Un hombre es secuestrado, desnudado y golpeado en mitad del bosque: piensa que su “casera” lo ha organizado todo

Policia francesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La policía de Yerres - en el departamento francés de Essonne - encontró este lunes a un joven, de unos 20 años y vestido sólo con un suéter, mientras caminaba por la calle visiblemente desorientado. Al acercarse para prestar asistencia, el joven les contó una historia que solo podía marcar el comienzo de una investigación penal. La policía solicitó asistencia médica para el hombre después de escuchar su relato, y fue entonces trasladado a un hospital para recibir tratamiento por las heridas superficiales que presentaba.

Secuestrado, desnudado y golpeado en pleno bosque

Según el joven, había estado en su propio apartamento en Boissy-Saint-Léger (una localidad de Val-de-Marne, un departamento distinto a donde fue encontrado) cuando cuatro personas le sacaron por la fuerza de la vivienda; y a continuación fue trasladado al bosque de Bois de la Grange, en Yerres. Una vez allí, le quitaron la ropa, le golpearon y le arrebataron el teléfono móvil y otras de sus pertenencias.

El hombre aseguró entonces que la persona responsable de organizar el ataque había sido una persona con la que convivía en su apartamento, a quien describió como su “casera”. Según el joven, el pasado 7 de febrero había presentado una denuncia contra ella, por lo que esta, a modo de venganza, habría recurrido a las cuatro personas que este lunes arrastraron al joven al bosque.

La fiscalía de Créteil ha abierto una investigación por “secuestro, detención ilegal y violencia con arma”, y el caso queda en manos de la policía judicial de Val-de-Marne, que se encargará de identificar a los cuatro responsables, además de esclarecer el contexto en el que el joven vivía en el piso. No han podido, por el momento, confirmar ni desmentir la versión del joven.

Los secuestradores llevaron al joven a un bosque, donde le desnudaron, golpearon, y quitaron sus pertenencias (CREAF)

El apartamento en el que vive el joven se encuentra en el cuarto piso de una residencia gestionada por Paris Habitat y de la cual la mujer a la que el joven llama “casera” no es propietaria, lo cual podría sugerir, aunque no es sino una hipótesis de los investigadores, que el piso estaba siendo subalquilado sin autorización.

El testimonio de una vecina respalda esta teoría: “Normalmente es el piso de una señora y su familia, pero creo que lo subalquilan. Desde hace tiempo lo ocupa un joven, vino una vez a pedirme un cargador”, declaró preguntada por Le Parisien. Tampoco se percató de nada fuera de lo común la noche de los hechos: “No escuché nada, y eso que estaba despierta. Solo recuerdo que hubo un fuerte olor a quemado hacia las nueve de la noche, pero nada más”, añadió. La puerta del piso no mostraba daños cuando fue revisada por la policía.

La policía de Val-de-Marne continúa recabando testimonios y pruebas para identificar a los agresores y aclarar si, como piensa el joven, el suceso fue una venganza por la denuncia que presentó el mes pasado. Hasta el momento, las autoridades no han realizado detenciones. Tampoco han trascendido los hechos por los que el joven habría denunciado a su “casera” en febrero.