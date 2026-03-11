Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Ten mucho cuidado con esta ‘red flag’, tienes que estar alerta”

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, habla sobre los despidos colectivos (TikTok/@empleado_informado)

En los procesos de despido colectivo, la intervención de un asesor legal resulta decisiva para garantizar que los derechos de los trabajadores se respeten frente a las estrategias de las empresas. La negociación de indemnizaciones y condiciones laborales suele desarrollarse en un terreno complejo, donde la información y la preparación marcan la diferencia entre un acuerdo justo y la aceptación de condiciones desfavorables.

La figura del abogado laboralista se convierte así en un elemento clave que contribuye a equilibrar la negociación. La advertencia de Miguel Benito Barrionuevo en su TikTok resuena con fuerza: en la negociación de despidos colectivos, “no te acabes de fiar de quien te dice que no te asesores, porque si no quiere que te asesores, probablemente sea para meterte un gol”.

El abogado laboralista ha relatado a través de su experiencia las maniobras empleadas por algunas empresas, particularmente en procesos de reestructuración en compañías medianas y pequeñas. Según Barrionuevo, la falta de información y el aislamiento son dos de las armas más habituales en manos de las compañías durante las negociaciones.

Ofertas tentadoras sin asesoría

Cuando una plantilla de cuarenta trabajadores afronta un despido colectivo, los representantes de los empleados suelen recurrir a abogados externos para guiar las negociaciones y proteger sus derechos laborales.

Según ha relatado Miguel Benito Barrionuevo, en los últimos dos casos que ha gestionado este año ha detectado un patrón sistemático: las empresas insisten en que los trabajadores acudan “sin asesoramiento” con la promesa de ofertas económicas favorables y una mayor facilidad para alcanzar acuerdos. “Se genera un clima en el que parece que la asesoría es un obstáculo y no una herramienta de protección”, apunta.

La situación se agrava cuando, tras esas ofertas seductoras, la realidad es muy distinta. “Es sorprendente porque a todos los trabajadores se les había prometido que les iban a ofrecer la máxima indemnización, que no les iban a poner pegas, que no se preocupasen”, ha descrito Miguel Benito Barrionuevo. Este mensaje de tranquilidad viene acompañado de una peculiar petición: “eso sí, que querían una muestra de buena fe y que fuesen sin asesorarse”.

Condiciones desfavorables y señales de alarma

Pese a las garantías iniciales, el abogado ha explicado que en estas primeras reuniones, para sorpresa de todos los trabajadores, de repente se les ofrecen condiciones económicas pésimas, falta de pagos, falta de liquidez y promesas vacías. Su relato pone de manifiesto que la falta de asesoría no solo provoca un deterioro en las ofertas, sino que lleva a los empleados a acudir después a los abogados con un problema ya mucho más grande del que hubiese sido en un inicio.

El propio abogado ha advertido del motivo subyacente a estas prácticas: “cuando alguien te diga que no quiere que te asesores, que no quiere que vayas a un abogado, normalmente es porque te quiere meter un gol o se quiere aprovechar de tu situación”. Según su experiencia, la insistencia en evitar la presencia de abogados constituye en sí misma una señal de alarma en el contexto de un despido colectivo.

La actitud de la empresa no es exclusiva de grandes compañías; resulta especialmente frecuente en firmas pequeñas y medianas. “En pequeñas y medianas empresas, como es este caso, una de cuarenta trabajadores, es relativamente habitual que la empresa filtre que si los trabajadores van a estas reuniones sin asesoramiento, les van a hacer mejores ofertas y se van a entender mucho mejor”, ha explicado el abogado.

Finalmente, aunque Benito ha reconocido que “siempre hay excepciones y algún abogado hay que cuando dos personas se estaban entendiendo, va y lo destroza todo”, su experiencia reafirma la importancia de permanecer vigilantes cuando se sugieren acuerdos sin intervención legal.