Un exasesor del Pentágono pide a Donald Trump que declare Ceuta y Melilla “territorios marroquíes ocupados” ante la “hipocresía” de Sánchez

Frontera de Ceuta con Marruecos (Antonio Sempere - Europa Press)

Michael Rubin es investigador principal en el American Enterprise Institute (AEI) - un centro de estudios que se dedica a la educación y la investigación sobre cuestiones de gobierno, economía, política y bienestar social - y especialista en Irán, Turquía y Oriente Medio.

Fue funcionario del Pentágono en la época de George W. Bush y vivió en la Irán post-revolucionaria y en Irak tanto antes como después de la guerra. También “pasó tiempo” - según su descripción en el portal del AEI - con los talibanes antes del 11S; y durante más de una década, dio clases sobre el Cuerno de África y conflictos, cultura, y terrorismo en Oriente Próximo para efectivos desplegados de los Marines estadounidenses y el US Navy.

Sánchez es un “fiel opositor a Israel” y España “de los países más antisemíticos de Europa”

Este viernes, el ex funcionario del Pentágono ha publicado un artículo que titula ‘España tiene colonias al otro lado del Estrecho de Gibraltar en la costa norte de Marruecos’. El primer párrafo del texto es una puesta en contexto: “Pedro Sánchez anunció el 11 de marzo que España iba a hacer volver a su embajadora en Israel de forma permanente”. Para Rubin, esto significa que “Sánchez es un fiel opositor a Israel en un país que es de los más antisemíticos de Europa”.

A su parecer, “el antagonismo actual de Sánchez hacia Israel es una hipocresía por dos motivos”: “En primer lugar, España ha guardado silencio sobre Irán, incluso cuando la Guardia Revolucionaria y tiradores Basiji masacraron decenas de miles de iraníes”. Cuando se desarrollaron las protestas masivas en Irán, Pedro Sánchez llamó a consultas a Reza Zabib, embajador de Teherán en España, y exigió el cese inmediato de la “represión” y de las “detenciones arbitrarias”. También este 28 de febrero, tras los ataques de EEUU e Israel contra Irán, Sánchez condenó tanto “la acción militar unilateral” como “las acciones del régimen iraní”.

Para Rubin, no tiene sentido que Sánchez condene lo que el investigador considera “contraterrorismo” israelí cuando “España dependió de Israel para enfrentar el terrorismo vasco”. Señala, además, que “pese al boicot político a productos militares israelíes, el país acaba de adquirir muchos de esos mismos productos a Alemania, todos con componentes israelíes”.

El presidente de Israel acusa a España de incumplir "su papel como miembro de la OTAN y de la Unión Europea" en la guerra contra Irán.

“España sigue siendo una potencia colonial“, según Rubin

“Segundo”, continúa Rubin, “Sánchez fue elegido tras un escándalo de corrupción que afectó al partido conservador rival, ahora el Partido Socialista de Sánchez e incluso su propia esposa están bajo investigación. En la práctica, Sánchez se asemeja al presidente turco Recep Tayyip Erdoğan: llegó al poder prometiendo un gobierno limpio y, como Erdoğan, no cumplió. La similitud sigue: ante el aumento de la discordia, Sánchez, al igual que Erdoğan, buscó distraer a su base creando un enemigo”. Según Rubin, tanto Erdoğan como Pedro Sánchez tienen por enemigo a “los judíos”.

En ese sentido, que el presidente del Gobierno promueva lo que Rubin ve como “una narrativa moral invertida que presenta a Israel como agresor” es “irónico” para el exfuncionario del Pentágono en tanto que, según considera, “Israel se asienta en tierras donde los judíos son indígenas, mientras que España sigue siendo una potencia colonial, manteniendo colonias al otro lado del Estrecho de Gibraltar, en la costa norte de Marruecos”.

Según el investigador del AEI, “los españoles reaccionarían con indignación ante la sugerencia de que Ceuta o Melilla son enclaves coloniales, pero ni los mapas ni la historia mienten”. Procede entonces a explicar el razonamiento que le lleva a esta conclusión: “Ceuta tiene siete millas cuadradas. Su historia es la de una conquista colonial. En 1415, los portugueses capturaron la ciudad. Tras la unión de España y Portugal a finales del siglo XVI, colonos españoles llegaron al lugar. Cuando ambos países se separaron, Portugal cedió Ceuta a España”. Y “Melilla, algo menor con 4,7 millas cuadradas, tiene una historia similar. Sufrió la conquista española en 1497. Madrid se ha negado a renunciar a su control desde entonces. Como potencia expansionista, España se unió a Francia para colonizar Marruecos a principios del siglo XX y se retiró de la mayor parte del territorio en 1956, pero no cedió sus últimos enclaves coloniales".

Abdulah Arabi, representante del Frente Polisario en España, analiza el reciente giro político del gobierno español respecto al Sáhara Occidental.

Trump y Marco Rubio deberían reconocer Ceuta y Melilla como “territorios marroquíes ocupados”

Continúa entonces comparando a Sánchez con el líder laboralista británico, Keir Starmer, a quien considera un “equivalente ideológico” del presidente del Gobierno: “(Starmer) revocó las reclamaciones británicas sobre las Islas Chagos y probablemente pronto haga lo mismo con las Áreas de Soberanía de Akrotiri y Dhekelia en Chipre, legado tanto de la era colonial británica como del ya anulado compromiso de usar esas bases para defender el Mediterráneo Oriental. Al menos Starmer actúa conforme a sus principios; Sánchez es un hipócrita”.

Hace entonces un llamamiento, recordando primero el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental con el que Trump terminaba su primer mandato como la corrección de “un agravio histórico que había incomodado a Marruecos durante décadas”. El estadounidense considera que al estar España alejándose de Occidente y reforzando su “antiamericanismo, antisionismo y antisemitismo”, el presidente “Trump y el secretario de Estado Marco Rubio deberían corregir otro agravio histórico y reconocer formalmente Ceuta y Melilla como territorios marroquíes ocupados. Sánchez no actuará por voluntad propia, pero tal vez su legado sea el fin del imperialismo español en África”, concluye el Dr. Rubin.

Dos días antes de la publicación del artículo de Rubin, José Lev Álvarez Gómez, académico israelí-estadounidense, publicó un texto titulado ‘Aprovechar Marruecos mientras la deriva española convierte a Madrid en un socio poco fiable’. En su análisis, sostiene que la seguridad representa “la palanca más eficaz de EEUU para coaccionar a España”, por encima de herramientas comerciales. Indica que la clave no radica en sancionar económicamente a España, sino en aprovechar el “desequilibrio militar en el Estrecho de Gibraltar”.