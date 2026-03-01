España

Víctor Arpa, abogado laboralista: “Si trabajas sin papeles y te despiden, tienes estos derechos”

El experto explica qué derechos laborales asisten a quienes trabajan sin papeles en España y señala la importancia de reunir pruebas para poder reclamar en caso de despido

Víctor Arpa, abogado laboralista: “Si trabajas sin papeles y te despiden, tienes estos derechos”. (Montaje Infobae con imágenes de Canva y TikTok)

En España, miles de personas desarrollan su labor en la economía sumergida, a menudo sin un contrato formal ni permiso de residencia. Ante el temor a perder su empleo y la incertidumbre sobre sus derechos, muchos trabajadores desconocen que la legislación española reconoce ciertos derechos laborales incluso cuando se carece de papeles. Así lo explica Víctor Arpa, abogado laboralista, en uno de sus últimos vídeos publicados en la red social TikTok.

En su explicación, Arpa subraya que la protección legal no depende del estatus migratorio, sino de la existencia de una relación laboral real. “Si trabajas sin papeles y te despiden, sí tienes derechos. Escuchadme bien. Da igual que seas empleada del hogar, que trabajes en la construcción, en el transporte o en la hostelería. Si has estado trabajando, tienes derechos”, afirma el letrado.

La situación de vulnerabilidad afecta especialmente a quienes desempeñan tareas domésticas. El abogado sostiene: “Me encuentro con muchas empleadas del hogar que son despedidas porque fallece el empleador, porque lo llevan a una residencia o porque simplemente quieren cambiarte por otra persona. Y esto sucede. Y creen que, como no tienen papeles, no pueden reclamar. Y esto tenéis que saber que no es así”.

La importancia de reunir pruebas para reclamar derechos laborales

Sin embargo, Víctor Arpa advierte sobre un aspecto esencial: la necesidad de contar con pruebas que demuestren la existencia de la relación laboral. “Pero hay algo crucial y muy determinante. Si no tienes pruebas de que trabajabas allí, no podrás reclamar. Necesitas pruebas de relación laboral”, recalca el experto. Entre los documentos y evidencias que pueden servir ante un eventual conflicto, el abogado menciona el padrón en el domicilio del empleador, mensajes de WhatsApp con el empleador o los hijos, transferencias bancarias, envíos de dinero a través de Bizum, fotografías, grabaciones o cualquier tipo de conversación.

Los migrantes son los responsables de la mitad del crecimiento de la economía de España

La clave radica en la acumulación de pruebas. “Todo suma. Cuanto más tengas, más garantías de éxito. Y te digo algo importante: un solo mensaje no suele ser suficiente”, detalla Arpa. La experiencia en litigios laborales indica que los jueces valoran el conjunto de indicios y la verosimilitud de la relación de trabajo, por lo que la documentación resulta determinante.

En su intervención, el abogado aconseja a quienes se encuentran en situación irregular que comiencen a recopilar pruebas desde el primer momento. “Si no tienes pruebas, empieza a generarlas, porque el día que te despidan las vas a necesitar. Y si no las tienes, te arrepentirás”, alerta el letrado. El miedo a la denuncia o a perder el empleo no debe llevar a renunciar a derechos básicos reconocidos por la legislación laboral española.

Acceso a la justicia laboral sin papeles

Además, Víctor Arpa insiste: “No regales tus derechos por miedo. No tener papeles no significa no tener derechos laborales”. El acceso a la justicia laboral, aunque puede resultar complejo para quienes están en situación administrativa irregular, no está vetado. De hecho, la Inspección de Trabajo y los juzgados de lo social han resuelto en numerosas ocasiones a favor de trabajadores sin papeles, siempre que estos hayan podido demostrar la relación laboral.

El letrado recuerda la importancia de informarse y buscar asesoría profesional. Diversas organizaciones sociales y sindicatos ofrecen apoyo a personas migrantes que desconocen los procedimientos legales o temen represalias. “No tener papeles no significa no tener derechos laborales”, reitera Arpa.

