José Andrés, chef español: “Para hacer las mejores torrijas esta Semana Santa te aconsejo que compres pan de leche y las empapes en leche de coco”

El truco del chef José Andrés para hacer las mejores torrijas esta Semana Santa (Prime Video/ Michael Muller)

Leche, pan, huevos, azúcar y canela. Es la breve lista de ingredientes del postre más típico de la Semana Santa en España: las torrijas. Puede que sea una fórmula sencilla, pero lo cierto es que la torrija es uno de los postres más versionados de nuestra gastronomía tradicional. Cada casa y, sobre todo, cada repostero, cuenta con su propia receta de este clásico, versiones algunas más cercanas a la tradición y otras que se adentran en la innovación sin complejos.

El chef José Andrés, uno de los referentes gastronómicos más populares del mundo y gran figura de la cocina española fuera del país, compartió en su programa de televisión Vamos a cocinar con José Andrés, emitido por TVE, una novedosa fórmula para preparar este plato dulce. Las indicaciones del asturiano dan con la clave perfecta para sorprender al paladar esta Semana Santa, con unas torrijas de coco con canela.

“Yo ya sé que tú la sabes hacer, pero hoy te voy a enseñar a hacer unas torrijas diferentes”, comienza afirmando el cocinero. De esta forma, lejos de cumplir con la receta tradicional, el chef cambia la leche de vaca por leche de coco. “Esta leche es mucho más cremosa porque es muy rica en grasas vegetales”, explica el cocinero de origen asturiano durante su vídeo.

Martín Martínez, del restaurante Villaroy's, explica los ingredientes y el paso a paso de su receta ganadora en el Madrid Fusión.

“La podemos encontrar con azúcar o sin azúcar. Hoy, como la he comprado sin azúcar, le vamos a añadir un poquito”, explica. En un primer momento, asegura que lo mejor es echar “al gusto”, ya que hay quienes prefieren las torrijas más dulces y quienes menos. No obstante, con la intención de orientar a sus espectadores, realiza una indicación aproximada de 200 gramos de azúcar por cada litro de leche.

Cómo cocinar las torrijas de José Andrés paso a paso

Canela en rama, pan dulce tipo brioche, un limón, una naranja, azúcar moreno, helado de vainilla y canela en polvo son el resto de ingredientes que darán forma a esta particular torrija.

Lo primero, muestra el cocinero, es mezclar en un bol la leche de coco, con el azúcar (en caso de que la bebida que se haya comprado no lleve), la rama de canela partida por la mitad y las peladuras de naranja y limón. “Es importante que sólo tenga la piel porque cuando ponemos la parte blanca la leche coge ese amargor que no queremos”, explica José Andrés. Por ello, para evitar complicaciones, recomienda el uso de un pelador.

Elaboración de las torrijas, reinas de la gastronomía en Semana Santa (Adobe Stock)

El siguiente paso es infusionar la mezcla. “Lo podríamos calentar al fuego, pero con estos microondas que nos hacen la vida tan fácil, no voy a perder ni un segundo”, explica Andrés. Para ello, meterá el bol al microondas durante un minuto y medio aproximadamente; lo que hay que conseguir es que la leche se infusione con la canela y las peladuras y que el azúcar se deshaga.

Otro factor fundamental para una torrija perfecta es el pan que utilizaremos. “Yo te aconsejo que compres cualquier pan que encuentres en tu panadería o en el supermercado, que sea este pan de leche, pan dulce o tipo brioche”, afirma. Una vez lo tenemos a mano, se cortan cuatro rebanadas y se introducen en el bol con la leche de coco infusionada y caliente. Así, lo siguiente será taparlo con un plato y esperar a que el pan absorba toda la leche.

Cuando esto haya ocurrido, se echará azúcar moreno por encima de las torrijas y después se derretirá con un soplete, consiguiendo esa costra tostada que tanto caracteriza a este postre. En caso de no tener un soplete en casa, la alternativa es fácil: “coges una sartén, la pones al fuego vivo, le pones el azúcar y le das una vuelta y te carameliza”. El último paso es rallar un poco de piel de naranja y de limón para colocarla por encima de la torrija y, finalmente, servirla con una bola de helado de vainilla.