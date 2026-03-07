El cajero del mundo está en Europa

*Tribuna de Diego Balverde, especialista en Finanzas Climáticas

La globalización no se detuvo, cambió de arquitectura. Durante más de tres décadas el sistema económico internacional se apoyó en un equilibrio relativamente simple: Estados Unidos como gran consumidor global y Asia como fábrica del mundo y el resto del planeta como proveedor de recursos, energía y alimentos. Ese modelo funcionó mientras el comercio crecía sin grandes interrupciones, la energía era relativamente barata y el riesgo climático o geopolítico tenía un impacto limitado en los balances.

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Ese mundo comenzó a transformarse. El repliegue comercial de Estados Unidos, la creciente utilización del dólar como herramienta geopolítica y la fragmentación de las cadenas globales de suministro modificaron profundamente el funcionamiento del sistema. Aranceles estratégicos, subsidios industriales, sanciones financieras y políticas de relocalización productiva redefinieron el papel estadounidense: de árbitro del comercio global a actor con intereses económicos y tecnológicos explícitos.

Sede del Banco Central Europeo (BCE), en Fráncfort (Alemania). EFE/EPA/RONALD WITTEK

Cuando el principal emisor de la moneda internacional deja de actuar como neutral, el sistema financiero global busca un nuevo punto de equilibrio. Ese punto no fue una potencia industrial ni un productor energético. Fue un espacio regulatorio.

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Europa comprendió antes que nadie que el poder económico del siglo XXI no se definiría únicamente por la capacidad de producir, sino por la capacidad de decidir qué actividades pueden ser financiadas. En ese punto comienza a consolidarse una nueva centralidad económica: Europa como plataforma financiera global. Allí nace la idea del verdadero cajero automático del mundo.

Del mercado abierto a la economía fortaleza

El giro estratégico de Estados Unidos no puede entenderse como simple proteccionismo. Se trata de una reconfiguración profunda del capitalismo global. Programas industriales como el Inflation Reduction Act, subsidios tecnológicos y políticas de reindustrialización marcan un desplazamiento hacia una economía fortaleza.

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Esta mutación genera una consecuencia directa: el comercio global se vuelve más incierto y el capital comienza a valorar más la estabilidad institucional que el volumen de mercado. Las tensiones geopolíticas amplifican esta tendencia. El estrecho de Ormuz, por ejemplo, concentra cerca del 20% del comercio mundial de petróleo y aproximadamente el 30% del gas natural licuado. Cualquier conflicto en esa región tiene impacto inmediato en los precios energéticos, los seguros marítimos y los costos logísticos globales.

Irán afirma controlar el estrecho de Ormuz, clave para el tránsito de hidrocarburos

En ese contexto, las rutas comerciales que conectan Asia, África y Europa a través del Mediterráneo adquieren un valor estratégico creciente. Puertos como Rotterdam, Amberes,

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Valencia o Marsella no solo son nodos logísticos: se convierten en piezas centrales de estabilidad del comercio global. Europa ofrece algo que hoy escasea: previsibilidad. El capital no huye de la regulación, huye de la arbitrariedad.

Europa como banco del comercio global

Europa no compite con Asia en costos ni con Estados Unidos en escala industrial. Su verdadera ventaja está en la arquitectura financiera. La Unión Europea concentra uno de los sistemas financieros institucionales más grandes del mundo.

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Los fondos de pensión europeos gestionan más de 8 billones de euros en activos, mientras que el sector asegurador administra cerca de 10 billones adicionales.

Este capital busca proyectos estables, de largo plazo y con reglas claras. A través de estándares regulatorios, taxonomías verdes, normas de reporte y mecanismos de supervisión bancaria, Europa creó un sistema donde el acceso al capital depende del cumplimiento verificable.

