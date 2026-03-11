Pedro Sánchez: "El mundo está cambiando, pero los valores y principios de Europa no deberían cambiar"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, incidió en la necesidad de definir como objetivo legislativo la "culminación del proceso de normalización política en Cataluña", tras la reciente aprobación de la Ley de Amnistía. Además, planteó la gestión continuada de los fondos europeos y la respuesta ante el incremento de tendencias reaccionarias en España, el continente y a nivel global. En ese contexto, reafirmó la negativa de su Ejecutivo a anticipar las elecciones, relacionando esta decisión con el próximo desembolso de fondos que tendrá lugar en diciembre. Sánchez argumentó que iniciar un proceso electoral, que requeriría un periodo extenso hasta la formación de un nuevo Ejecutivo, no contribuye al interés general, ya que España representa "estabilidad" en un contexto con altos niveles de incertidumbre provenientes del exterior. Tal como publicó elDiario.es, citado por Europa Press, el mandatario abordó la situación interna de su propio partido en comunidades autónomas, reconociendo la necesidad de “reconstruir proyectos políticos” en Extremadura y Aragón, pero descartando esa misma estrategia en Andalucía o Castilla y León.

De acuerdo con lo que detalló elDiario.es, Sánchez respondió a los recientes movimientos de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras el incremento de violencia en Oriente Próximo, advirtiendo que los "valores de Europa no deberían cambiar", aunque el entorno internacional atraviese por profundas transformaciones. Sánchez recalcó que en el pasado el "desorden internacional" fue determinante para que Europa experimentara "dos guerras mundiales", y defendió que las normas y principios deben permanecer como punto de referencia ante la actual inestabilidad. En la entrevista, el jefe del Ejecutivo español precisó que no ha mantenido contacto reciente con Von der Leyen, pero sí conversó el martes con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, reconociendo que se siente "más cómodo" con el discurso de este último, quien también hizo un llamado reciente en defensa de un orden internacional "basado en reglas".

El medio elDiario.es consignó que, para Sánchez, la postura debe orientarse a fortalecer un "multilateralismo renovado". Para avanzar en esa línea, renovó su propuesta de eliminar el derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, una solicitud que ya había expuesto en septiembre de 2024 y que resurge ahora por la "inestabilidad" que, en su opinión, aportan actualmente dos miembros permanentes del organismo: Estados Unidos y Rusia. Sánchez, en su planteamiento, consideró relevante abrir a nuevos actores globales como India, países africanos, China o Brasil. Vinculó este proceso a la defensa del "poder blando" europeo, que según el Ejecutivo se traduce en una función pedagógica capaz de influir en los “grandes debates de la humanidad”.

En términos de seguridad internacional y defensa, Sánchez rechazó la opción de participar en cualquier política vinculada al rearme nuclear, siguiendo su negativa a la propuesta francesa para el fortalecimiento de las ojivas nucleares. "No queremos un mundo más nuclear", afirmó el presidente, según recogió elDiario.es. En opinión del líder socialista, la contribución de Europa debe priorizar el equilibrio, la diplomacia y la preservación de la paz por encima de la escalada armamentista.

ElDiario.es reportó además las críticas de Sánchez contra el Partido Popular y Vox, a quienes reprochó haber mantenido una posición contraria a "todo", incluida la declaración institucional del 3 de marzo en la que el Gobierno propuso el "no a la guerra". El presidente negó motivaciones electoralistas en este posicionamiento, señalando que "esta guerra no la ha provocado España" y defendiendo la coherencia del Ejecutivo en conflictos anteriores como Gaza y Ucrania. Sánchez consideró que la oposición ha incurrido en continuas contradicciones desde la pandemia, y apuntó que mientras sectores de la oposicion apoyan la intervención de Estados Unidos e Israel en Irán, rechazan expresar solidaridad con Chipre, país europeo.

Sobre el manejo de la crisis y la ausencia de nuevos presupuestos, el jefe del Ejecutivo consideró que los Presupuestos Generales del Estado, aún vigentes, permiten cubrir "todas las eventualidades" derivadas de la guerra en Irán, aunque no cerró la puerta a la aprobación de nuevos presupuestos. Sánchez defendió que la mejor política posible en este escenario es mantener el "no a la guerra" para facilitar que el conflicto termine cuanto antes, y reveló la puesta en marcha de un “plan de respuesta” estatal que incluirá elementos coyunturales y estructurales. Entre las medidas que contempla este plan, Sánchez destacó la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles.

El medio elDiario.es remarcó, mediante las palabras del propio presidente, que tras la declaración de "no a la guerra" del Gobierno ante los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, se produjo una ampliación del "orgullo de ser español" tanto a nivel nacional como internacional. Sánchez manifestó que este sentimiento se ha difundido en muchas sociedades y que la tarea del Ejecutivo consiste en afrontar la oleada reaccionaria identificada en distintos lugares, incluyendo Europa y otras regiones.

A lo largo de la entrevista, Sánchez abordó además el contexto de los resultados electorales en varias comunidades autónomas. Sostuvo que en Extremadura y Aragón el Partido Socialista necesita replantear y consolidar sus proyectos, mientras que las estrategias para Andalucía y Castilla y León no requieren revisiones significativas. Todo ello, a juicio del presidente, debe integrarse en un contexto legislativo marcado por la estabilidad política y la adaptación frente a la creciente inestabilidad global.

Por último, Sánchez defendió que la contribución de España y de Europa a la gestión de la inestabilidad internacional exige priorizar los principios que han definido al continente, manteniendo distancia respecto a propuestas consideradas divergentes, como la militarización nuclear o el retroceso en derechos y libertades. ElDiario.es transmitió que, en su opinión, la fortaleza de Europa debe residir en su capacidad para influir y desarrollar consensos sobre los principales desafíos contemporáneos, asegurando que el bloque sea una referencia en la defensa de un orden internacional basado en normas.