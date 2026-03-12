Mundo

Un avión estadounidense de reabastecimiento se estrelló en el oeste de Irak durante una operación militar

El Comando Central de Estados Unidos señaló que el accidente se produjo en espacio aéreo aliado y descartó un ataque hostil o fuego amigo

Un B-52H durante una operación
Un B-52H durante una operación de reabastecimiento en vuelo con un avión cisterna KC-135 Stratotanker, procedente de la base MacDill (Florida). Las maniobras se realizaron como parte de la misión de presencia estratégica en el Caribe (Foto: USAF / SA Defensa)

Un avión cisterna KC-135 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se precipitó a tierra este jueves en el oeste de Irak mientras participaba en la campaña militar estadounidense contra Irán.

El Comando Central (CENTCOM) informó que el accidente ocurrió en espacio aéreo considerado aliado y que no existen indicios de que la aeronave fuera derribada por fuego hostil.

“El Comando Central de Estados Unidos tiene conocimiento de la pérdida de un avión de reabastecimiento KC-135. El incidente ocurrió en espacio aéreo aliado durante la Operación Furia Épica”, señaló el organismo en redes sociales.

Según el comunicado, en el incidente participaron dos aeronaves: una de ellas logró aterrizar sin inconvenientes, mientras que la otra se estrelló. Las operaciones para localizar y rescatar a los tripulantes continúan en marcha, aunque no se han proporcionado detalles sobre el número de personas a bordo.

Un avión cisterna KC-135 Stratotanker
Un avión cisterna KC-135 Stratotanker despega desde una base en el área de responsabilidad del Comando Central de Estados Unidos durante una misión militar en Medio Oriente (REUTERS)

El KC-135 Stratotanker es el principal avión de reabastecimiento en vuelo de la Fuerza Aérea estadounidense y ha sido esencial en la estrategia de proyección global de Washington durante más de seis décadas.

Con capacidad para transferir combustible a bombarderos, cazas y aviones de transporte, el KC-135 puede operar con una tripulación estándar de tres personas, aunque en algunas misiones incorpora un navegador y puede transportar hasta 37 pasajeros.

La aeronave se encarga de extender el alcance de las fuerzas aéreas aliadas, permitiendo operaciones prolongadas sin necesidad de aterrizar, y ha participado en todos los grandes conflictos estadounidenses desde la guerra de Vietnam.

El accidente se produjo mientras las fuerzas estadounidenses y aliadas intensifican las operaciones aéreas contra objetivos en Irán. La campaña, denominada “Furia Épica” por el Pentágono, se encuentra en su segunda semana y ha implicado un despliegue continuo de bombarderos, cazas y aviones de apoyo en toda la región.

El comunicado del Comando Central
El comunicado del Comando Central de Estados Unidos informó sobre la pérdida de un avión de reabastecimiento KC-135 en el oeste de Irak durante la Operación Furia Épica (CENTCOM)

El presidente Donald Trump declaró que la ofensiva “avanza rápidamente”, aunque no especificó cuánto tiempo más se prolongarán los ataques. La guerra, iniciada el 28 de febrero, ya ha causado la muerte de siete militares estadounidenses. Además, el Pentágono reportó este mismo jueves un incendio a bordo del portaaviones USS Gerald Ford, en el mar Rojo, que dejó heridos a dos tripulantes.

El KC-135 accidentado es el primer avión cisterna estadounidense que se pierde en esta guerra, aunque no es el primer incidente aéreo para las fuerzas de Estados Unidos desde el inicio del conflicto.

En los primeros días de la campaña, tres cazas F-15E fueron derribados por error por fuerzas aliadas en Kuwait, aunque sus tripulantes lograron eyectarse y sobrevivieron al incidente. El CENTCOM precisó entonces que esos episodios se produjeron en medio de intensos combates y ataques con misiles balísticos y drones iraníes.

Mientras tanto, el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, reiteró este jueves la intención de Teherán de mantener el estrecho de Ormuz cerrado y continuar los ataques contra bases militares estadounidenses en la región. La decisión de Irán de bloquear esta ruta estratégica, por donde transita alrededor del 20 % del petróleo mundial, ha provocado una fuerte subida en los precios internacionales del crudo y generado preocupación por la seguridad del suministro energético global.

Un avión cisterna de reabastecimiento
Un avión cisterna de reabastecimiento KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea estadounidense despega de la Base Aérea de Kadena, en el sur de Japón (AP Foto/Hiro Komae, Archivo)

El Pentágono ha subrayado en reiteradas ocasiones que la prioridad es garantizar la libertad de navegación y la protección de las fuerzas estadounidenses y aliadas en la región. Tras el accidente del KC-135, la Fuerza Aérea y el Comando Central han activado procedimientos de emergencia para estabilizar la situación y evitar riesgos adicionales para las operaciones en curso.

El conflicto ha provocado también un aumento de la tensión política en Estados Unidos. El presidente Trump ha recibido presiones por el impacto económico de la guerra, especialmente por el alza en los precios de la gasolina y la posibilidad de que la prolongación del conflicto influya en las elecciones de medio mandato previstas para noviembre.

(Con información de EFE y AFP)

