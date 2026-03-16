El ‘rey de las carcasas’ solivianta a sus vecinos de la Castellana y batalla con el Ayuntamiento de Madrid tras querer meter una piscina en el ático: los bomberos tuvieron que precintar las obras

Ismael Villalobos, en fotos de sus redes sociales

Ismael Villalobos de Matías es un joven empresario de éxito. A sus 35 años, es un habitual de la prensa económica. Sobre todo desde que vendió a la gestora ProA Capital una participación mayoritaria de la conocida compañía de accesorios de teléfonos móviles y tabletas digitales que había creado a finales del año 2012: La Casa de Las Carcasas. La operación se cerró en los 100 millones de euros y, con los dividendos obtenidos, decidió comprarse una casa en uno de los enclaves más privilegiados de la capital: el paseo de la Castellana. Justo enfrente del estadio Santiago Bernabéu. En realidad se compró dos: dos áticos que suman 769 metros cuadrados de vivienda y 520 metros cuadrados de terraza.

El problema es que la ambición que ha tenido en los negocios -la empresa ya tiene más de 1.000 tiendas repartidas en todo el mundo y en 2024 cerró con un beneficio bruto de explotación de 70 millones de euros-, la ha querido trasladar a su nuevo proyecto residencial, lo que ha soliviantado a sus vecinos y le ha llevado a una guerra urbanística con el Ayuntamiento de la capital, que obligó a los bomberos a precintar las obras que estaba llevando a cabo. “Se plantó en la calle con una grúa enorme para instalar una piscina de gran peso. Una barbaridad”, señala uno de los inquilinos del edificio, de 15 plantas. Allí, el precio medio de una casa ronda los dos millones de euros. “La obra fue complicada, dado que era un inmueble abandonado hace 40 años y eso ha ocasionado, sumado a que se actuaba en toda la planta, muchas más molestias de las que a mí me hubiese gustado”, señala Villalobos a Infobae.

El primer ático de Villalobos tiene una superficie de 357 metros cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, cinco baños, un comedor, cocina y una sala de planchado, además de una terraza de 138 metros. El segundo suma cinco dormitorios, tres baños, un aseo, cocina, otro comedor, un distribuidor y una gran terraza de 382 metros cuadrados. El objetivo de Villalobos era realizar una importante reforma para convertir la parte del inmueble que tenía usos de oficina en residencial en una gran vivienda que ocuparía todo el ático, con vistas al paseo de la Castellana, la calle Doctor Fleming y la calle Rafael Salgado. “La antigua piscina que formaba parte de las zonas de recreo procede a demolerse completamente. Esta piscina ha sido objeto de una serie de obras realizadas sin la autorización urbanística preceptiva, entre las cuales se encuentra la construcción de un forjado. Este forjado será demolido completamente durante las obras contenidas en la presente declaración responsable, para lo cual se requerirá de una intervención estructural”, señala la memoria del proyecto que presentó en enero de 2024.

Imagen del forjado construido en los áticos de Villalobos y que quería demoler

El problema es que Villalobos había intentado comenzar las obras mucho antes, en abril de 2022, cuando presentó en el Ayuntamiento de Madrid una declaración responsable para hacer un acondicionamiento puntual de la vivienda. Ahí llegó la primera denuncia de los vecinos, lo que obligó al Área de Urbanismo a ejecutar una orden de legalización en septiembre de 2022 porque el equipo de Villalobos no había completado todos los trámites. En marzo de 2023, el empresario presentó una segunda declaración responsable para otro nuevo proyecto, declaración que fue inadmitida. En mayo de ese mismo año, presentó una tercera declaración responsable, que fue inadmitida ese mismo mes. Cansado de tantos reveses administrativos, Villalobos presentó un recurso judicial contra la inadmisión del Ayuntamiento.

