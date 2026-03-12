Diego Moreno, corredor de seguros: “Este truco para ahorrar en el seguro de hogar es muy sencillo y mucha gente ni se lo plantea”. (Montaje Infobae con imágenes de TikTok / @sepaseguros)

Muchas personas desconocen que pueden obtener descuentos en el seguro de hogar simplemente por ser parte de una comunidad de vecinos asegurada con la misma compañía. Así lo explica Diego Moreno, corredor de seguros, que destaca en su perfil de TikTok (@sepaseguros) que este recurso puede traducirse en un ahorro significativo para los propietarios. La idea, que a simple vista parece sencilla, suele pasar desapercibida para la mayoría de los consumidores, quienes normalmente buscan ofertas de forma individual sin considerar el potencial de los seguros colectivos.

En palabras de Moreno: “Un truco supersencillo para ahorrar en el seguro de hogar que muchísima gente ni se plantea. Y es tan sencillo como esto: mirar dónde se tiene el seguro de la comunidad y mirar presupuesto con la aseguradora donde se tenga el seguro de la comunidad.” Esta recomendación se basa en la práctica habitual de las compañías aseguradoras de ofrecer tarifas reducidas a aquellos asegurados que ya forman parte de un contrato colectivo, ya sea de una comunidad de vecinos o de otro tipo de agrupación.

Según datos de la Asociación Empresarial del Seguro, más del 60% de los edificios en España cuentan con pólizas de seguro comunitario que incluyen responsabilidad civil, daños estructurales y protección de zonas comunes. Sin embargo, solo una fracción de los vecinos aprovecha los descuentos vinculados a estas pólizas. Por eso, el consejo de Moreno puede convertirse en una oportunidad concreta para reducir el gasto anual en protección del hogar, sin comprometer las coberturas existentes.

Descuentos de hasta el 25%

Moreno recalca que ha presenciado rebajas importantes: “Yo he visto casos de hasta un 20-25%.” Este tipo de reducción puede marcar la diferencia en el gasto anual de una familia, especialmente si se considera que el coste promedio de un seguro de hogar en España ronda entre 150 y 400 euros anuales, dependiendo del tipo de vivienda y de las coberturas contratadas. Un descuento del 20% podría suponer un ahorro de hasta 80 euros, cantidad que muchos hogares podrían destinar a otros gastos esenciales.

Firma de un seguro del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para aplicar correctamente este consejo, el corredor sugiere tener a mano la póliza comunitaria. “También es conveniente que tengas la póliza de la comunidad a mano como vecino para evitar que haya irregularidades y sepas también lo que cubren, porque eres un vecino de esa comunidad”, afirma Moreno, subrayando la importancia de conocer las coberturas ya existentes para evitar duplicidades y posibles confusiones. Esto es relevante, porque muchas veces los seguros individuales replican coberturas que ya están incluidas en la póliza comunitaria, como daños por agua en zonas comunes o responsabilidad civil frente a terceros, generando un gasto innecesario.

Ventajas también para la comunidad

Además, solicitar un presupuesto vinculado al seguro de la comunidad permite a los vecinos negociar mejores condiciones, pues la compañía puede ofrecer mejoras en franquicias, ampliación de garantías o servicios adicionales, como asistencia 24 horas, sin incrementar el precio final. Esta práctica no solo beneficia al bolsillo del propietario, sino que también fomenta la transparencia y la correcta gestión de las pólizas dentro de la comunidad.