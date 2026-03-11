España

El Gobierno cesa a la embajadora de España en Israel, Ana María Sálomon

A su vez, también se ha comunicado esta mañana la suspensión de su homólogo en la República de Honduras, Diego Nuño García

El Gobierno cesa a la embajadora de España en Israel, Ana María Sálomon (Portal de Transparencia)

El Gobierno ha decidido destituir a la embajadora española en Tel Aviv, Israel. Este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el cese de Ana María Sálomon Pérez, lo que supone un nuevo contratiempo en las relaciones diplomáticas entre ambos países. A su vez, también se ha comunicado esta mañana la suspensión de su homólogo en la República de Honduras, Diego Nuño García.

Desde hace casi dos años, Israel no cuenta con embajador en España. Rodica Radian-Gordon renunció al puesto cuando fue llamada a consultas tras el reconocimiento del Estado de Palestina. Netanyahu no designó a un sustituto, dejando como máxima representante a la encargada de negocios, Dana Erlich.

Ana Sálomon también fue llamada a consultas por España cuando el ejecutivo israelí respondió duramente a la vicepresidenta Yolanda Díaz, que tachó de “genocidio” la situación de la Franja, y ahora acaba cesada. Ahora, hay que esperar para conocer si el Gobierno nombrará a alguien en su lugar o, por el contrario, seguirá el mismo camino que Israel anteriormente y no tendrá una figura de embajador en Tel Aviv.

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, y la primera dama, Elke Büdenbender, se han despedido de los reyes con una cena ofrecida en la Embajada de su país

Cese de la embajadora en Israel

El BOE recoge este miércoles la decisión oficial de cesar a Ana Sálomon como embajadora de España en Israel. Según el texto publicado, la medida se adopta “a propuesta del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de marzo de 2026”.

El cese cuenta con la firma del Rey Felipe VI, cumpliendo con el procedimiento establecido. En la resolución, el Gobierno expresa su agradecimiento a Sálomon por los servicios prestados durante el ejercicio de sus funciones diplomáticas en el país. Junto a este comunicado se ha publicado otro prácticamente igual pero dirigido al representante en Honduras.

Desde que fue llamada a consultas el cese era una posibilidad. Las relaciones entre España e Israel se han complicado con el paso de los meses. Pedro Sánchez es una de las voces internacionales más críticas a las actuaciones israelíes en la Franja de Gaza o ahora en Irán. Por ello, la posición de mediar entre ambas naciones se ha vuelto especialmente compleja.

El personal sanitario traslada a los pacientes a un aparcamiento en el Centro Médico Sourasky (Ichilov) por seguridad, tras sonar las sirenas en Tel Aviv, mientras Teherán responde con andanadas de misiles contra países del Golfo e Israel tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Relación de España e Israel

La relación entre España e Israel atraviesa un evidente periodo de tensión diplomática. En los últimos días, el presidente israelí, Isaac Herzog, criticó al Gobierno español por su negativa a autorizar el uso de las bases militares de Morón y Rota para operaciones vinculadas a la ofensiva contra Irán. Herzog calificó la postura española como “un juego extraño e incomprensible” y cuestionó su compromiso dentro de la OTAN y la Unión Europea, sugiriendo una falta de respaldo a Israel en el escenario internacional.

A este contexto se suma ahora la destitución de la embajadora española en Israel, Ana María Sálomon. Estos hechos evidencian un deterioro en la confianza y la cooperación bilateral. Queda en el aire la duda de cuál será la representación española en suelo israelí de ahora en adelante, si habrá un nuevo embajador o reducirán los vínculos diplomáticos.

