Hallan un virus desconocido en las bacterias intestinales que puede estar relacionado con el cáncer de colon

Los investigadores creen que este descubrimiento puede abrir nuevas vías de investigación oncológica

Muestra de bacterias (Infobae Argentina)
Muestra de bacterias (Infobae Argentina)

Un virus recién descubierto en la microbiota intestinal podría estar detrás de nuevas vías de investigación sobre el cáncer colorrectal, uno de los más comunes en todo el mundo. Ha sido la observación de la interacción entre la bacteria Bacteroides fragilis y un bacteriófago específico la que ha dado la clave para poner el foco en el desarrollo de estos tumores.

Hasta el momento, la comunidad científica había constatado la presencia habitual de Bacteroides fragilis en personas sanas, al tiempo que aparecía de manera recurrente en pacientes diagnosticados con cáncer colorrectal. En España se espera que 30.035 personas reciban un diagnóstico de cáncer de colon, según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Sin embargo, la explicación de por qué una bacteria común podía asociarse con la enfermedad seguía siendo un enigma.

El estudio, que ha estado a cargo de investigadores daneses y australianos, ha sido publicado en la revista Communications Medicine y ha determinado que la diferencia principal radica en la presencia de un virus ligado a esa bacteria. “Ha sido una paradoja que encontremos repetidamente la misma bacteria en relación con el cáncer colorrectal mientras que, al mismo tiempo, forme parte completamente normal de la flora intestinal en individuos sanos”, explica el microbiólogo Flemming Damgaard, del Hospital Universitario de Odense (Dinamarca), en declaraciones recogidas por ScienceAlert.

Empleando técnicas de secuenciación genética, el equipo ha examinado bacterias intestinales en pacientes con cáncer colorrectal extraídas de un amplio estudio de población realizado en Dinamarca. Los investigadores han identificado que B. fragilis iba acompañada con frecuencia de un determinado bacteriófago (un virus que infecta bacterias y las utiliza para reproducirse) en muestras de estos pacientes.

La asociación se ha confirmado en un conjunto que incluye a 877 personas tanto con como sin cáncer colorrectal. Los resultados apuntan a que quienes padecen la enfermedad tienen aproximadamente el doble de probabilidades de albergar el bacteriófago en sus bacterias intestinales en comparación con quienes no presentan indicios del cáncer, de acuerdo con los datos recogidos por ScienceAlert.

La resistencia de las bacterias a los antibióticos mata más que los accidentes de tráfico en España.

Un nuevo estudio para prevenir millones de casos de cáncer

Aunque el vínculo es nítido, los autores del estudio han subrayado que aún no se ha probado una relación causal entre el virus y la aparición del cáncer. Damgaard ha advertido que “no solo la bacteria por sí misma resulta interesante”, sino sobre todo “la bacteria en interacción con el virus que la acompaña”. A día de hoy, según el especialista, “no sabemos si el virus es una causa que contribuye, o si simplemente es una señal de que algo más en el intestino ha cambiado”.

Cerca del 80 % del riesgo de desarrollar cáncer colorrectal se atribuye a factores ambientales, incluyendo la composición de las bacterias intestinales. Por este motivo, comprender de manera más detallada cómo estos factores se relacionan entre sí podría repercutir en millones de casos de cáncer, ha recordado ScienceAlert en su análisis de la investigación.

Sin embargo, el estudio de la microbiota intestinal sigue planteando enormes retos científicos debido a su complejidad, ya que estas comunidades microbianas actúan, a la vez, como indicadores y moduladores de diferentes procesos fisiológicos, desde la calidad del sueño hasta la regulación del peso corporal.

