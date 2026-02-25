Los detalles del acuerdo de Gabriela Guillén y Bertín Osborne sobre su hijo: él estará con su hijo mientras ella concursa en ‘Supervivientes’

Bertín Osborne y Marlises Gabriela Guillén en una publicidad de la firma 'El Capote'. (instagram.com/elcapote)

La cuenta atrás para el comienzo de la nueva edición de Supervivientes ha comenzado y eso ha provocado que los protagonistas de este año empiecen a cerrar los asuntos pendientes que tienen en España antes de ponerse el bikini y lanzarse al concurso más salvaje de la televisión. Una de ellas es Gabriela Guillén, la exnovia de Bertín Osborne y madre de su hijo pequeño. Pese a que en varias ocasiones renegó de los focos y la fama, finalmente la paraguaya ha abrazado su popularidad y ha aceptado ser un personaje del corazón.

Bajo la premisa de que quiere que el público “la conozca”, además de vivir la aventura, será una de las famosas que se lancen del helicóptero el próximo 5 de marzo y viva en bikini en los lejanos Cayos Cochinos. Pero antes de coger ese avión en el aeropuerto de Madrid con el que se despedirá definitivamente del anonimato, Gabriela lo está dejando todo atado para que a su hijo David, fruto de su relación con Bertín, no le falte de nada durante el tiempo que esté concursando.

Según desvela Diez Minutos en su revista de papel, Guillén ha decidido que el pequeño se quede al cuidado de su hermana, es decir, la tía del niño, y de su padre, Bertín Osborne. Al parecer el presentador podrá estar con el niño “los fines de semana”, mientras que de lunes a viernes estará al cuidado de su tía.

Gabriela Guillén. (Europa Press)

Se trata de un gran cambio, pues hasta hace no mucho Osborne aseguraba que prefería no tener relación con David más allá de pasarle una manutención para que no le falte nada. Finalmente, parece que el también cantante ha cambiado de opinión y ha decidido implicarse en el cuidado y crianza de su hijo pequeño.

Según este acuerdo, y en el caso de que Gabriela consiga llegar a la final del concurso, significa que Bertín estará junto a su hijo todos los fines de semana durante tres meses, un tiempo que marcará sin duda la diferencia en su unión.

Al parecer también ha cambiado la sintonía entre ambos progenitores pues, según Gabriela, Bertín le ha deseado lo mejor: “Me ha dicho que me va a ir muy bien, que me apoya” y también le ha dado algunos consejos: “Que me lo pase muy bien, que lo disfrute a tope, que es una oportunidad, que vaya a disfrutar y que sea yo misma”.

Los compañeros de aventura de Gabriela Guillén

Lista de concursantes oficiales de 'Supervivientes 2026' (Mediaset España)

En este salto a la televisión y a la fama, Gabriela Guillén estará acompañada de Paola Olmedo, exnuera de Carmen Borrego; Claudia Chacón, de La isla de las tentaciones; Alba Paul, mujer de la influencer Dulceida o Ivonne Reyes, que vuelve al foco público tras confesar hace unos meses que estaba arruinada económicamente.

También probarán suerte la modelo Marisa Jara, quien lleva años retirada de las pasarelas; Gerard Arias; Ingrid Betancor; Aratz Lakuntza; Maica Benedicto; Álex de la Croix y Alberto Ávila. Todos ellos se enfrentarán a condiciones extremas y escasos recursos con el objetivo de obtener el premio principal, dotado con 200.000 euros.