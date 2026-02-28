España

El Gobierno de España rechaza “la acción militar unilateral de EEUU e Israel” y “las acciones del régimen iraní”

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de ‘X’, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, expresa que “contribuye a un orden internacional más incierto y hostil” y exige “la desescalada inmediata y el pleno respeto del derecho internacional”

Guardar
El Gobierno de España rechaza
El Gobierno de España rechaza “la acción militar unilateral de EEUU e Israel” y “las acciones del régimen iraní” (Eduardo Parra - Europa Press)

Con las primeras luces del día de este sábado, 28 de febrero, Israel y los EEUU lanzaban un “ataque preventivo” contra Irán. Tras el lanzamiento de misiles inicial, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmaba que con esta acción bélica se busca eliminar la “amenaza existencial” que considera representa el Irán del Ayatollah Jamenei. Señala, en este sentido, que la “acción conjunta” llevada a cabo con el apoyo de los Estados Unidos “creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome su destino en sus propias manos”. La respuesta de Irán, por el momento, incluye ataques contra los Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin, Kuwait, Arabia Saudita e Israel.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha expresado su rechazo tanto a “la acción unilateral de EEUU e Israel” como a “las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria” por contribuir “a un orden internacional más incierto y hostil” en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X. “No podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio”. Asimismo, exige “la desescalada inmediata y el pleno respeto del derecho internacional. Es hora de retomar el diálogo y alcanzar una solución política duradera para la región”.

Imágenes difundidas por la televisión estatal iraní muestran lo que, según informan, es el lugar de los mortales ataques de Estados Unidos e Israel que alcanzaron una escuela primaria de niñas en Minab, en la provincia sureña de Hormozgán, cerca de la estratégica ruta marítima del estrecho de Ormuz. “El número de víctimas mortales en la escuela primaria de niñas de Minab ha llegado a 40”, indicó la televisión estatal, que añadió que otras 45 personas resultaron heridas en el ataque en la provincia de Hormozgán.

El Gobierno de España exige “la desescalada inmediata” y “retomar el diálogo”

Se ha pronunciado también en la misma línea el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien está en contacto permanente con el presidente del Gobierno y dice estar siguiendo “de cerca la grave situación”. “La violencia solo trae caos”, ha advertido en un mensaje publicado en su perfil oficial de X. “Los ataques tienen que parar. España exige respeto al derecho internacional, desescalada y diálogo”, ha expresado el ministro en otra publicación.

Albares está en contacto, informa, con sus “homólogos de Arabia Saudí, Qatar, Turquía, Jordania y Egipto sobre la situación en Oriente Medio”. Les ha trasladado “el compromiso firme de España con la estabilidad regional y la paz” así como su “solidaridad y apoyo a los que están recibiendo ataques” que rechazan.

“Los ataques tienen que parar”, ha exigido el ministro más tarde en otra publicación, insistiendo en que “España exige respeto al derecho internacional, desescalada y diálogo”. Albares está en contacto, informa, con sus “homólogos de Arabia Saudí, Qatar, Turquía, Jordania y Egipto sobre la situación en Oriente Medio”. Les ha trasladado “el compromiso firme de España con la estabilidad regional y la paz” así como su “solidaridad y apoyo a los que están recibiendo ataques” que rechazan.

Imágenes de la Cúpula de la Roca en el recinto de la mezquita de Al-Aqsa, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, mientras se escuchan sirenas y explosiones. Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el sábado, y la emisora pública israelí informó que el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, había sido objetivo del ataque, mientras la república islámica respondió con andanadas de misiles contra países del Golfo e Israel.

La UE y la ONU piden que se evite la escalada

La Unión Europea ha pedido “máxima moderación”. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien califica la situación como “sumamente preocupante”, ha anunciado el inicio de la evacuación del personal no esencial del bloque de los 27 en la región. Ha expresado, a través de su perfil en X, que garantizar la seguridad nuclear y evitar cualquier acción que pueda incrementar aún más las tensiones o socavar el régimen global de no proliferación es de vital importancia”.

Ha hecho eco de esta consideración el presidente del Consejo Europeo, António Costa; y se ha pronunciado en el mismo sentido el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, quien considera que los ataques solo provocan “muerte, destrucción y sufrimiento humano”.

Temas Relacionados

IranIsraelEEUUGobierno De EspañaPedro SánchezEspaña-InternacionalEspaña-NoticiasGuerra En Oriente MedioGuerra En Medio Oriente

Últimas Noticias

Comprobar la Lotería Nacional: los resultados de este sábado 28 de febrero

Con Lotería Nacional no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar la Lotería Nacional: los

Los motivos por los no hay que tomar café nada más levantarse: “Lo mejor para el cortisol es esperar una hora”

La costumbre de beber café durante los primeros minutos del día podría tener más efectos negativos que beneficios

Los motivos por los no

Ya no hace tanto frío como antes: los días con récords de bajas temperaturas “han disminuido drásticamente” por el cambio climático, según la Aemet

Los momentos de calor extremo son ahora mucho más habituales que los de frío, invirtiendo la tendencia de décadas pasadas

Ya no hace tanto frío

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Resultados de la Triplex de

Un padre logra bajar la pensión que pasa a sus hijos de 950 a 300 euros porque prueba una reducción en sus ingresos: pasó de 147.000 a 30.000 euros al año

El tribunal también ha permitido eliminar el dinero que le envía a su exmujer

Un padre logra bajar la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pozuelo de Alarcón tumba el

Pozuelo de Alarcón tumba el chalé con piscina que el fichaje más caro en la historia del Real Madrid se quería construir en la urbanización más elitista de la región

La Policía Nacional y la Guardia Civil vuelven a suspender en igualdad: ninguno de los dos cuerpos alcanza el 20% de mujeres entre sus agentes en 2025

Abascal toma el control de Vox acusado de librar una “repugnante guerra sucia”: “Se busca que no haya nadie reconocible”

Cómo votar por correo en las elecciones de Castilla y León: plazos e instrucciones

El Gobierno valenciano releva a dos altos cargos de Emergencias, uno de los cuales cuestionó la actuación de Pradas en la DANA

ECONOMÍA

Si un festivo cae en

Si un festivo cae en sábado, ¿debe la empresa darme el día libre de lunes a viernes? Esto es lo que dice el Tribunal Supremo

Niños con GPS y perros con llaveros inteligentes: el deseo de tener controlados a hijos y mascotas dispara la demanda de dispositivos de localización

La Justicia condena a una agencia de detectives a indemnizar a una mujer con incapacidad permanente total con 3.000 euros por fotografiarla en su casa

Renfe detecta un aumento de fibras de amianto en un taller de Madrid en el que trabajan más de 100 empleados: alteraciones en Cercanías

El Gobierno catalán destina 1.900 millones a políticas de vivienda en los presupuestos de 2026, la mayor inversión de su historia

DEPORTES

Así queda el calendario de

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica