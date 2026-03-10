España

‘Supervivientes’ rompe su aislamiento y exhibe el robo de comida de Álex Ghita ante todos los concursantes

La difusión de los vídeos generó una ola de reproches y expuso la tensión interna por la estrategia individualista de Ghita

Los supervivientes tras visualizar las imágenes del robo de comida de Álex Ghita (Supervivientes)

La gala de Supervivientes 2026 de este martes ha quedado marcada por la decisión de la organización de mostrar por primera vez a los concursantes las imágenes completas del robo de comida perpetrado por Álex Ghita en Playa Victoria. La medida, presentada como una excepción dentro de la estricta política de aislamiento del programa, ha generado un profundo impacto entre los participantes, especialmente en Alberto Ávila y Gerard Arias, quienes han encabezado las críticas directas contra el acusado.

Durante la noche del martes, la dirección de 'Supervivientes: Tierra de nadie’ ha exhibido tres secuencias diferentes donde podía verse a Álex Ghita sustrayendo y consumiendo comida a espaldas de sus compañeros, entre ellas una lata de garbanzos con chorizo, así como aprovechando cocos y el agua contenida en estos frutos sin informar al resto del equipo.

Tras la emisión de estas imágenes, varios concursantes, entre ellos Alejandra de Lacroix, Paola Olmedo y Alvar Seguí, han mostrado su reprobación, calificando la conducta como propia de “un sinvergüenza”, en palabras de Alberto Ávila.

Ghita, en el centro de la polémica

Al inicio de la gala Álex Ghita fue cuestionado después de que la secuencia le mostrara preguntando a sus compañeros si podía tomar un coco situado cerca de la playa, para acto seguido guardar una lata y consumir su contenido en secreto. En ese contexto, Gerard Arias ha reconocido no sentirse sorprendido, y ha recordado la dureza de sus reproches anteriores: “Bastante caña le metí el otro día... debería haberse pensado si venir o no venir”, ha dicho, tildando a Ghita de “un jeta”.

La tensión alcanzó su pico tras visualizar la segunda tanda de imágenes, en la cual Ghita bebe agua de un coco abierto sin comunicarlo, provocando que Alberto Ávila elevara el tono de su protesta. “Es otro día y otro y otro... que tenga que verle hacer estas cosas. ¡Y yo sintiendo pena por ti!”, ha exclamado el concursante.

Álex Ghita siendo reprochado por sus actos recientes en el programa (Supervivientes)

La decisión de la organización de exhibir vídeos de la convivencia constituye una ruptura temporal de la llamada “regla de oro” del formato: el aislamiento total de los participantes. En declaraciones transmitidas en directo, Ion Aramendi, presentador del programa, ha subrayado el carácter extraordinario de este movimiento: “Esto ha sido algo excepcional, a partir de mañana todo volverá a la normalidad”, ha informado desde el plató de Telecinco. Este gesto busca poner fin a las sospechas crecientes en la playa, aunque supone una alteración puntual de la mística habitual del espacio.

La dirección ha querido remarcar que, aunque en anteriores ediciones de Supervivientes se produjeron precedentes similares de manera excepcional, la medida responde en esta ocasión a la gravedad de la polémica desatada por las reiteradas sustracciones de comida ejecutadas por Álex Ghita al inicio del concurso. Este episodio ha generado un ambiente de tensión y ha convertido al concursante en epicentro de las críticas, especialmente en lo referente a la falta de compañerismo y la apuesta por una estrategia individualista.

El impacto del fin del aislamiento

El formato de Supervivientes se caracteriza por mantener a sus concursantes aislados, a quienes solamente se les permite recibir indicaciones procedentes del público o escuchar audios durante las galas. El contacto visual con la convivencia representa una excepción rara, diseñada para sorprender y analizar situaciones de especial relevancia. En este caso, la dirección ha optado por romper de manera puntual dicho aislamiento tras la monumental discusión que ha estallado en una de las playas.

El detonante ha sido el comportamiento de Álex Ghita, quien ha reivindicado abiertamente su postura ante sus compañeros: “Yo no pienso estar aquí 24 horas sin comer”, sentencia que ha reflejado su decisión de anteponer su supervivencia individual a las normas del grupo.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

Como consecuencia de la difusión de las imágenes, la convivencia queda ahora condicionada por el nuevo conocimiento adquirido, y quedará por ver si el grupo opta por aislar en adelante al concursante, que permanece además nominado para la expulsión.

La propia Paola Olmedo ha manifestado su enfado ante la actitud de Álex Ghita, quien ha respondido afirmando: “Yo no tengo tanta paciencia como José María Almoguera”. Por su parte, tanto Alberto Ávila como Gerard Arias han reiterado su disgusto y han advertido del impacto que el caso tendrá en la dinámica del grupo, situando a Ghita en una posición especialmente vulnerable ante sus compañeros tras la desactivación temporal del aislamiento que define el reality.

