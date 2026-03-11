España

Los beneficios de consumir hinojo: alivia la hinchazón abdominal, ayuda con los gases y mejora la digestión

Esta planta contribuye a mitigar las molestias digestivas leves

Guardar
Una infusión de hinojo (Freepik)
Una infusión de hinojo (Freepik)

En la cocina mediterránea y en la medicina tradicional de algunas regiones, el hinojo ha sido durante siglos mucho más que una simple hortaliza aromática. Ahora, la ciencia respalda lo que muchas culturas han sabido por experiencia: esta planta puede ser un remedio eficaz para aliviar molestias digestivas leves, especialmente los gases intestinales y la sensación de hinchazón abdominal.

La clave de sus beneficios se encuentra en su composición química. El hinojo contiene aceites esenciales (entre ellos el anetol) que poseen propiedades carminativas. En términos médicos, esto significa que ayudan a relajar la musculatura lisa del intestino, facilitando la expulsión de gases acumulados y reduciendo los espasmos que suelen acompañar a la distensión abdominal. Por esta razón, las infusiones, las semillas y los bulbos de hinojo se han utilizado tradicionalmente después de las comidas para favorecer una digestión más ligera.

Sin embargo, los expertos señalan que la forma en que se consume puede influir notablemente en sus efectos sobre el sistema digestivo. Ya sea crudo o cocido, el hinojo no actúa exactamente de la misma manera en el organismo. Si se consume crudo, el hinojo mantiene intacta su estructura fibrosa y su textura crujiente que permite aprovechar al máximo su contenido en agua, vitaminas y micronutrientes. Además, el hecho de que requiera una masticación prolongada tiene un efecto beneficioso en la digestión: masticar bien estimula la producción de saliva y activa las primeras enzimas digestivas, preparando el estómago para procesar los alimentos de manera más eficiente.

Esta ventaja también tiene matices, pues el hinojo crudo contiene una cantidad significativa de fibra insoluble, especialmente celulosa y lignina. Estos compuestos resultan útiles para regular el tránsito intestinal en personas sanas, ya que contribuyen a mantener el movimiento natural del intestino. En casos de digestión lenta o estreñimiento leve, incluir hinojo crudo en ensaladas puede ayudar a mejorar el tránsito.

No obstante, cuando el sistema digestivo está especialmente sensible, la fibra cruda puede convertirse en un arma de doble filo. En personas con tendencia a la fermentación intestinal excesiva o con síndrome del intestino irritable, la fibra no digerida puede intensificar temporalmente la producción de gases y aumentar la sensación de hinchazón.

Episodio: Síndrome de intestino irritable.

Un alimento fácil de digerir

En estas situaciones, los especialistas recomiendan optar por el hinojo cocido. El calor modifica la estructura de la fibra vegetal, rompiendo parcialmente sus cadenas y volviéndola más blanda. Este proceso hace que el alimento sea más fácil de digerir y reduce el esfuerzo mecánico que debe realizar el intestino para procesarlo.

Al mismo tiempo, la cocción disminuye el tiempo que los alimentos permanecen en el tracto digestivo, lo que reduce la probabilidad de fermentación intestinal. Aunque el proceso térmico puede provocar una ligera pérdida de algunas vitaminas sensibles al calor y de ciertos aceites esenciales volátiles, el resultado suele ser más tolerable para quienes sufren hinchazón recurrente.

El hinojo cocido, especialmente al vapor o hervido, ofrece así una alternativa más suave para el sistema digestivo. Por este motivo, muchos nutricionistas lo consideran una opción adecuada para las cenas, momento del día en el que la digestión tiende a ralentizarse de forma natural.

Temas Relacionados

HinojoAlimentación saludableNutriciónNutrición EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Amancio Ortega cobrará 3.234 millones de euros en dividendos tras otro año récord de Inditex

El empresario gallego refuerza su puesto como la mayor fortuna de España gracias a un alza del 4,17% en la retribución al accionista, con el que supera el máximo de 3.104 millones recibidos en 2025

Amancio Ortega cobrará 3.234 millones

El Supremo suspende de servicio a un guardia civil por inventarse un cambio de domicilio para obtener los tres días de vacaciones por mudanza

La supuesta nueva vivienda no presentaba signos de habitabilidad, con consumos mínimos de agua y electricidad y sin presencia habitual del agente, hechos acreditados por sus vecinos y compañeros

El Supremo suspende de servicio

Paola Olmedo se sincera en ‘Supervivientes’ sobre su ruptura con José María Almoguera y la posibilidad de darle una segunda oportunidad

La que fuera nuera de Carmen Borrego se ha abierto y ha hablado de su vida sentimental en su paso por Cayos Cochinos

Paola Olmedo se sincera en

Sebastián La Rosa, médico: “El jengibre es muy beneficioso para la salud, sus beneficios van mucho más allá de curar un resfriado”

El especialista cuenta cómo, teniendo siempre el ingrediente en casa, puedes aliviar numerosos dolores inflamatorios

Sebastián La Rosa, médico: “El

Así son los nuevos cursos de especialización de Inteligencia Artificial para Formación Profesional aprobados por el Gobierno

El objetivo del Ejecutivo es ampliar el catálogo nacional de FP, que supera las 12.400 formaciones, para responder a las demandas de transformación digital y sostenibilidad en el mercado laboral

Así son los nuevos cursos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo suspende de servicio

El Supremo suspende de servicio a un guardia civil por inventarse un cambio de domicilio para obtener los tres días de vacaciones por mudanza

La Audiencia Nacional rechaza el asilo de un hombre de origen somalí que se encuentra cumpliendo una condena de cinco años por agresión sexual

El ingeniero que ha desnudado diez millones de contratos: desde un bolso de Ralph Lauren a un consejero del Ibex hasta la compra de lavadoras para el año 2501

Saltarse un semáforo en ámbar puede costarte 200 euros: esta es la normativa de la DGT que lo confirma

“Juntos, por separado, ¡como sea!”: los partidos buscan fórmulas para frenar la escalada de precios de gas y petróleo que puedan aprobarse en el Congreso

ECONOMÍA

Amancio Ortega cobrará 3.234 millones

Amancio Ortega cobrará 3.234 millones de euros en dividendos tras otro año récord de Inditex

Inditex anota un beneficio récord de 6.220 millones en su cuarto año consecutivo superando máximos históricos

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 11 de marzo

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Ten mucho cuidado con esta ‘red flag’, tienes que estar alerta”

La guerra en Oriente Medio dispara el euríbor del 2,22% al 2,55% en nueve días y amenaza con encarecer millones de hipotecas

DEPORTES

Hansi Flick confía en el

Hansi Flick confía en el partido del Camp Nou para salvar la eliminatoria ante el Newcastle en Champions: “Se verá un Barça diferente”

El Atlético de Madrid aprovecha los errores y golea al Tottenham en la ida de los octavos de Champions League

Así te hemos contado el empate del FC Barcelona ante el Newcastle en Champions

El FC Barcelona rasca un empate ‘in extremis’ ante el Newcastle en Champions

Pep Guardiola se pronuncia sobre el viaje de Mbappé a Francia: “Por lo visto, no ha ido solo, en nuestro club también pasa”