‘Supervivientes 2026’ da a conocer a su primer expulsado en una gala marcada por la tensión y una segunda oportunidad

Momento de la decisión del primer expulsado de 'Supervivientes 2026' (Supervivientes)

La primera eliminación de ‘Supervivientes 2026’ ha activado tanto gritos de alivio como muestras de frustración entre los concursantes y ha consolidado la figura de Álex Ghita como protagonista de la primera semana.

Tras una gala marcada por la tensión acumulada en los Cayos Cochinos, la audiencia ha determinado que el exnovio de Adara Molinero fuera el primer expulsado de la edición. La decisión se ha comunicado después de que Marisa Jara resultara salvada en la última votación pública, dejando a Ghita ante un desenlace que él mismo había manifestado preferir.

La resolución de la gala ha situado a Álex Ghita fuera de la Palapa, pero no de Honduras. En lugar de regresar a España directamente, Ghita ha sido trasladado a Playa Destino, donde compartirá convivencia con Darío y Borja, el ex y el actual novio de Almudena Porras.

La continuidad o no de cada uno de ellos en el concurso queda de nuevo supeditada a la decisión del público, que determinará en la próxima cita quién abandona definitivamente el reality y quién mantiene la posibilidad de volver al juego.

Rechazo, tensiones y dudas sobre la convivencia

Durante la emisión, el propio Ghita ha verbalizado reiteradamente su deseo de abandonar. En directo ha declarado: «Sinceramente, prefiero ser el expulsado hoy, y si no es así abandonaré al final del programa». Además, ha relatado las consecuencias físicas y psicológicas de la experiencia: «Me encuentro muy débil y sin fuerzas. El cuerpo y mi mente ahora están en el suelo. Sé lo que dije la semana pasada y me arrepiento. Estoy muy mal y prefiero que me expulse la gente».

Esta petición explícita ha coincidido con un clima generalizado de desconfianza, motivado por los repetidos robos de comida de Álex, entre ellos cocos y una lata de garbanzos, apenas un día después de iniciarse el concurso. Las acciones han asentado su imagen de antagonista dentro del grupo y han generado un debate interno sobre la lealtad y la convivencia.

La eliminación de Álex Ghita se ha producido tras una semana marcada por conflictos de convivencia y tras superar el proceso de nominación en el que Marisa Jara fue salvada por el público. Antes del desenlace final, la modelo dejó clara su intención de permanecer en el programa pero aceptó el criterio de la audiencia afirmando: «No me quiero ir, pero si me voy porque lo decide el público, pues genial».

Álex Ghita llegando a Playa Destino tras ser el primer expulsado de 'Supervivientes 2026' (Supervivientes)

Por su parte, Jorge Javier Vázquez ha confirmado el resultado desde el plató: “Los espectadores de Supervivientes han decidido que la concursante salvada sea… ¡Marisa!”. Automáticamente, la expulsión de Ghita ha cobrado un matiz inesperado cuando, en lugar de regresar a España, ha debido permanecer en Playa Destino junto a los citados Darío y Borja.

Tan pronto como ha llegado a la nueva localización, Álex Ghita ha expresado su rechazo a continuar: «Yo no me quiero quedar en esta isla, por favor, sacadme de aquí», ha suplicado, convencido de que su salida era inmediata. El presentador le ha explicado que su permanencia quedaba en manos de la audiencia, recalcando que el desarrollo de los hechos aún no está definido.

La situación cambió cuando coincidió con los otros dos concursantes, a lo que Ghita respondió: «Me imagino que me han traído para hablar con vosotros, pero yo me voy al hotel», antes de recibir la consigna: «No vas a ningún hotel, vais a convivir aquí. El destino no está escrito».

Desgaste físico, controversia y futuro en manos del público

Las respuestas públicas y la cobertura mediática de la expulsión han reflejado las dificultades físicas y mentales atravesadas por Ghita durante su estancia. Ha resumido su paso por Honduras con las palabras: «Entré con un objetivo muy claro, pero la isla me tumbó completamente de arriba a bajo y yo creo que hizo más daño la isla en mí, que yo comiéndome el coco y la lata».

Además, durante la despedida, ha descartado volver a participar en futuras ediciones declarando: «No, te lo digo desde ya, cien por cien seguro». Ha añadido que la presión mental fue determinante: «La ansiedad y la cabeza no se pueden controlar en momentos así. Uno no sabe lo que tiene hasta que se enfrenta a ello».

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

El desarrollo de la semana previa a la expulsión ha estado marcado también por la evacuación temporal de Marisa Jara por motivos de salud. La modelo tuvo que abandonar la isla durante unas horas para recibir atención médica, aunque en todo momento defendió su deseo de continuar compitiendo: «Quiero seguir demostrándome que puedo y seguir con el reto personal en el que yo misma me embarqué. Quiero trabajar cada día conociéndome y creciendo... creo que puedo aportar todavía mucho más».

Entre tanto, la conducta de Álex Ghita ha sido objeto de controversia por sus estrategias para sobrevivir en el entorno hostil, como los ya mencionados hurtos de alimento, que han tensado las relaciones y alimentado su imagen de “villano” en la edición.

Los incidentes le han acarreado reproches internos y, finalmente, su salida temporal del formato principal. Será la audiencia quien decida en los próximos días si el paso de Ghita por Honduras finaliza definitivamente o si el desenlace cambia en un giro aún no resuelto en Playa Destino.