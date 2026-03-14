Por qué están aumentando los casos de cáncer de colon en adultos menores de 50 años en España: “No debemos normalizar señales de alarma”

Sanitario en un hospital. (Freepik)

El cáncer colorrectal es el tumor más diagnosticado en España en hombres y mujeres, según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Aunque tradicionalmente se ha asociado a personas mayores de 50 años, los especialistas alertan ahora de un fenómeno preocupante: cada vez se detectan más casos en pacientes jóvenes.

En las consultas médicas esta tendencia ya es visible. “El principal factor de riesgo para desarrollar cáncer de colon sigue siendo la edad. Sin embargo, cada vez vemos más diagnósticos en pacientes menores de 50 años. Es una realidad que ya estamos empezando a ver en consulta”, explica el doctor Alfredo Alonso Poza, jefe del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario del Sureste y cirujano del Hospital Quirón San Camilo.

Aunque el incremento no significa que el cáncer colorrectal sea más frecuente en jóvenes que en adultos mayores, los especialistas coinciden en que esta tendencia ascendente merece atención y ya son muchas las investigaciones científicas centradas en ello.

Los hábitos de vida, detrás del cáncer de colon

La explicación más probable apunta a los cambios en el estilo de vida. Según los expertos, varios factores ambientales parecen estar detrás de este fenómeno. “Todo indica que la dieta poco saludable, el sedentarismo, el consumo de alcohol y el tabaquismo pueden estar influyendo en la aparición precoz del cáncer colorrectal”, señala el doctor Poza.

En abril del año pasado, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) publicó un informe en el que analizaban la dieta de los españoles desde enero de 2014 hasta diciembre de 2023 a partir de la evolución del Panel de consumo de alimentos publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Los resultados fueron claros: comemos peor que hace diez años, cocinamos menos y compramos más productos ultraprocesados.

Fideos instantáneos. (AdobeStock)

Esta era en la que priman los alimentos ya preparados que solo necesitan unos minutos de microondas nos aleja de la dieta mediterránea, un patrón alimenticio que protege de enfermedades como el cáncer o la obesidad. Los patrones dietéticos actuales de Occidente se caracterizan por un alto consumo de alimentos ultraprocesados, carnes rojas y grasas saturadas, y una baja ingesta de fibra, frutas y verduras. Este patrón se ha relacionado en múltiples estudios con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de colon, el segundo más mortal a nivel mundial solo por detrás del de pulmón.

“Somos países de cultura mediterránea y no hacemos dieta mediterránea”, alertaba para Infobae el doctor Jesús García-Foncillas López, director del Instituto de Oncología OncoHealth, del Departamento de Oncología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y presidente de la Fundación ECO para la Excelencia y Calidad en la Oncología. “El cáncer de colon ahora mismo tiene un pico en personas por debajo de los 50 años. Y eso es porque hay una juventud en una generación que ha ido comiendo ultraprocesado desde el inicio de todo su desarrollo”.

Los síntomas ‘ignorados’ del cáncer de colon

Otro de los problemas asociados al cáncer de colon en jóvenes es el retraso en el diagnóstico. Debido a que la enfermedad se vincula tradicionalmente con edades más avanzadas, tanto los pacientes como algunos profesionales sanitarios pueden restar importancia a ciertos síntomas iniciales.

Entre las señales de alerta más frecuentes se encuentran la presencia de sangre en las heces, cambios persistentes en el ritmo intestinal (como diarrea o estreñimiento prolongados), dolor abdominal continuado, pérdida de peso sin causa aparente o fatiga persistente. “Aunque estos síntomas no siempre indican un cáncer, sí deben ser evaluados por un profesional sanitario, especialmente si se prolongan en el tiempo”, advierte Alonso Poza. “No debemos normalizar señales de alarma”.

En el año 2024 se produjeron en España 433.357 defunciones, solo 194 defunciones más que el pasado año en la misma fecha, según los datos provisionales del informe 'Defunciones según la Causa de Muerte', publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que por segundo año consecutivo sitúa a los tumores como primera causa de muerte en 2024, con un 26,6% del total de defunciones, seguidos de las enfermedades del sistema circulatorio (26%). Fuente: Europa Press

Cómo prevenir el cáncer de colon

A pesar de la preocupación que genera este aumento en personas jóvenes, los especialistas recuerdan que el cáncer colorrectal es uno de los tumores con mayor tasa de curación cuando se detecta en fases tempranas. La clave sigue siendo la prevención y la detección precoz. Según la Fundación ECO, más del 40 % de los tumores podrían prevenirse en España mediante hábitos de vida saludables y la participación en programas de detección precoz.

En España existen programas de cribado poblacional dirigidos a personas a partir de los 50 años que permiten identificar lesiones precancerosas o tumores en etapas iniciales mediante pruebas sencillas como el test de sangre oculta en heces. Sin embargo, el aumento de casos en menores de esa edad ha reabierto el debate sobre la necesidad de reforzar la educación sanitaria y promover hábitos de vida saludables desde etapas tempranas.

“Participar en los programas de cribado cuando corresponde y mantener una alimentación equilibrada, practicar ejercicio físico y evitar el tabaco y el alcohol son medidas fundamentales”, recuerda el doctor Poza, quien concluye que la prevención del cáncer de colon “empieza mucho antes de la edad de riesgo tradicional”.