Cinco declaraciones y dos licencias

Su expediente urbanístico refleja que, en junio de 2023, vuelve a presentar una cuarta declaración responsable, inadmitida en agosto. Y presenta un nuevo recurso contra esa inadmisión. Mientras tanto, se da cuenta de que las declaraciones responsables no sirven. La declaración es un documento oficial firmado por un interesado en el que manifiesta, bajo su propia responsabilidad, que cumple con todos los requisitos legales vigentes para iniciar una actividad, obra o derecho. Permite agilizar trámites al iniciar el ejercicio inmediato sin esperar licencia previa. Por eso solicita la primera licencia en julio, que es rechazada en septiembre. En octubre de 2023 llega la solicitud de una segunda licencia, que vuelve a ser rechazada en diciembre. Los vecinos denuncian que Villalobos ha hecho lo que ha querido a pesar de no tener autorización. De hecho, las obras que ha realizado provocaron filtraciones de agua a los residentes de abajo. El Ayuntamiento ordenó que se tomaran medidas.

En enero de 2024, Villalobos solicita una quinta declaración responsable, que es denegada nuevamente en noviembre de 2024. En enero de 2025, los bomberos tienen que ir a precintar las obras por los daños que están ocasionando las filtraciones de agua. En febrero de 2025, Villalobos presenta un recurso contra ese precinto. No es hasta mayo de 2025 cuando solicita una segunda licencia para legalizar los trabajos, que nunca han tenido los permisos. El Ayuntamiento le ha requerido ahora más documentación. Es decir, estamos hablando de cinco declaraciones responsables y dos licencias desde abril de 2022 para realizar unas obras “que nunca han tenido amparo legal”, señalan varios vecinos afectados. “Sobre todo, porque quería meter una piscina de gran peso y no creemos que la estructura del edificio lo soporte”.

Una tienda de la Casa de las Carcasas

Villalobos reconoce que este es un tema del que no tiene “suficiente información, ya que ha estado en manos de diferentes técnicos y abogados, dada su complejidad y desacierto de alguno de ellos. Es un inmueble que yo compré ‘llave en mano’, ya que yo tengo mi trabajo y quería olvidarme de ello, pero lamentablemente no pudo ser así, ya que incurrieron en desaciertos que requirieron actuar por mi parte”. Asegura que todo el expediente urbanístico ya está en “trámites de legalización y perfectamente legalizable. Mi papel aquí ha sido, como vecino, una vez enterado de las problemáticas de una forma tardía, apaciguar y reparar en la medida de lo posible los daños y molestias ocasionados por la obra. Mi relación a día de hoy, tanto con la comunidad como con los vecinos que he tenido la oportunidad de conocer, es buena”, concluye.

Algunos de los residentes no piensan igual y explican que ahora las obras están paradas y que hace tiempo que no ven al “molesto” inquilino de la última planta, que tiene sus oficinas centrales en el municipio cacereño de Jaraiz de la Vera, donde Villalobos llegó a ser concejal con el PP. Nunca terminó la carrera de Políticas y es Técnico Superior en Administración y Finanzas, una FP con la que ha podido convertir su empresa en un transatlántico.

En esta entrevista, Javier Gil explora las causas y consecuencias de la crisis de la vivienda en España. Desde el 'rentismo' que expulsa a familias para aumentar beneficios, hasta las posibles soluciones que pasan por reordenar el mercado.

La Casa de las Carcasas nació en 2012 en esta conocida localidad extremeña famosa por su pimentón. En sus comienzos solo se dedicaba al comercio ‘online’. Villalobos compraba las carcasas en China y las comercializaba. El rápido aumento de las ventas llevó a Ismael a abrir su primera tienda física, en el centro comercial Xanadú, en 2013. Desde entonces, el crecimiento ha sido imparable. Incluso varios medios contaron que lo bien que le iba en los negocios le permitió comprarse los dos áticos de la Castellana. Algunos publicaron que pagó 7,5 millones de euros. En el registro mercantil aparece con cargos en otras ocho empresas, relacionadas con el sector inmobiliario y las energías renovables.