado abiertamente satisfecha con su relación.

“Estoy más feliz que nunca, más enamorada que nunca”, ha declarado, despejando dudas sobre el estado de su vínculo con el primo de Lolita y Rosario Flores. De este modo, la pareja, pese a los altibajos y la atención mediática, continúa adelante con una relación que ha sabido superar sucesivas rupturas. Además todo parece haber mejorado desde que él se mudó a Vitoria para entrenar al Alavés: “Ahora le tengo más cerca, vamos mucho los días de descanso a mitad de camino, a Bilbao, que nos encanta, y bien, bien, muy bien”.

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