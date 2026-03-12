España

Jessica Peñaranda, psicóloga: “No se trata de eliminar el malestar, sino de aprender a vivir con él”

La experta señala que la clave del bienestar no se encuentra en evitar a toda costa las emociones desagradables, sino en entender que también forman parte de la vida

Guardar
La psicóloga Jessica Peñaranda explica
La psicóloga Jessica Peñaranda explica que no hay que huir del malestar, sino aprender a vivir con él. (Freepik)

Muchas personas persiguen una idea muy concreta de bienestar: la ausencia total de emociones desagradables. En un imaginario colectivo cada vez más vinculado al autocuidado, parece lógico pensar que sentirse bien implica eliminar por completo la tristeza, el enfado o la frustración, como si la vida emocional pudiera organizarse para quedarse solo con aquello que resulta cómodo.

Sin embargo, la experiencia cotidiana muestra algo diferente. Las emociones incómodas aparecen con frecuencia, incluso en etapas que, en principio, deberían ser tranquilas o felices. La pérdida, los conflictos o las expectativas frustradas forman parte de la vida diaria y generan reacciones que no siempre resultan agradables.

Aun así, muchas personas siguen intentando evitarlas. Se buscan estrategias para apartarlas, distraerse o hacerlas desaparecer cuanto antes. Pero ¿qué ocurre cuando esa búsqueda de bienestar se basa precisamente en intentar borrar una parte inevitable de la experiencia humana?

Emociones desagradables como la tristeza,
Emociones desagradables como la tristeza, el enfado o la frustración forman parte de la vida. (Freepik)

La psicóloga Jessica Peñaranda (@jessicapsicologa en TikTok) plantea esta cuestión en uno de sus vídeos: “Yo entiendo que a nadie nos apetezca sentirnos mal. Es decir, ¿a quién le va a gustar sentir tristeza, rabia, celos, envidia, ira?”. Según explica, el rechazo a estas emociones es completamente comprensible. “Es muy normal que no quieras exponerte a esas emociones, que quieras que desaparezcan de tu vida”, añade.

El problema aparece cuando esa aspiración se convierte en un objetivo permanente. “Pero la pregunta sería: ¿se puede pasar por la vida sin tener estas emociones?”, plantea la especialista. “Si la vida te es sumamente monótona, sencilla y fácil, pues a lo mejor sientes muy poco de estas emociones. Pero, si tu vida es como la del 90 % de la población, en algún punto lo vas a pasar mal”.

Ni evitar a todo costa el malestar ni recrearse en él

Para explicar cómo solemos relacionarnos con esos estados emocionales incómodos, Peñaranda utiliza la siguiente metáfora: “Imagina que todas estas emociones que se producen son como un montón de balones que van apareciendo sobre tu cabeza. Unos te gustan y otros no”, describe.

La especialista recomienda no evitar
La especialista recomienda no evitar el malestar, pero tampoco recrearse en él. (Freepik)

Según explica, la reacción habitual consiste en intentar deshacerse de los que resultan desagradables. “Lo que tendemos a hacer es coger aquellos que no nos gustan y tratar de quitarlos, de hundirlos”, afirma. Cada persona lo hace de formas distintas: evitando ciertas conversaciones, reprimiendo lo que siente, distrayéndose constantemente o buscando mecanismos para no enfrentarse al malestar. Estos son, según señala la psicóloga, los problemas con los que se va a consulta.

Sin embargo, el intento de mantener esas emociones fuera de la superficie rara vez funciona durante mucho tiempo. “¿Qué pasa si coges uno de esos balones que no te gusta y tratas de hundirlo todo el tiempo debajo del agua, meterlo en lo más profundo a ver si dejas de verlo?”.

La respuesta, según explica, solo puede ir en dos direcciones. “O estás todo el tiempo con la mano debajo del agua o, en el momento en el que te descuides, la pelota va a subir a flote”. Y, en ocasiones, lo hará con más intensidad de la esperada. “Si no llevas cuidado, lo mismo te da un golpe en la cara”, advierte.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

La metáfora resume una dinámica habitual en consulta psicológica: el esfuerzo constante por mantener enterrado el malestar. Un esfuerzo que consume energía y que, a largo plazo, no evita que esas emociones reaparezcan.

