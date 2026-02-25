España

Los detalles del acuerdo de Gabriela Guillén y Bertín Osborne sobre su hijo: él estará con su hijo mientras ella concursa en ‘Supervivientes’

Según desvela ‘Diez Minutos’, el cantante y la fisioterapeuta han llegado a un acuerdo por el bien de David, el hijo que tienen en común

Guardar
Bertín Osborne y Marlises Gabriela
Bertín Osborne y Marlises Gabriela Guillén en una publicidad de la firma 'El Capote'. (instagram.com/elcapote)

La cuenta atrás para el comienzo de la nueva edición de Supervivientes ha comenzado y eso ha provocado que los protagonistas de este año empiecen a cerrar los asuntos pendientes que tienen en España antes de ponerse el bikini y lanzarse al concurso más salvaje de la televisión. Una de ellas es Gabriela Guillén, la exnovia de Bertín Osborne y madre de su hijo pequeño. Pese a que en varias ocasiones renegó de los focos y la fama, finalmente la paraguaya ha abrazado su popularidad y ha aceptado ser un personaje del corazón.

Bajo la premisa de que quiere que el público “la conozca”, además de vivir la aventura, será una de las famosas que se lancen del helicóptero el próximo 5 de marzo y viva en bikini en los lejanos Cayos Cochinos. Pero antes de coger ese avión en el aeropuerto de Madrid con el que se despedirá definitivamente del anonimato, Gabriela lo está dejando todo atado para que a su hijo David, fruto de su relación con Bertín, no le falte de nada durante el tiempo que esté concursando.

Según desvela Diez Minutos en su revista de papel, Guillén ha decidido que el pequeño se quede al cuidado de su hermana, es decir, la tía del niño, y de su padre, Bertín Osborne. Al parecer el presentador podrá estar con el niño “los fines de semana”, mientras que de lunes a viernes estará al cuidado de su tía.

Gabriela Guillén. (Europa Press)
Gabriela Guillén. (Europa Press)

Se trata de un gran cambio, pues hasta hace no mucho Osborne aseguraba que prefería no tener relación con David más allá de pasarle una manutención para que no le falte nada. Finalmente, parece que el también cantante ha cambiado de opinión y ha decidido implicarse en el cuidado y crianza de su hijo pequeño.

Según este acuerdo, y en el caso de que Gabriela consiga llegar a la final del concurso, significa que Bertín estará junto a su hijo todos los fines de semana durante tres meses, un tiempo que marcará sin duda la diferencia en su unión.

Al parecer también ha cambiado la sintonía entre ambos progenitores pues, según Gabriela, Bertín le ha deseado lo mejor: “Me ha dicho que me va a ir muy bien, que me apoya” y también le ha dado algunos consejos: “Que me lo pase muy bien, que lo disfrute a tope, que es una oportunidad, que vaya a disfrutar y que sea yo misma”.

Los compañeros de aventura de Gabriela Guillén

Lista de concursantes oficiales de
Lista de concursantes oficiales de 'Supervivientes 2026' (Mediaset España)

En este salto a la televisión y a la fama, Gabriela Guillén estará acompañada de Paola Olmedo, exnuera de Carmen Borrego; Claudia Chacón, de La isla de las tentaciones; Alba Paul, mujer de la influencer Dulceida o Ivonne Reyes, que vuelve al foco público tras confesar hace unos meses que estaba arruinada económicamente.

También probarán suerte la modelo Marisa Jara, quien lleva años retirada de las pasarelas; Gerard Arias; Ingrid Betancor; Aratz Lakuntza; Maica Benedicto; Álex de la Croix y Alberto Ávila. Todos ellos se enfrentarán a condiciones extremas y escasos recursos con el objetivo de obtener el premio principal, dotado con 200.000 euros.

Temas Relacionados

Bertín OsborneGabriela GuillénGente EspañaFamosos EspañaEspaña-entretenimientoCorazón y Estilo EspañaEspaña-noticias

Últimas Noticias

Descubren una alteración genética que reduce el consumo de tabaco

La variante podría abrir una puerta a nuevos tratamientos contra la adicción a la nicotina

Descubren una alteración genética que

Tres trucos para que el pelo dure mucho más tiempo limpio, según una experta

Ana Martínez, estilista capilar, habla de la importancia de adaptar una rutina concreta para tu tipo de pelo

Tres trucos para que el

Pablo Palacios, cocinero: “Para hacer rosquillas de naranja muy esponjosas, tamiza en dos tandas los ingredientes secos y fríelas en aceite de girasol”

El cocinero y creador de contenido explica el paso a paso para este dulce tradicional en uno de sus vídeos en redes sociales

Pablo Palacios, cocinero: “Para hacer

La Aemet pone fecha a la vuelta de la lluvia tras el repunte de las temperaturas: estas son las regiones afectadas por un nuevo frente

La temperatura será “claramente más cálida de lo normal para la época del año”, con máximas más propias de abril

La Aemet pone fecha a

Tres menores detenidos por violar a otra menor y difundir imágenes en Valencia

Habría un cuarto implicado que no ha sido arrestado por tener 13 años

Tres menores detenidos por violar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tres menores detenidos por violar

Tres menores detenidos por violar a otra menor y difundir imágenes en Valencia

El Observatorio de Vida Militar advierte en el Congreso de que “hay soldados que no pueden vivir con dignidad” y de la falta de efectivos en España

Feijóo reta a Sánchez a desclasificar “quién le financió las primarias” y el presidente le acusa de hacer “política para ultras”

Un padre consigue reducir la manutención de sus dos hijos mayores de edad: su poder adquisitivo ha caído en un 44% desde el divorcio

Procedente el despido de un gerente de transportes de Mercadona que utilizó la tarjeta de la empresa para pagar desayunos y comidas en sus días libres

ECONOMÍA

Iberdrola dispara su beneficio un

Iberdrola dispara su beneficio un 12% en 2025 y marca récord histórico con 6.285 millones

Este es el precio de la gasolina este 25 de febrero en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Sigue la regla de los tres tercios si estás buscando un trabajo”

Declaración de la Renta 2026: qué pensionistas están obligados a presentarla y quiénes no

Una clienta reclama a Mercadona 7.350 euros por un golpe que le dio la barrera automática del aparcamiento: ningún tribunal quiere seguir el caso

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica

Real Madrid y Benfica se juegan el pase a octavos de Champions en un partido marcado por la tensión y las ausencias

El jugador del PSG Achraf Hakimi será juzgado por violación: piden 15 años de cárcel

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

Nos quedamos sin ciudades en las que celebrar futuros Juegos Olímpicos de invierno: más de la mitad de las candidatas estarán en “grave riesgo climático” para 2080