España

José Andrés, chef español: “Para hacer las mejores torrijas esta Semana Santa te aconsejo que compres pan de leche y las empapes en leche de coco”

El cocinero compartió esta receta en su programa de televisión emitido por TVE, una versión del clásico de Semana Santa que podemos imitar en casa

Guardar
El truco del chef José
El truco del chef José Andrés para hacer las mejores torrijas esta Semana Santa (Prime Video/ Michael Muller)

Leche, pan, huevos, azúcar y canela. Es la breve lista de ingredientes del postre más típico de la Semana Santa en España: las torrijas. Puede que sea una fórmula sencilla, pero lo cierto es que la torrija es uno de los postres más versionados de nuestra gastronomía tradicional. Cada casa y, sobre todo, cada repostero, cuenta con su propia receta de este clásico, versiones algunas más cercanas a la tradición y otras que se adentran en la innovación sin complejos.

El chef José Andrés, uno de los referentes gastronómicos más populares del mundo y gran figura de la cocina española fuera del país, compartió en su programa de televisión Vamos a cocinar con José Andrés, emitido por TVE, una novedosa fórmula para preparar este plato dulce. Las indicaciones del asturiano dan con la clave perfecta para sorprender al paladar esta Semana Santa, con unas torrijas de coco con canela.

“Yo ya sé que tú la sabes hacer, pero hoy te voy a enseñar a hacer unas torrijas diferentes”, comienza afirmando el cocinero. De esta forma, lejos de cumplir con la receta tradicional, el chef cambia la leche de vaca por leche de coco. “Esta leche es mucho más cremosa porque es muy rica en grasas vegetales”, explica el cocinero de origen asturiano durante su vídeo.

Martín Martínez, del restaurante Villaroy's, explica los ingredientes y el paso a paso de su receta ganadora en el Madrid Fusión.

“La podemos encontrar con azúcar o sin azúcar. Hoy, como la he comprado sin azúcar, le vamos a añadir un poquito”, explica. En un primer momento, asegura que lo mejor es echar “al gusto”, ya que hay quienes prefieren las torrijas más dulces y quienes menos. No obstante, con la intención de orientar a sus espectadores, realiza una indicación aproximada de 200 gramos de azúcar por cada litro de leche.

Cómo cocinar las torrijas de José Andrés paso a paso

Canela en rama, pan dulce tipo brioche, un limón, una naranja, azúcar moreno, helado de vainilla y canela en polvo son el resto de ingredientes que darán forma a esta particular torrija.

Lo primero, muestra el cocinero, es mezclar en un bol la leche de coco, con el azúcar (en caso de que la bebida que se haya comprado no lleve), la rama de canela partida por la mitad y las peladuras de naranja y limón. “Es importante que sólo tenga la piel porque cuando ponemos la parte blanca la leche coge ese amargor que no queremos”, explica José Andrés. Por ello, para evitar complicaciones, recomienda el uso de un pelador.

Elaboración de las torrijas, reinas
Elaboración de las torrijas, reinas de la gastronomía en Semana Santa (Adobe Stock)

El siguiente paso es infusionar la mezcla. “Lo podríamos calentar al fuego, pero con estos microondas que nos hacen la vida tan fácil, no voy a perder ni un segundo”, explica Andrés. Para ello, meterá el bol al microondas durante un minuto y medio aproximadamente; lo que hay que conseguir es que la leche se infusione con la canela y las peladuras y que el azúcar se deshaga.

Otro factor fundamental para una torrija perfecta es el pan que utilizaremos. “Yo te aconsejo que compres cualquier pan que encuentres en tu panadería o en el supermercado, que sea este pan de leche, pan dulce o tipo brioche”, afirma. Una vez lo tenemos a mano, se cortan cuatro rebanadas y se introducen en el bol con la leche de coco infusionada y caliente. Así, lo siguiente será taparlo con un plato y esperar a que el pan absorba toda la leche.

