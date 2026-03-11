El PP cierra la puerta a una reunión presencial con Bolaños para abordar las medidas por la guerra: “Ni el Gobierno lo pide, ni el PP está para fotitos”

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, en el Congreso de los Diputados. (Eduardo Parra/Europa Press)

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha descolgado el teléfono para llamar a los grupos parlamentarios y recabar sus propuestas para paliar los efectos de la guerra en Irán. A todos, excepto a Vox. Según afirmó el ministro, “una fuerza política que abiertamente es favorable a la guerra, pues nada le preocupan las consecuencias negativas que pueda tener en los españoles la guerra”.

Estas conversaciones forman parte de la ronda de contactos que anunció Pedro Sánchez para ultimar un nuevo escudo social. Este será el tercer intento, después de que los dos anteriores cayeran en su votación en la Cámara Alta por el rechazo de PP, Junts y Vox a la prohibición de los desahucios a familias vulnerables. “Queremos conocer sus propuestas para analizarlas y estudiarlas, y en su caso incluirlas en ese plan”, añadió Bolaños.

Al margen de las conversaciones con Sumar, que se producen continuamente en el seno del Gobierno, el ministro socialista llamó primero al primer partido de la oposición. Desde Génova han confirmado la llamada telefónica a la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, pero han evitado revelar el sentido de la conversación “por respeto”. “Quedamos en enviarles nuestras propuestas y, como ya hemos anunciado, lo hemos hecho por escrito esta mañana, algo que ya estaba previsto”, afirman a Infobae fuentes del PP.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado comparecer ante el Pleno del Congreso de los Diputados para informar sobre la posición del Ejecutivo ante el conflicto en Oriente Medio. (Fuente: Defensa/Truth Social/Congreso/Moncloa/Europa Press/White House/Twitter)

Las conversaciones, según confirman fuentes del gobierno de coalición, se limitarán, por el momento, a este tipo de contactos. Y aunque Bolaños no lo ha formulado todavía —ni parece estar entre sus intenciones—, el partido de Alberto Núñez Feijóo ya cierra la puerta a una eventual reunión en la Moncloa: “Ni el Gobierno pide una reunión, ni el PP está para fotitos”. “Tienen nuestras ideas a su disposición”, se limitan a decir.

El PP insta a aprobar el Plan Feijóo

El plan Feijóo contempla una batería de medidas esencialmente fiscales, como así reconoció el propio Bolaños. Plantean, entre otras cosas, la bajada al 10% del IVA de la energía a todos los consumidores. También incluye la reforma en el IRPF consistente en una actualización de los tramos y en doblar los mínimos vitales por hijo a cargo.

En una entrevista en Onda Regional de Murcia, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha recomendado al presidente del Gobierno, que “lea y copie” las medidas del PP para proteger a las familias ante la escalada de la inflación. Y ha dicho que, mientras Sánchez se centra en su “supervivencia política”, el PP plantea iniciativas concretas para garantizar el poder adquisitivo de los ciudadanos.