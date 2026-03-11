Los beneficios de consumir hinojo: alivia la hinchazón abdominal, ayuda con los gases y mejora la digestión

Una infusión de hinojo (Freepik)

En la cocina mediterránea y en la medicina tradicional de algunas regiones, el hinojo ha sido durante siglos mucho más que una simple hortaliza aromática. Ahora, la ciencia respalda lo que muchas culturas han sabido por experiencia: esta planta puede ser un remedio eficaz para aliviar molestias digestivas leves, especialmente los gases intestinales y la sensación de hinchazón abdominal.

La clave de sus beneficios se encuentra en su composición química. El hinojo contiene aceites esenciales (entre ellos el anetol) que poseen propiedades carminativas. En términos médicos, esto significa que ayudan a relajar la musculatura lisa del intestino, facilitando la expulsión de gases acumulados y reduciendo los espasmos que suelen acompañar a la distensión abdominal. Por esta razón, las infusiones, las semillas y los bulbos de hinojo se han utilizado tradicionalmente después de las comidas para favorecer una digestión más ligera.

Sin embargo, los expertos señalan que la forma en que se consume puede influir notablemente en sus efectos sobre el sistema digestivo. Ya sea crudo o cocido, el hinojo no actúa exactamente de la misma manera en el organismo. Si se consume crudo, el hinojo mantiene intacta su estructura fibrosa y su textura crujiente que permite aprovechar al máximo su contenido en agua, vitaminas y micronutrientes. Además, el hecho de que requiera una masticación prolongada tiene un efecto beneficioso en la digestión: masticar bien estimula la producción de saliva y activa las primeras enzimas digestivas, preparando el estómago para procesar los alimentos de manera más eficiente.

Esta ventaja también tiene matices, pues el hinojo crudo contiene una cantidad significativa de fibra insoluble, especialmente celulosa y lignina. Estos compuestos resultan útiles para regular el tránsito intestinal en personas sanas, ya que contribuyen a mantener el movimiento natural del intestino. En casos de digestión lenta o estreñimiento leve, incluir hinojo crudo en ensaladas puede ayudar a mejorar el tránsito.

No obstante, cuando el sistema digestivo está especialmente sensible, la fibra cruda puede convertirse en un arma de doble filo. En personas con tendencia a la fermentación intestinal excesiva o con síndrome del intestino irritable, la fibra no digerida puede intensificar temporalmente la producción de gases y aumentar la sensación de hinchazón.

Episodio: Síndrome de intestino irritable.

Un alimento fácil de digerir

En estas situaciones, los especialistas recomiendan optar por el hinojo cocido. El calor modifica la estructura de la fibra vegetal, rompiendo parcialmente sus cadenas y volviéndola más blanda. Este proceso hace que el alimento sea más fácil de digerir y reduce el esfuerzo mecánico que debe realizar el intestino para procesarlo.

Al mismo tiempo, la cocción disminuye el tiempo que los alimentos permanecen en el tracto digestivo, lo que reduce la probabilidad de fermentación intestinal. Aunque el proceso térmico puede provocar una ligera pérdida de algunas vitaminas sensibles al calor y de ciertos aceites esenciales volátiles, el resultado suele ser más tolerable para quienes sufren hinchazón recurrente.

El hinojo cocido, especialmente al vapor o hervido, ofrece así una alternativa más suave para el sistema digestivo. Por este motivo, muchos nutricionistas lo consideran una opción adecuada para las cenas, momento del día en el que la digestión tiende a ralentizarse de forma natural.