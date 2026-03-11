España

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Ten mucho cuidado con esta ‘red flag’, tienes que estar alerta”

Las empresas suelen presionar para evitar la presencia de abogados en negociaciones de despidos colectivos, dificultando la defensa de los trabajadores

Guardar
Miguel Benito Barrionuevo, abogado, habla
Miguel Benito Barrionuevo, abogado, habla sobre los despidos colectivos (TikTok/@empleado_informado)

En los procesos de despido colectivo, la intervención de un asesor legal resulta decisiva para garantizar que los derechos de los trabajadores se respeten frente a las estrategias de las empresas. La negociación de indemnizaciones y condiciones laborales suele desarrollarse en un terreno complejo, donde la información y la preparación marcan la diferencia entre un acuerdo justo y la aceptación de condiciones desfavorables.

La figura del abogado laboralista se convierte así en un elemento clave que contribuye a equilibrar la negociación. La advertencia de Miguel Benito Barrionuevo en su TikTok resuena con fuerza: en la negociación de despidos colectivos, “no te acabes de fiar de quien te dice que no te asesores, porque si no quiere que te asesores, probablemente sea para meterte un gol”.

El abogado laboralista ha relatado a través de su experiencia las maniobras empleadas por algunas empresas, particularmente en procesos de reestructuración en compañías medianas y pequeñas. Según Barrionuevo, la falta de información y el aislamiento son dos de las armas más habituales en manos de las compañías durante las negociaciones.

Ofertas tentadoras sin asesoría

Cuando una plantilla de cuarenta trabajadores afronta un despido colectivo, los representantes de los empleados suelen recurrir a abogados externos para guiar las negociaciones y proteger sus derechos laborales.

Según ha relatado Miguel Benito Barrionuevo, en los últimos dos casos que ha gestionado este año ha detectado un patrón sistemático: las empresas insisten en que los trabajadores acudan “sin asesoramiento” con la promesa de ofertas económicas favorables y una mayor facilidad para alcanzar acuerdos. “Se genera un clima en el que parece que la asesoría es un obstáculo y no una herramienta de protección”, apunta.

Despido (Freepik)
Despido (Freepik)

La situación se agrava cuando, tras esas ofertas seductoras, la realidad es muy distinta. “Es sorprendente porque a todos los trabajadores se les había prometido que les iban a ofrecer la máxima indemnización, que no les iban a poner pegas, que no se preocupasen”, ha descrito Miguel Benito Barrionuevo. Este mensaje de tranquilidad viene acompañado de una peculiar petición: “eso sí, que querían una muestra de buena fe y que fuesen sin asesorarse”.

Condiciones desfavorables y señales de alarma

Pese a las garantías iniciales, el abogado ha explicado que en estas primeras reuniones, para sorpresa de todos los trabajadores, de repente se les ofrecen condiciones económicas pésimas, falta de pagos, falta de liquidez y promesas vacías. Su relato pone de manifiesto que la falta de asesoría no solo provoca un deterioro en las ofertas, sino que lleva a los empleados a acudir después a los abogados con un problema ya mucho más grande del que hubiese sido en un inicio.

El propio abogado ha advertido del motivo subyacente a estas prácticas: “cuando alguien te diga que no quiere que te asesores, que no quiere que vayas a un abogado, normalmente es porque te quiere meter un gol o se quiere aprovechar de tu situación”. Según su experiencia, la insistencia en evitar la presencia de abogados constituye en sí misma una señal de alarma en el contexto de un despido colectivo.

Aquí te explicamos lo que es el despido procedente

La actitud de la empresa no es exclusiva de grandes compañías; resulta especialmente frecuente en firmas pequeñas y medianas. “En pequeñas y medianas empresas, como es este caso, una de cuarenta trabajadores, es relativamente habitual que la empresa filtre que si los trabajadores van a estas reuniones sin asesoramiento, les van a hacer mejores ofertas y se van a entender mucho mejor”, ha explicado el abogado.

Finalmente, aunque Benito ha reconocido que “siempre hay excepciones y algún abogado hay que cuando dos personas se estaban entendiendo, va y lo destroza todo”, su experiencia reafirma la importancia de permanecer vigilantes cuando se sugieren acuerdos sin intervención legal.

Temas Relacionados

DespidoEmpleoEmpleo en EspañaDerechos LaboralesTikTokTikTok EspañaRedes SocialesEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 11 de marzo

El valor de los combustibles dependen de una serie de factores tanto nacionales como internacionales

El precio más alto de

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

La cotización de este producto han mostrado cambios importantes por diversos factores, desde lluvias y sequías, hasta abundancias y bajas de cosecha

Precio del aceite de oliva

Los cocineros de las mejores hamburguesas de España desvelan sus trucos: “La clave es una plancha muy caliente para lograr la reacción de Maillard”

El restaurante Bágoa Gastrobar, en Ourense, ha conseguido el primer puesto en el concurso organizado por Best Burger Spain; el segundo premio ha sido para otro gallego, mientras que el bronce ha caído en Valencia

Los cocineros de las mejores

La prueba de IA que detecta el cáncer de páncreas en su fase inicial con un 94 % de precisión

La alta mortalidad de esta enfermedad se explica porque la mayoría de los pacientes reciben el diagnóstico en fases muy avanzadas

La prueba de IA que

El ingeniero que ha desnudado diez millones de contratos: desde un bolso de Ralph Lauren a un consejero del Ibex hasta la compra de lavadoras para el año 2501

David Fernández ha desarrollado una web gratuita para consultar todo tipo de licitaciones menores de 14.500 organismos. Hay, por ejemplo, 40.500 “almuerzos”

El ingeniero que ha desnudado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ingeniero que ha desnudado

El ingeniero que ha desnudado diez millones de contratos: desde un bolso de Ralph Lauren a un consejero del Ibex hasta la compra de lavadoras para el año 2501

Saltarse un semáforo en ámbar puede costarte 200 euros: esta es la normativa de la DGT que lo confirma

“Juntos, por separado, ¡como sea!”: los partidos buscan fórmulas para frenar la escalada de precios de gas y petróleo que puedan aprobarse en el Congreso

Viviendas de lujo para mayores con cine, piscina y capilla en un monte protegido de Guadarrama: “Quieren vender paisaje destruyendo paisaje”

Carlos Martínez, candidato del PSOE en las elecciones de Castilla y León: “El PP es consciente de que Mañueco es el peor candidato y presidente, pero lo pone ahí porque vale más por lo que calla”

ECONOMÍA

El precio más alto de

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 11 de marzo

La guerra en Oriente Medio dispara el euríbor del 2,22% al 2,55% en nueve días y amenaza con encarecer millones de hipotecas

Misiles en Oriente Medio, electricidad cara en Europa

Sebastián Ramírez, abogado: “Ya no perderás más días festivos si caen en sábado”

Si aún tienes un décimo de Lotería de Navidad premiado, te quedan pocos días para cobrarlo: conoce la fecha límite y cómo reclamar el dinero

DEPORTES

Hansi Flick confía en el

Hansi Flick confía en el partido del Camp Nou para salvar la eliminatoria ante el Newcastle en Champions: “Se verá un Barça diferente”

El Atlético de Madrid aprovecha los errores y golea al Tottenham en la ida de los octavos de Champions League

Así te hemos contado el empate del FC Barcelona ante el Newcastle en Champions

El FC Barcelona rasca un empate ‘in extremis’ ante el Newcastle en Champions

Pep Guardiola se pronuncia sobre el viaje de Mbappé a Francia: “Por lo visto, no ha ido solo, en nuestro club también pasa”