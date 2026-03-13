Mundo

Macron confirmó la muerte de un militar francés en un ataque con drones iraníes contra una base en Irak

“El suboficial Arnaud Frion, del 7.º Batallón de Cazadores Alpinos de Varces, murió por Francia durante un ataque en la región de Erbil, en Irak”, escribió el mandatario francés en la red social X

Guardar
Macron anunció que un militar
Macron anunció que un militar francés murió en un ataque con drones contra una base en Irak (REUTERS)

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció la madrugada de este viernes la muerte de un militar francés durante un ataque en la región de Erbil, en el Kurdistán iraquí, en un episodio que también dejó varios soldados heridos en una base donde fuerzas extranjeras participan en operaciones contra el terrorismo.

Macron identificó al militar fallecido como el suboficial mayor Arnaud Frion, integrante del 7.º Batallón de Cazadores Alpinos de Varces. “El suboficial Arnaud Frion, del 7.º Batallón de Cazadores Alpinos de Varces, murió por Francia durante un ataque en la región de Erbil, en Irak”, escribió el mandatario francés en la red social X.

El presidente francés también confirmó que otros militares resultaron heridos durante el ataque. “Este ataque contra nuestras fuerzas comprometidas en la lucha contra el EI desde 2015 es inaceptable”, afirmó Macron, en referencia al grupo terrorista Estado Islámico.

El mandatario subrayó además el marco de la presencia militar francesa en Irak. “Su presencia en Irak se inscribe en el marco estricto de la lucha contra el terrorismo”, señaló, antes de advertir que “la guerra en Irán no puede justificar tales ataques”.

Frion se convirtió en el primer soldado francés muerto desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, desencadenada por los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán el 28 de febrero, un conflicto que se extendió a varios países de la región.

Macron identificó al militar fallecido
Macron identificó al militar fallecido como el suboficial mayor Arnaud Frion, integrante del 7.º Batallón de Cazadores Alpinos de Varces (REUTERS)

Horas antes del anuncio presidencial, el Estado Mayor del Ejército francés informó que seis soldados resultaron heridos en un ataque con drones en la región de Erbil, en el norte de Irak. Los militares participaban en misiones de cooperación con fuerzas locales.

Según la información difundida por el ejército francés, los soldados participaban “en acciones de formación en la lucha contra el terrorismo junto a socios iraquíes”. La institución no ofreció más detalles sobre las circunstancias del ataque.

El gobernador de Erbil indicó que el ataque implicó dos drones y ocurrió en una base situada en Mala Qara, a unos 40 kilómetros al suroeste de Erbil, capital de la región autónoma del Kurdistán iraquí.

El ataque se produjo poco después de otro incidente con drones que alcanzó una base italiana en Erbil, dentro de un recinto militar que alberga contingentes extranjeros. Ese episodio no dejó heridos, según las autoridades locales.

En la zona operan fuerzas de una coalición internacional antiyihadista liderada por Estados Unidos, que mantiene presencia en el Kurdistán iraquí para entrenar y apoyar a las fuerzas de seguridad locales. Militares de varios países, entre ellos Francia e Italia, participan en programas de formación dirigidos a las fuerzas kurdas.

El mandatario subrayó además el
El mandatario subrayó además el marco de la presencia militar francesa en Irak. “Su presencia en Irak se inscribe en el marco estricto de la lucha contra el terrorismo”, señaló (REUTERS)

Medios franceses indicaron que el personal militar francés se encontraba en una base donde entrenaba a unidades kurdas en operaciones contra el terrorismo. En el mismo recinto militar también había efectivos de otras nacionalidades.

El presidente francés expresó condolencias a la familia del militar fallecido y a sus compañeros de unidad. Macron transmitió “todo el cariño y la solidaridad de la Nación” a los familiares de Frion y a sus “hermanos de armas”.

Francia está con ellos y sus familias”, añadió el mandatario al referirse a los soldados heridos durante el ataque.

(Con información de EFE y AFP)

Temas Relacionados

FranciaIránIrakGuerra en Medio OrienteEmmanuel MacronErbilÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Donald Trump afirmó que el nuevo líder supremo iraní Mojtaba Khamenei “probablemente está vivo, pero dañado”

El presidente estadounidense se refirió a la salud del recientemente designado líder del país persa, al cual calificó como una nación de “terror y odio”

Donald Trump afirmó que el

Estados Unidos autorizó la venta temporal de petróleo ruso para aliviar el mercado energético

El Departamento del Tesoro emitió una licencia que permite, por 30 días, la entrega y comercialización de crudo ruso ya cargado en buques antes del 12 de marzo

Estados Unidos autorizó la venta

La agencia marítima de la ONU convocó una sesión extraordinaria para analizar la crisis en el estrecho de Ormuz

La convocatoria surgió tras una solicitud formal presentada por Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Marruecos, Qatar y Reino Unido, países miembros de la organización. La reunión se celebrará el 18 y 19 de marzo

La agencia marítima de la

Mientras se enfrenta a Irán, Israel despliega más recursos militares para su guerra con Hezbollah en el Líbano

El jefe del Estado Mayor israelí reconoce un fallo en las alertas civiles durante el mayor ataque de Hezbollah desde el inicio del conflicto, mientras el ministro de Defensa amenaza con ampliar la ocupación territorial

Mientras se enfrenta a Irán,

Trump afirmó que la guerra en Irán avanza “muy bien” y dijo que es un país de “terror y odio”

El presidente aseguró que el conflicto avanza “muy rápidamente”; el balance de víctimas en suelo iraní supera los 1.200 muertos según las autoridades de Teherán

Trump afirmó que la guerra
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Carlos Alcaraz vence a Cameron

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

Super Astro Luna hoy: signo y números ganadores del último sorteo del jueves 12 de marzo de 2026

Angélica Rivera es cuestionada nuevamente sobre su vida sentimental durante el concierto de Cristian Castro

Entre redes mariposeras y camillas, así rescataron a 13 lobos marinos en Sonora

Julio César Chávez Jr. regresa al ring: cuándo y dónde peleará el ex campeón mexicano

INFOBAE AMÉRICA
Acer presenta los portátiles P4

Acer presenta los portátiles P4 y P2 de la gama TravelMate, con un rendimiento preparado para la IA

Aeroméxico lanza su nueva aplicación para gestionar viajes y que ya supera los 3,5 millones de descargas

Sánchez anuncia la puesta en marcha de la herramienta 'Hodio' para medir el alcance de discursos de odio en redes

El impacto de los antibióticos en el microbioma intestinal puede durar hasta ocho años

Cuba anuncia la liberación de medio centenar de presos tras la intermediación del Vaticano

ENTRETENIMIENTO

Top 10 K-dramas en Corea

Top 10 K-dramas en Corea del Sur: ‘Un novio por suscripción’ encabeza el ranking de los más exitosos del momento

Rebecca Gayheart recordó la batalla de Eric Dane por pronunciar sus últimas palabras

¿Cuánto dinero cuesta un Premio Oscar?: este es el verdadero valor que tiene la legendaria estatuilla

El nacimiento de Ozzy Matilda Osbourne renueva el legado familiar y rinde tributo al ‘Príncipe de las Tinieblas’

Crecen los rumores de enfrentamiento entre Sydney Sweeney y Zendaya: por qué no compartieron la primera imagen de “Euphoria”