Agencias

Rusia afirma que el levantamiento temporal de las sanciones al crudo ruso busca "estabilizar el mercado"

Guardar

Las autoridades de Rusia han afirmado este viernes que el levantamiento temporal de las sanciones al crudo ruso están encaminadas a "estabilizar el marcado energético" en plena crisis por la ofensiva desatada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, que está provocando un aumento significativo del precio del barril de Brent.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha señalado en una rueda de prensa que respecto a la idea de fomentar esta "estabilidad", los intereses de Rusia y Estados Unidos "coinciden", según informaciones recogidas por la agencia de noticias rusa TASS.

"Estamos escuchando comentarios de representantes estadounidenses que afirman que esta excepción es ahora válida para determinado crudo, pero también hay declaraciones sobre el hecho de que Estados Unidos no planea levantar las sanciones en general", ha apuntado. "Por supuesto, esto contribuirá a lograr el objetivo", ha añadido.

Desde el comienzo de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel, respondida por Irán y por milicias proiraníes en Oriente Próximo, el estrecho de Ormuz, por el cual suele circular alrededor de una cuarta parte del comercio marítimo mundial del petróleo --además de un volumen importante de gas natural licuado y fertilizantes--, ha sido escenario de una reducción significativa del tráfico marítimo, así como de reiterados ataques contra algunos de los pocos buques que han intentado cruzarlo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Israel ensalza los "impresionantes éxitos" de la ofensiva y afirma que la cúpula iraní "huye como ratas"

El ministro de Defensa israelí elogió los resultados obtenidos en la operación militar coordinada con Estados Unidos contra objetivos iraníes, asegurando que altos funcionarios de Teherán han abandonado sus posiciones y acusó al régimen de ocultar la magnitud de las bajas

Israel ensalza los "impresionantes éxitos"

Alemania sólo permitirá aumentar los precios en las gasolineras una vez al día

La ministra de Economía y Energía anunció restricciones para responder al incremento del valor del combustible provocado por la crisis en Oriente Medio, asegurando que el Ejecutivo estudia acelerar reformas legales y fortalecer controles para evitar abusos empresariales

Infobae

El Gobierno de Sudán pide a EEUU que declare como "terrorista" a las RSF además de a Hermanos Musulmanes

Sudán exhorta a Washington a extender la calificación de terrorismo a Fuerzas de Apoyo Rápido tras incluir a Hermanos Musulmanes, subrayando crímenes comprobados, mientras Arabia Saudí expresa respaldo a las recientes medidas adoptadas por Estados Unidos en la región

El Gobierno de Sudán pide

La oposición de Venezuela alerta sobre "acuerdos opacos" para elegir al fiscal y defensor

La principal coalición contraria al gobierno denuncia maniobras del oficialismo para designar autoridades clave en organismos judiciales, cuestionando la falta de transparencia y exigiendo autonomía institucional como base para recuperar la confianza pública y avanzar hacia la democracia

Infobae

Hungría envía una delegación a Ucrania para negociar la reapertura de oleoducto Druzhba

En medio de la escalada de tensiones entre Budapest y Kiev por la guerra, funcionarios húngaros viajan a la capital ucraniana con el objetivo de alcanzar un entendimiento respaldados por la participación de la Comisión Europea y del sector energético local

Hungría envía una delegación a