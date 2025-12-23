España

Ángela Fernández, psicóloga: “La tristeza es supernecesaria para poder reflexionar y cambiar”

La experta señala que esta emoción de la que se suele intentar huir puede servir como enseñanza y volver a reconectar con uno mismo

Guardar
La psicóloga Ángela Fernández habla
La psicóloga Ángela Fernández habla de la importancia de la tristeza. (Montaje Infobae con imágenes de Freepik y @angelaprs.psicologia/TikTok)

Vivimos en una sociedad obsesionada con la productividad, el bienestar constante y la felicidad como mandato, por lo que la tristeza se ha convertido en algo de lo que hay que huir, una emoción que debe ocultarse, minimizarse o resolverse cuanto antes. Así, nos rodean mensajes que nos empujan a “estar bien”, lo que provoca que los sentimientos desagradables acaben por atravesarse en silencio, generando en quien los sufre culpabilidad.

El malestar se vive como una anomalía o un fallo personal en lugar de una parte inevitable del recorrido vital. Llorar, parar o sentirse perdido parece incompatible con el ritmo que se nos exige.

En ese contexto, hablar de duelo (no solo por la muerte, sino por las pérdidas cotidianas, los cambios vitales o las rupturas) se vuelve un acto complicado. La psicóloga Ángela Fernández propone precisamente lo contrario a esa huida constante del dolor: mirarlo de frente, habitarlo y comprenderlo como una experiencia necesaria para poder reconstruirse.

En uno de sus vídeos de TikTok (@angelaprs.psicologia), la experta parte de una frase del cuento El camino de las lágrimas, de Jorge Bucay: “No hay atajos para el duelo”. Esto, según señala, le hizo reflexionar en que el problema no es el dolor en sí, sino nuestra urgencia por eliminarlo.

La tristeza puede servir para
La tristeza puede servir para reflexionar y cambiar. (Freepik)

La importancia de dar espacio y tiempo a la tristeza

“Cuando algo se rompe, una parte de ti, una relación, una etapa, lo primero que solemos hacer es intentar distraernos, quitarnos ese dolor de encima cuanto antes, como si atravesar el dolor fuera innecesario o fuera una pérdida de tiempo”. Esa prisa, señala, impide que el proceso cumpla su función.

Para la psicóloga, la tristeza no es un castigo ni un obstáculo, sino una señal. “La tristeza no está ahí para hacerte la vida más difícil, está para enseñarte cosas que igual tú de primeras no puedes ver o cosas que no has estado viendo hasta ese momento”. Es una emoción que obliga a detenerse y a observar lo que normalmente se evita.

Fernández utiliza una imagen potente para describir ese momento de revelación. “Es una especie de telón que de repente se abre y puedes ver toda tu vida con un foco enorme y eso muchas veces genera muchísimo dolor”. Mirar de frente esa escena no es cómodo, ya que aparecen contradicciones, renuncias y aspectos propios que cuesta aceptar.

Ese proceso, insiste, no puede hacerse deprisa. “Va a haber cosas que no te van a gustar, va a haber cosas que no vas a querer aceptar en ese momento y tienes que confiar en que la tristeza nos invita a reflexionar, a reconectar más con nosotros mismos, a ver una versión actualizada de ti y no el yo que te ha acompañado hasta ahora”. El duelo implica reconocer que algo ha cambiado y que uno también lo ha hecho.

Ese cambio necesita espacio. “Ya has cambiado, las cosas han cambiado y necesitas un espacio para reordenarlo todo de nuevo”. Pretender gestionar una pérdida sin concederse tiempo es, para Fernández, una trampa frecuente. “Es imposible gestionar bien una emoción o un cambio vital haciéndolo con prisa, con anticipación, con ganas de quitármelo de encima”.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

La psicóloga recurre a una metáfora doméstica para ilustrarlo. “Es como si quisieras pintar toda tu casa sin mover absolutamente nada. Va a ser un caos. Vas a pasarlo muchísimo peor”. Reconstruir exige desorden previo, pausa y una cierta incomodidad inevitable.

Ese espacio de aparente vacío es, paradójicamente, el lugar donde comienza la conexión con uno mismo. “Para poder reconstruir hay que hacer espacio, y en ese espacio que te das es justo el momento clave donde vas a empezar a conectar contigo”. Negarse a atravesar ese tránsito tiene consecuencias a largo plazo. “Y es que si no atraviesas la tristeza, si no vives el duelo, vas a vivir desde la herida”. Una herida que, aunque se pueda intentar tapar, sigue condicionando la forma de estar en el mundo.

Temas Relacionados

Redes SocialesTikTokTikTok EspañaVirales EspañaSalud Mental EspañaSalud MentalPsicologíaEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

El salmón, el pescado azul que ayuda a mantener la masa muscular y reduce el colesterol

Este pescado graso es rico en vitaminas y minerales que preservan la salud

El salmón, el pescado azul

La Audiencia de Barcelona avala el desahucio de un ocupante precario porque una mujer demostró que era propietaria de la mitad de la vivienda

El magistrado revoca la decisión de un tribunal inferior y determina que la propietaria sí ostenta la documentación necesaria para reclamar la recuperación de la posesión

La Audiencia de Barcelona avala

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad a un venezolano que fundamentó su origen sefardí en ser descendiente de una mujer judía 23 generaciones atrás

El solicitante tampoco pudo demostrar una especial vinculación con España

La Audiencia de Madrid niega

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Como todos los días, el precio de hoy de las gasolinas en seis de las ciudades más importantes de España

Precio de la gasolina en

Precio del aceite de oliva en España este martes 23 de diciembre

La cotización de este producto han mostrado cambios importantes por diversos factores, desde lluvias y sequías, hasta abundancias y bajas de cosecha

Precio del aceite de oliva
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Barcelona avala

La Audiencia de Barcelona avala el desahucio de un ocupante precario porque una mujer demostró que era propietaria de la mitad de la vivienda

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad a un venezolano que fundamentó su origen sefardí en ser descendiente de una mujer judía 23 generaciones atrás

Abascal promete que no regalará el Gobierno de Extremadura al PP y exigirá más que en Valencia: “La pelota está en el tejado de Guardiola”

La Audiencia Nacional se olvida de poner 23 páginas en la sentencia que condenó a varios expresidentes de fútbol y empresarios por defraudar 154 millones en IVA

Juan Antonio Delgado, de guardia civil a candidato de Podemos en Andalucía: “Un general no pagaba casa, les importaba un bledo que los de abajo viviésemos mal”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio del aceite de oliva en España este martes 23 de diciembre

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 23 de diciembre

Dónde invertir el Gordo y los premios de la Lotería de Navidad: depósitos, fondos, pisos, bolsa... Las alternativas para que el dinero no se esfume

El BCE mantendrá en 2026 los tipos de interés en “modo pausa” tras controlar la inflación e impulsar el crecimiento de la eurozona

DEPORTES

“Es muy raro hacer un

“Es muy raro hacer un cambio así cuando algo funciona”: Las palabras de Garbiñe Muguruza sobre la separación de Ferrero y Alcaraz

El Real Madrid se lleva el premio Gordo con los derechos audiovisuales de LaLiga: el FC Barcelona se queda el segundo premio

Pep Guardiola advierte a sus jugadores: “El que llegue con tres kilos de más se quedará en Manchester. No viajará”

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

La Copa África, la peor pesadilla de los clubes de las grandes ligas: más de un mes sin los jugadores