Cuando esto haya ocurrido, se echará azúcar moreno por encima de las torrijas y después se derretirá con un soplete, consiguiendo esa costra tostada que tanto caracteriza a este postre. En caso de no tener un soplete en casa, la alternativa es fácil: “coges una sartén, la pones al fuego vivo, le pones el azúcar y le das una vuelta y te carameliza”. El último paso es rallar un poco de piel de naranja y de limón para colocarla por encima de la torrija y, finalmente, servirla con una bola de helado de vainilla.

Temas Relacionados

José AndrésChef José AndrésRecetas Semana SantaRecetas EspañaRecetasTorrijasChefsEspaña NoticiasEspaña-Gastronomía

Últimas Noticias

Los “paraísos fiscales” del automóvil: 25 municipios españoles tienen más coches que habitantes

Las diferencias en el impuesto de circulación hacen que los españoles matriculen sus vehículos en municipios diferentes a donde residen

Los “paraísos fiscales” del automóvil:

La Guardia Civil confirma que los restos óseos encontrados en la vivienda investigada de Badajoz pertenecen a Francisca Cadenas

La mujer desapareció hace nueve años pero esta semana se están llevando a cabo diferentes pesquisas en las que ya han sido detenidos dos hermanos como presuntos autores

La Guardia Civil confirma que

El kakapo, el loro de Nueva Zelanda al borde de la extinción que tiene su propio directo 24 horas: la especie no se reproducía desde 2022

Cientos e incluso miles de personas en todo el mundo siguen la transmisión en vivo del día a día de Rakiura, que en las últimas semanas ha tenido dos polluelos

El kakapo, el loro de

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 12 marzo

Como cada jueves, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: esta es la

Marcos Llorente vuelve a apostar por su restaurante de comida sana: invierte más de un millón para impulsar Naked & Sated

La cadena de restaurantes del futbolista del Atlético de Madrid está cada vez más de moda entre los que buscan cuidar su alimentación

Marcos Llorente vuelve a apostar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil confirma que

La Guardia Civil confirma que los restos óseos encontrados en la vivienda investigada de Badajoz pertenecen a Francisca Cadenas

La relación entre España y EEUU en la OTAN tras 40 años del referéndum sobre continuar en la Alianza: “Son un aliado terrible”

La Xunta de Galicia tendrá que indemnizar con 10.000 euros a un exjefe del Servicio de Psiquiatría por el daño moral que sufrió en su cese

Yolanda Díaz prohibirá los despidos por causas energéticas tras la subida del petróleo por la guerra en Oriente Medio

Expulsan a un guardia civil que simuló un atraco en unas oficinas de un parking: la recepcionista era cómplice

ECONOMÍA

Diego Moreno, corredor de seguros:

Diego Moreno, corredor de seguros: “Este truco para ahorrar en el seguro de hogar es muy sencillo y mucha gente ni se lo plantea”

Sebastián Ramírez, abogado: “La Seguridad Social está poniendo muchos problemas para conceder pensiones de incapacidad permanente”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La AIE libera 400 millones de barriles ante la crisis del petróleo: España ya no depende del crudo para producir electricidad, pero sí impactará en los precios, el transporte y la agricultura

Los transportistas amenazan con un paro si el Gobierno no concede ayudas directas y bonificaciones de 25 céntimos por litro de gasoil

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence sin problemas

Carlos Alcaraz vence sin problemas a Casper Ruud para clasificarse a los cuartos de final de Indian Wells

Las palabras de Pep Guardiola tras las derrota del Manchester City ante el Real Madrid: “Han llegado tres veces y nos hacen tres goles...”

El ‘pajarito’ Valverde vuela sobre el Bernabéu y firma tres goles ante el Manchester City: “Hacía mucho que no disfrutaba de esta forma”

El Real Madrid brilla y golea al Manchester City gracias al hat-trick de Valverde para dejar encarrilados los octavos de Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Manchester City en Champions