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El mensaje es simple: quien cumple, accede al dinero. El Banco Central Europeo juega un rol central en esta arquitectura. No financia proyectos individuales, pero establece las condiciones de estabilidad monetaria y supervisión que permiten a bancos, fondos e inversores estructurar inversiones de largo plazo. Europa no mueve mercancías. Mueve condiciones de crédito.

ista aérea de la isla de Qeshm, separada del territorio continental iraní por el estrecho de Clarence, en el estrecho de Ormuz, 10 de diciembre de 2023. (REUTERS/Stringer/Foto de archivo)

Y en el capitalismo contemporáneo, mover condiciones de crédito equivale a mover el mundo. Rigor en las reglas, flexibilidad en el capital

Una de las mayores fortalezas del modelo europeo es la combinación de rigor regulatorio con flexibilidad financiera. Europa exige trazabilidad, reducción de emisiones, estándares de gobernanza y transparencia en los proyectos que financia. Pero al mismo tiempo ofrece una amplia gama de instrumentos para facilitar la transición de empresas y países hacia esos estándares. Bonos verdes, financiación híbrida, fondos de transición energética y esquemas público-privados permiten estructurar inversiones complejas con acceso a capital global. El mercado europeo de bonos verdes, por ejemplo, representa más del 50% de las emisiones globales en este segmento, consolidando a Europa como el principal centro financiero de la transición energética.

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Para los países exportadores, especialmente en regiones como América Latina o África, esto representa una oportunidad estratégica. Modernizar infraestructura logística, certificar cadenas productivas y adoptar estándares internacionales reduce el costo financiero y abre acceso a mercados de mayor valor agregado. Europa no busca proveedores baratos. Busca proveedores confiables.

Geopolítica, BRICS y el nuevo equilibrio financiero

El crecimiento económico de Asia y la expansión de los BRICS no necesariamente debilitan el rol europeo. De hecho, pueden reforzarlo.

En un sistema global cada vez más fragmentado, las economías necesitan espacios financieros relativamente neutrales donde estructurar inversiones y asegurar proyectos. Europa puede cumplir ese rol. El comercio entre Asia, Eurasia y América Latina continúa creciendo. China ya es el principal socio comercial de numerosos países del Sur Global, mientras India se consolida como una de las economías de mayor crecimiento del planeta.

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Un barco portacontenedores se ve atracado en una terminal en Qingdao, en la provincia oriental china de Shandong, el 30 de noviembre de 2025. (Chinatopix via AP)

Si estas dinámicas se combinan con acuerdos comerciales más profundos entre Europa y regiones como el Mercosur, el continente europeo puede convertirse en la plataforma financiera donde se estructuren esos flujos de inversión.

En un mundo donde el comercio se multiplica entre bloques económicos, el sistema financiero que ofrece estabilidad institucional gana protagonismo.

“Del capital barato al capital seguro”

Durante décadas el sistema global se organizó alrededor del capital barato. Hoy el capital busca otra cosa: estabilidad. Estabilidad jurídica. Estabilidad energética. Estabilidad logística. Estabilidad regulatoria.

Los conflictos energéticos, las tensiones geopolíticas y los shocks logísticos de los últimos años demostraron que la eficiencia sin resiliencia puede convertirse en fragilidad. Europa ofrece una arquitectura financiera diseñada precisamente para gestionar ese riesgo. El capital inteligente no busca únicamente rentabilidad. Busca previsibilidad.

Europa no se convirtió en el cajero automático del mundo por casualidad. Lo hizo porque decidió asumir un rol que el sistema global necesita cada vez más: ordenar el flujo del capital. Mientras algunas potencias priorizan la rivalidad geopolítica o la producción doméstica, Europa construyó un marco donde el comercio, la infraestructura y la energía pueden convertirse en activos financiables.

En un mundo atravesado por tensiones energéticas, conflictos regionales y competencia entre bloques económicos, la estabilidad financiera se vuelve un recurso estratégico. El capital global busca proyectos confiables.

Los proyectos buscan capital estructurado. Europa ofrece ambos. La globalización no terminó. Maduró. Y hoy, más que nunca, el idioma que habla el capital tiene acento europeo.