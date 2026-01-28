Diego Moreno, corredor de seguros: “Si un agente solo te ofrece el seguro más barato que tiene no le importas nada, solo quiere una comisión”. (Montaje Infobae)

La contratación de seguros de vida, salud, hogar, coche y otros puede es una parte fundamental de la planificación financiera para todo tipo de perfiles. Familias, autónomos y pymes buscan asegurar sus bienes, su actividad y su tranquilidad frente a imprevistos que pueden tener un impacto económico significativo. Sin embargo, en ese proceso, una decisión aparentemente lógica como elegir el seguro más barato puede convertirse en un error costoso a medio y largo plazo.

En este escenario, el corredor de seguros Diego Moreno ha lanzado una advertencia clara para quienes buscan proteger su patrimonio: optar automáticamente por la póliza más económica puede ser una señal de que el agente no está teniendo en cuenta las necesidades reales del cliente. Según explica Moreno en un video publicado en su cuenta de TikTok (@sepaseguros), el problema no es comparar precios, sino reducir todo el proceso de asesoramiento a una simple cifra.

Moreno cuenta que el precio siempre es un factor relevante al contratar un seguro, y reconoce que forma parte natural de cualquier decisión de consumo. “Lógicamente, el precio es un factor importante en un seguro. Todos miramos el precio en todos nuestros productos y quien dice que no, te miente”, sostiene. No obstante, también matiza que la labor de un profesional del seguro va mucho más allá de presentar la opción más barata.

El precio es importante, pero no es prioritario

El especialista insiste en que un verdadero agente o corredor debe realizar un análisis exhaustivo del perfil del cliente, evaluar riesgos y presentar una comparativa clara entre las distintas opciones disponibles en el mercado. “Un verdadero profesional debe hacer un análisis y una comparativa entre los distintos presupuestos que te envía y no centrarse exclusivamente en el más barato”, señala Moreno, subrayando la importancia de explicar diferencias en coberturas, límites, exclusiones y servicios adicionales.

Una pareja recibe asesoramiento de un corredor de seguros.

Según el corredor, privilegiar únicamente el precio suele implicar renunciar a coberturas clave que solo se echan en falta cuando ocurre un siniestro. “Tristemente, muchas veces el más económico es el más básico y un agente de seguros se debe preocupar por tu protección”, advierte. En la práctica, esto puede traducirse en indemnizaciones insuficientes, exclusiones inesperadas o procesos de reclamación más complejos.

Moreno fue especialmente contundente al referirse a las motivaciones de algunos intermediarios. “Si solo te ofrece el más barato, lógicamente, tu protección no le importa nada y solo quiere hacer la venta y cobrar la comisión”, afirma. Esta actitud, según el experto, desvirtúa la función del corredor de seguros, que debería actuar como asesor independiente y defensor de los intereses del cliente.

Responsabilidad del corredor

El especialista también subraya el componente ético de la profesión. “Un corredor de seguros no te debe vender la opción que más comisión le dé, sino la mejor para ti. Y si lo hace, no estaría trabajando de forma correcta”, afirma Moreno, recordando que la confianza es la base de la relación entre asegurado y asesor.

Finalmente, alerta a los consumidores de la necesidad de mantenerse atentos y hacer preguntas antes de contratar. Comparar coberturas, pedir explicaciones claras y desconfiar de ofertas excesivamente baratas puede marcar la diferencia entre estar realmente protegido o asumir un riesgo innecesario.