El Gobierno de España rechaza “la acción militar unilateral de EEUU e Israel” y “las acciones del régimen iraní”

Con las primeras luces del día de este sábado, 28 de febrero, Israel y los EEUU lanzaban un “ataque preventivo” contra Irán. Tras el lanzamiento de misiles inicial, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmaba que con esta acción bélica se busca eliminar la “amenaza existencial” que considera representa el Irán del Ayatollah Jamenei. Señala, en este sentido, que la “acción conjunta” llevada a cabo con el apoyo de los Estados Unidos “creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome su destino en sus propias manos”. La respuesta de Irán, por el momento, incluye ataques contra los Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin, Kuwait, Arabia Saudita e Israel.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha expresado su rechazo tanto a “la acción unilateral de EEUU e Israel” como a “las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria” por contribuir “a un orden internacional más incierto y hostil” en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X. “No podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio”. Asimismo, exige “la desescalada inmediata y el pleno respeto del derecho internacional. Es hora de retomar el diálogo y alcanzar una solución política duradera para la región”.

Imágenes difundidas por la televisión estatal iraní muestran lo que, según informan, es el lugar de los mortales ataques de Estados Unidos e Israel que alcanzaron una escuela primaria de niñas en Minab, en la provincia sureña de Hormozgán, cerca de la estratégica ruta marítima del estrecho de Ormuz. “El número de víctimas mortales en la escuela primaria de niñas de Minab ha llegado a 40”, indicó la televisión estatal, que añadió que otras 45 personas resultaron heridas en el ataque en la provincia de Hormozgán.

Se ha pronunciado también en la misma línea el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien está en contacto permanente con el presidente del Gobierno y dice estar siguiendo “de cerca la grave situación”. “La violencia solo trae caos”, ha advertido en un mensaje publicado en su perfil oficial de X. “Los ataques tienen que parar. España exige respeto al derecho internacional, desescalada y diálogo”, ha expresado el ministro en otra publicación.

Albares está en contacto, informa, con sus “homólogos de Arabia Saudí, Qatar, Turquía, Jordania y Egipto sobre la situación en Oriente Medio”. Les ha trasladado “el compromiso firme de España con la estabilidad regional y la paz” así como su “solidaridad y apoyo a los que están recibiendo ataques” que rechazan.

"Los ataques tienen que parar", ha exigido el ministro más tarde en otra publicación, insistiendo en que "España exige respeto al derecho internacional, desescalada y diálogo".

Imágenes de la Cúpula de la Roca en el recinto de la mezquita de Al-Aqsa, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, mientras se escuchan sirenas y explosiones. Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el sábado, y la emisora pública israelí informó que el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, había sido objetivo del ataque, mientras la república islámica respondió con andanadas de misiles contra países del Golfo e Israel.

La UE y la ONU piden que se evite la escalada

La Unión Europea ha pedido “máxima moderación”. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien califica la situación como “sumamente preocupante”, ha anunciado el inicio de la evacuación del personal no esencial del bloque de los 27 en la región. Ha expresado, a través de su perfil en X, que “garantizar la seguridad nuclear y evitar cualquier acción que pueda incrementar aún más las tensiones o socavar el régimen global de no proliferación es de vital importancia”.

Ha hecho eco de esta consideración el presidente del Consejo Europeo, António Costa; y se ha pronunciado en el mismo sentido el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, quien considera que los ataques solo provocan “muerte, destrucción y sufrimiento humano”.