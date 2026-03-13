La constructora que debe cuatro nóminas a sus trabajadores y deja al alcalde Almeida sin una promoción de 87 pisos protegidos y un centro de acogida para personas sin hogar

El alcalde José Luis Martínez-Almeida en una promoción de viviendas protegidas de la EMVS

“Nos deben cuatro nóminas, la de diciembre de 2025 y enero y febrero de 2026, más la extra de Navidad. La situación era tan grave que la constructora ha tramitado un ERTE, pero nosotros entendemos que lo que se tiene que tramitar es un ERE, ya que no hay dinero para pagar a los trabajadores. La empresa quiere que entre un administrador que gestione un concurso de acreedores para que en un futuro nos pague el Fondo de Garantía Social del Ministerio de Trabajo. Y mientras tanto, obviamente, todas las obras que teníamos se han tenido que parar”, señala un portavoz de la plantilla, de CCOO.

Así describe la situación actual de FTC Obras (antes Fatecsa Obras SA), una importante constructora de Madrid que tiene como lema en su web “solvencia y calidad”. La realidad es que las cuentas no salen y la empresa ha tenido que paralizar dos proyectos que estaba realizando para el Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida: una promoción de 87 viviendas protegidas en el barrio de Villaverde (cuyas obras ascendían a 16,7 millones) y un centro de acogida para personas sin hogar con 150 plazas en el nuevo barrio de El Cañaveral.

“Desde la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo no se descarta utilizar ninguno de los mecanismos que faculta la ley y los pliegos de la licitación, como sanciones o resolución del contrato. En todo caso, se está actuando con diligencia, cumpliendo y haciendo cumplir las obligaciones comprometidas en virtud del contrato formalizado con FTC. Y siempre buscando la solución que permita reanudar en el menor tiempo posible la obra”, explica un portavoz del Área de Vivienda al referirse al mismo proyecto. “Ya hemos rescindido el contrato por incumplimiento de lo firmado y se va a adjudicar en breve las obras del centro de acogida a otra empresa”, señalan desde el Área de Obras y Equipamientos.

Fotos de la promoción de vivienda protegida que FTC Obras está ejecutando en Villa del Prado

La del Ayuntamiento no ha sido la única obra pública que ha quedado en el limbo. Con fondos europeos, la Comunidad de Madrid también adjudicó en noviembre de 2024 por 16,3 millones de euros a FTC Obras (asociada en este proyecto con Arnó Infraestructuras) la construcción de una promoción de 90 viviendas protegidas y 135 plazas de aparcamiento en el municipio de Villa del Prado. Una promoción también paralizada. “Estamos negociando con otras empresas la cesión de estos contratos para que estos proyectos se puedan finalizar y para intentar preservar el empleo de nuestros trabajadores”, explica un portavoz de FTC.

Hasta que se tramitó el ERTE, “los trabajadores éramos obligados a ir a las obras aunque no había trabajo que hacer, ya que no había materiales, y en condiciones ilegales, ya que los proveedores, por falta de pago, retiraron las casetas de trabajo, los grupos electrógenos para la calefacción y luz”, señala una persona que fue capataz de obras para FTC hasta hace unos días. Los empleados afectados por el ERTE son unos 85. “Hemos puesto en marcha un ERTE porque el objetivo es que los empleados sigan trabajando en un futuro. Hay otras compañías interesadas en comprar nuestras unidades productivas. “El ERTE les permite cobrar del SEPE”, asegura el portavoz de la compañía, que confirma que se adeudan cuatro nóminas.

Calderas sin arreglar

La situación de FTC llegó incluso a la Asamblea, donde el grupo parlamentario de Más Madrid se ha preocupado por la situación de los trabajadores y el futuro de muchos de los proyectos que tenía encargados esta empresa. Porque, como ya publicó Infobae, FTC Obras tenía otro importante contrato público: uno de los lotes de mantenimiento de las viviendas públicas gestionadas por el Gobierno regional. De hecho, la Comunidad de Madrid tuvo que contratar de urgencia a cuatro empresas para que cambiasen las calderas de 80 pisos de la Agencia de Vivienda Social (AVS) porque la adjudicataria que tenía que mantener en buen estado este material, FTC, no cumplía con su trabajo.

Las calderas tenían “deficiencias graves” que podían poner en peligro la integridad física de los inquilinos. La AVS reconoce que las inspecciones técnicas que realiza detectaron anomalías que “suponen un riesgo inminente de rotura en los circuitos de gas y agua, lo que podría derivar en fugas, intoxicaciones por CO, incendios o explosiones”. En un segundo contrato, la AVS acaba de adjudicar este trabajo de mantenimiento (2,4 millones de euros) a otra empresa tras resolver el contrato que tenía con FTC, que ha dejado averías sin resolver en 942 viviendas del patrimonio de la AVS. La Comunidad de Madrid ha iniciado el procedimiento para las sanciones correspondientes por incumplimiento.

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, y el concejal de Vivienda, Álvaro González, cuando presentaron el inicio de las obras de la promoción que iba a hacer FTC

Jorge Moruno, diputado de Más Madrid, señala que el Gobierno de la Comunidad lleva años adjudicando millones de euros públicos “a empresas en las que aparece la misma persona que dirige FTC, que incumple contratos. Esto no se puede explicar solo por negligencia o incompetencia. Tiene que haber algo más para tropezar tantas veces con la misma piedra y, conociendo a la derecha madrileña, nos esperamos lo peor. Desde Más Madrid vamos a seguir indagando para defender el dinero de los madrileños”. Desde CCOO recalcan que ya se han reunido con la Inspección de Trabajo para denunciar la situación, “ya que con el ERTE la constructora no quiere negociar nada y los trabajadores tardarán meses en poder percibir sus salarios”. Desde la empresa aseguran que están intentando “preservar todos los activos de la compañía”.