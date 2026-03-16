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El Gobierno aprobará este viernes medidas económicas para frenar el impacto de la guerra en Oriente Medio: descarta rebajar el IVA a los alimentos

La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, avanza que el paquete integral abordará medidas de protección a los sectores agrario, transporte y pesquero; y medidas en el ámbito energético para los consumidores

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Rueda de prensa tras la
Rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros. (Gabriel Luengas / Europa Press)

El Gobierno va a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario el próximo viernes, 20 de marzo, para aprobar un paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán, según trasladan fuentes de Moncloa a Europa Press y confirman a Infobae.

La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha avanzado que el paquete “integral” abordará medidas de protección a los sectores más perjudicados, entre ellos el agrario, transporte y pesquero. También incorporará medidas en el ámbito energético para los consumidores y para evitar el fraude.

Preguntado sobre esta cuestión, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha remarcado que el Ejecutivo está trabajando a contrarreloj para definir las medidas, aunque por el momento no ha aclarado cuáles entrarán en este primer escudo económico. Sí ha ha adelantado que no entrará “por ahora” la rebaja del IVA de los alimentos, una de las demandas que le han pedido PP y Junts per Catalunya, además de empresarios como el presidente de Mercadona, Juan Roig.

El ministro Félix Bolaños anuncia la disposición del Gobierno a escuchar propuestas para un plan anticrisis, mientras el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, detalla su plan basado en la rebaja de impuestos como el IRPF y el IVA energético. Yolanda Díaz y María Jesús Montero exponen la visión del ejecutivo.

“Tenemos ahora mismo que estar muy centrados en el impacto que estamos viendo de la guerra y ahora mismo ese impacto se focaliza en la subida del precio de los carburantes”, ha explicado. Si acaso, ha subrayado, siempre puede ampliarse ese paquete en futuros Consejos de Ministros.

No habrá rebaja del IVA “por ahora”

El titular de Economía ha recordado que esta misma mañana celebrará, junto con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, una reunión con el sector agroalimentario. Este sector es uno de los principales sectores afectados por la subida del precio, no solo de los carburantes, sino de otros insumos, como por ejemplo los fertilizantes. Desde el ala minoritaria del Gobierno se ha llegado a plantear solicitar a la UE el levantamiento de sanciones a los fertilizantes rusos mientras dure el bloqueo en el Estrecho de Ormuz, una de las principales rutas.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, fue el encargado de llevar a cabo una ronda de contactos con los grupos políticos para recabar sus propuestas. Desde Sumar han presionado al ala socialista para incorporar la prórroga de los alquileres a familias vulnerables e incorporar la solución ibérica. Por su parte, el PP invitó a “copiar y pegar” el paquete fiscal de Feijóo, que planteó, entre otras cosas, la bajada al 10% del IVA de la energía a todos los consumidores o la reforma en el IRPF para actualizar los tramos y doblar los mínimos vitales por hijo a cargo.

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