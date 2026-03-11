Marisa Jara sorprende con su decisión tras ser evacuada por motivos médicos en ‘Supervivientes’: “Estoy sobrepasada”

Marisa Jara reaparece tras su problema de salud (Supervivientes)

La modelo Marisa Jara ha confirmado en directo su decisión de continuar en el concurso ‘Supervivientes 2026’ después de ser evacuada de urgencia por un episodio severo de endometriosis en los Cayos Cochinos (Honduras). La sevillana ha detallado entre lágrimas en la gala de ‘Tierra de Nadie’, presentada por Ion Aramendi, el intenso dolor que la llevó a temer por su salud y la intervención del equipo médico, que la trasladó desde Playa Derrota para realizarle pruebas y determinar la viabilidad de su permanencia en el reality.

Marisa Jara fue evacuada de la playa tras experimentar un fuerte ataque de endometriosis que derivó en un dolor abdominal extremo. Los especialistas del equipo médico de ‘Supervivientes 2026’ han realizado un seguimiento exhaustivo y, después de evaluar su estado, han comunicado que su salud es compatible con la continuidad en el programa. La concursante ha manifestado su voluntad expresa de seguir adelante a pesar de las dificultades físicas.

La cadena Telecinco ha emitido imágenes en las que Marisa Jara aparecía visiblemente afectada, aquejada por el dolor en la arena y asistida por sus compañeros. Según su relato, los problemas físicos comenzaron antes del inicio del concurso, ya que viajó con una gripe severa que le produjo molestias en la garganta desde el día del salto en helicóptero.

No obstante, ha sido el episodio de endometriosis sufrido el lunes el que ha desencadenado la situación: “Ayer tuve un dolor impresionante, un ataque de endometriosis brutal. Yo creo que solamente las personas que lo sufren saben qué es”.

Problemas de salud desde el inicio

Durante su intervención en ‘Tierra de Nadie’, la modelo ha detallado: “Estoy sobrepasada. Desde que he venido no he parado de tener un problema detrás de otro”. Ha recordado que se despertó por la mañana “con la barriga hinchada, de tanta medicación sin comida, llena de aire y con mucho dolor”. El equipo médico del concurso, tras examinarla y practicar las pruebas pertinentes, ha descartado complicaciones que hicieran necesario su abandono.

Ion Aramendi ha trasladado en directo a la audiencia y a la propia Marisa la valoración de los médicos: “Lo que nos dice el equipo médico, que te ha revisado a fondo, es que está todo bien”, ha informado el presentador en la gala. Ante la pregunta sobre su continuidad, Marisa ha sorprendido afirmando: “Yo sí quiero continuar, a pesar de todo me quiero quedar”. Este mensaje de determinación se ha producido después de que la concursante confesara: “Creía que me moría de dolor”.

10/03/2026 Marisa Jara, evacuada de urgencia en 'Supervivientes' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES

La situación vivida por Marisa no es aislada. Desde su llegada ha padecido distintas dolencias, tal como ha reconocido: “Vine con gripe, con la garganta muy tocada, con placas”, explicó. Tras el ataque de endometriosis, la propia Jara ha señalado las dificultades adicionales de afrontar el concurso con problemas de salud: “Estar aquí ya es bastante duro, pero con dolores… te lo puedes imaginar”, ha compartido con la audiencia de Telecinco.

El regreso de Marisa Jara a la convivencia se ha producido después de que el equipo médico ratificase su seguridad para permanecer en el reality. Durante la prueba de recompensa celebrada tras su reincorporación, la concursante ha sufrido un mareo, aunque finalmente ha optado por permanecer junto a sus compañeros y participar en los juegos.

Superación personal

A lo largo de los años, la salud de Marisa Jara ha sido objeto de especial atención en su vida profesional y personal. La modelo y actriz empezó a trabajar en las pasarelas siendo adolescente, pero sus éxitos han ido acompañados de serios contratiempos médicos.

En 2017 reconoció públicamente haber superado un trastorno alimenticio, como relató en su libro ‘Una talla o la vida’. Un año después, fue diagnosticada de un tumor en el estómago. En 2022 volvió a afrontar una situación crítica tras detectar un tumor en el ovario, que exigió una operación urgente y la extirpación del ovario derecho.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

Los problemas de fertilidad y el proceso para formar una familia han marcado también etapas de especial dificultad para la concursante, que ha destacado el esfuerzo personal que supuso separarse de su hijo para sumarse al reto televisivo.

El reciente episodio en ‘Supervivientes 2026’ reaviva la preocupación en torno a la fortaleza física y psicológica de Marisa Jara, aunque su decisión de seguir en el concurso subraya su vínculo con la competición y el deseo de concluir la experiencia.