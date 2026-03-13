Rusia afirma que el levantamiento temporal de las sanciones al crudo ruso busca "estabilizar el mercado"

Las autoridades de Rusia han afirmado este viernes que el levantamiento temporal de las sanciones al crudo ruso están encaminadas a "estabilizar el marcado energético" en plena crisis por la ofensiva desatada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, que está provocando un aumento significativo del precio del barril de Brent.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha señalado en una rueda de prensa que respecto a la idea de fomentar esta "estabilidad", los intereses de Rusia y Estados Unidos "coinciden", según informaciones recogidas por la agencia de noticias rusa TASS.

"Estamos escuchando comentarios de representantes estadounidenses que afirman que esta excepción es ahora válida para determinado crudo, pero también hay declaraciones sobre el hecho de que Estados Unidos no planea levantar las sanciones en general", ha apuntado. "Por supuesto, esto contribuirá a lograr el objetivo", ha añadido.

Desde el comienzo de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel, respondida por Irán y por milicias proiraníes en Oriente Próximo, el estrecho de Ormuz, por el cual suele circular alrededor de una cuarta parte del comercio marítimo mundial del petróleo --además de un volumen importante de gas natural licuado y fertilizantes--, ha sido escenario de una reducción significativa del tráfico marítimo, así como de reiterados ataques contra algunos de los pocos buques que han intentado cruzarlo.