Por eso, la especialista plantea una alternativa distinta. “Imagina cómo sería dejarlos aquí, que floten. Ya está, déjalos, sin estar todo el tiempo mirando aquellos que no te gustan”. La idea no consiste en recrearse en el malestar, sino en aceptar su presencia sin convertirlo en una batalla permanente.

Desde su perspectiva, el aprendizaje emocional no se basa en evitar lo incómodo, sino en desarrollar herramientas para convivir con ello. “¿Y si las estrategias que tenemos que aprender no tienen que ver con eliminar el malestar, sino con aprender a vivir aún con ese malestar?”, plantea.

Temas Relacionados

Redes SocialesTikTokTikTok EspañaPsicologíaVirales EspañaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Egipto, Marruecos y Argelia lideran la compra de armas en África: la cercanía de Mohamed VI a EEUU y los “acuerdos reservados” argelinos con Rusia

El país liderado por Mohamed VI experimenta uno de los principales crecimientos en los últimos cinco años

Egipto, Marruecos y Argelia lideran

El Ministerio de Defensa de Italia informa sobre el impacto de un misil en una de sus bases militares en Irak

El impacto en la base de Erbil no ha dejado heridos ni bajas

El Ministerio de Defensa de

Un juzgado suspende la sanción de tres meses sin trabajar impuesta por el Ayuntamiento de Madrid a un taxista hasta que se resuelva el litigio

El conductor recibió una multa, acusado por el consistorio de recoger pasajeros fuera de una parada oficial en la estación de Chamartín

Un juzgado suspende la sanción

Susanna Capdevila, abogada: “La justicia va tan lenta por falta de recursos, tanto humanos como técnicos”

La especialista informa sobre la situación crítica de los juzgados en España donde faltan personas y avances tecnológicos

Susanna Capdevila, abogada: “La justicia

En pleno siglo XXI el Gobierno se sigue gastando 665.000 euros en miles de talonarios en papel para el servicio médico de los funcionarios acogidos a Muface

Transformación Digital acaba de adjudicar un nuevo contrato para que los mutualistas puedan seguir teniendo sus talonarios hasta el verano de 2027. Este año se espera extender la receta electrónica a todo el país

En pleno siglo XXI el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un juzgado suspende la sanción

Un juzgado suspende la sanción de tres meses sin trabajar impuesta por el Ayuntamiento de Madrid a un taxista hasta que se resuelva el litigio

En pleno siglo XXI el Gobierno se sigue gastando 665.000 euros en miles de talonarios en papel para el servicio médico de los funcionarios acogidos a Muface

‘Lexit’, el movimiento autonomista que busca que León se separe de Castilla y León: “Hay gente de izquierdas y de derechas que comparte esta idea”

El “puente aéreo privado” de 2.100 euros para regresar desde Oriente Medio: la alternativa de unas 700 personas a las evacuaciones del Gobierno

Juan José Ebenezer, mecánico, explica cómo debes frenar en carretera: “Si pisas el embrague y luego el freno se embala el coche”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La AIE libera 400 millones de barriles ante la crisis del petróleo: España ya no depende del crudo para producir electricidad, pero sí impactará en los precios, el transporte y la agricultura

Los transportistas amenazan con un paro si el Gobierno no concede ayudas directas y bonificaciones de 25 céntimos por litro de gasoil

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Si ganas poco dinero en tu trabajo, tienes todas las probabilidades de seguir ganando siempre lo mismo”

Diésel o gasolina: cuál de los dos es más cara y qué factores influyen en su precio

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence sin problemas

Carlos Alcaraz vence sin problemas a Casper Ruud para clasificarse a los cuartos de final de Indian Wells

Las palabras de Pep Guardiola tras las derrota del Manchester City ante el Real Madrid: “Han llegado tres veces y nos hacen tres goles...”

El ‘pajarito’ Valverde vuela sobre el Bernabéu y firma tres goles ante el Manchester City: “Hacía mucho que no disfrutaba de esta forma”

El Real Madrid brilla y golea al Manchester City gracias al hat-trick de Valverde para dejar encarrilados los octavos de Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Manchester City en Champions