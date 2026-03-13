España

La presencia militar de Europa en Irak: la base kurda por Irán, las tropas italianas retiradas o la misión española contra el Daesh

Francia ha confirmado el fallecimiento de uno de sus soldados en base kurda de Mala Qara

Operación de la OTAN en Irak (Ministerio de Defensa)

Ha caído el primer soldado europeo en el conflicto de Oriente Medio. Los esfuerzos de los líderes por desmarcarse de los ataques estadounidenses sobre Irán no han evitado que sus enclaves militares en la región se conviertan en objetivos iraníes. Un militar francés, el suboficial jefe Arnaud Frion, ha muerto y otros cinco han resultado heridos en el ataque de un dron contra la base kurda de Mala Qara, en la región de Elbit, al norte.

Italia ha sido el primer país en dar el paso de retirar sus tropas. La misión ‘Inherent Resolve’, que reúne a diferentes países europeos en Irak, tiene como objetivo colaborar en la lucha contra el Daesh. El riesgo que sufren los militares en estos momentos responde a la escalada regional por el fuego abierto entre Irán y EEUU e Israel, de manera que es una responsabilidad que deban asumir según sus compromisos.

España es uno de los países que está desplegado en Irak, con un total superior a los 300 militares. También tiene una de sus misiones más relevantes, con 700 soldados, en Líbano, otro de los países a los que se ha extendido el conflicto. No obstante, para una supuesta retirada, este caso es más complejo, pues la misión española está más ligada a los actuales episodios bélicos. Tiene como objetivo contribuir a la paz en la frontera entre Israel y Líbano, donde en estos momentos se están enfrentando el ejército israelí y Hezbolá.

La base militar italiana en Irak que ha sido atacada por Irán y su operación ‘Prima Parthica’ contra el Daesh (Ministero della Difesa)

Militares europeos en Irak, ¿retirada de tropas?

Francia estaría cuestionándose su papel en Irak con el contexto actual. La muerte de uno de los soldados heridos por un dron iraní ha puesto en alerta al país, que teme que sus militares sigan estando en peligro. “Inmediatamente después del ataque, los siete heridos recibieron atención médica y fueron trasladados a un centro hospitalario, donde se declaró la muerte del suboficial jefe Frion”, explica el comunicado del Ministerio de Defensa francés sobre el ataque.

Además, ha confirmado que “los otros seis heridos permanecen hospitalizados” y que “se está organizando su repatriación a Francia”. En las próximas horas o días veremos si en su vuelta a España se unen el resto de sus compañeros, suspendiendo, aunque sea de forma temporal, la misión francesa en Irak. Italia ya ha tomado la decisión, según el ministro de Exteriores, Antonio Tajani. “Estamos organizando su regreso”, declaró este jueves según La Repubblica. En la misión también hay militares de otros países, como Alemania, Países Bajos o España.

España refuerza su cooperación con Irak en la lucha contra el Daesh en la operación ‘Inherent Resolve’ con un Memorando de Entendimiento. El suelo iraquí es uno de los principales focos de misiones internacionales ante la amenaza terrorista.

España en Oriente Medio

España está implicada activamente en tres misiones principales en Oriente Medio. En Turquía, el ejército español mantiene desde 2015 una batería Patriot junto a unos 150 militares, apoyando la defensa aérea del país dentro de la misión de la OTAN “Active Fence” para protegerlo de amenazas de misiles balísticos. Este despliegue está teniendo un papel activo con los ataques a Turquía que Irán niega que sean desde su territorio.

En Líbano, cerca de 700 efectivos españoles participan en la Fuerza Interina de Naciones Unidas (UNIFIL) desde 2006, desarrollando labores de vigilancia, protección civil, y apoyo a la población ante el conflicto entre Israel y Hezbolá. Por ello, al ser estos dos mismos protagonistas los que se están enfrentando desde hace una semana, está más implicada que en Irak, donde el objetivo es la lucha antiterrorista.

