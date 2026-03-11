Mundo

El régimen de Irán lanzó otra ola de ataques contra Israel y posiciones militares estadounidenses en Irak

La Guardia Revolucionaria Islámica afirmó que los proyectiles “alcanzaron el corazón de Tel Aviv” y calificó el bombardeo como “el más intenso y el más pesado desde el inicio de la guerra”

Un misil iraní vuela hacia
Un misil iraní vuela hacia Israel, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, visto desde Jerusalén, el 11 de marzo de 2026. (REUTERS/Jamal Awad)

El régimen de Irán lanzó una nueva oleada de ataques con misiles contra ciudades de Israel y objetivos estadounidenses en Medio Oriente en una ofensiva que se prolongó durante más de tres horas y que la Guardia Revolucionaria calificó como la “más devastadora y la más dura” desde el inicio del conflicto.

La televisión estatal iraní IRIB informó el miércoles que el bombardeo fue “el más intenso y el más pesado desde el inicio de la guerra”. La emisora indicó que la ofensiva apuntó contra ciudades israelíes como Tel Aviv y Haifa.

En un comunicado difundido por la agencia iraní Fars, la Guardia Revolucionaria afirmó que sus misiles golpearon “el corazón de Tel Aviv”, además de “las bases enemigas americanas-sionistas en Erbil”, la principal ciudad del Kurdistán iraquí, y la Quinta Flota naval de Estados Unidos desplegada en Oriente Medio.

Según otro mensaje de la Guardia Revolucionaria difundido por la agencia Tasnim, esta oleada constituyó la ofensiva “más devastadora y la más dura” desde el inicio de la guerra. El cuerpo militar del régimen indicó que la operación se prolongó durante más de tres horas.

La Guardia Revolucionaria también afirmó que los misiles alcanzaron un centro de comunicaciones israelí en el sur de Tel Aviv, además de centros militares en Jerusalén y Haifa.

La televisión estatal iraní IRIB
La televisión estatal iraní IRIB informó el miércoles que el bombardeo fue “el más intenso y el más pesado desde el inicio de la guerra” (REUTERS)

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que detectaron misiles lanzados desde Irán y señalaron que activaron sus sistemas de defensa aérea. El ejército israelí indicó que trabajó para “interceptar la amenaza”. Periodistas de AFP reportaron sirenas antiaéreas en Jerusalén y el sonido de explosiones a la distancia durante la ofensiva.

El servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) informó que no registró víctimas por los ataques. El organismo indicó que desplazó médicos y paramédicos para asistir a personas que sufrieron caídas mientras se dirigían a refugios y a otras con cuadros de ansiedad.

En relación con los ataques contra objetivos estadounidenses, en un comunicado anterior difundido por la agencia Tasnim, la Guardia Revolucionaria señaló que “una masa” de misiles balísticos fue disparada contra la base de la Quinta Flota de la Marina estadounidense en Baréin y contra tres instalaciones en la región kurda de Irak.

El cuerpo militar del régimen iraní también afirmó el martes que ningún buque de la Marina de Estados Unidos se acercó al estrecho de Ormuz. Según la Guardia Revolucionaria, ninguna nave estadounidense “se atrevió” a aproximarse a esa vía marítima estratégica.

Humo se eleva desde un
Humo se eleva desde un edificio en llamas alcanzado por un ataque de un avión no tripulado iraní, después de que Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán, en el distrito de Seef, Manama, Baréin (REUTERS)

La guerra en Medio Oriente comenzó el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Desde entonces, Irán lanzó ataques con misiles contra Israel, que provocaron hasta el momento diez víctimas mortales.

Los ataques que involucraron a Irak aumentaron en los últimos días. Irán anunció otra agresión contra una base estadounidense en la región de Erbil durante la mañana del martes.

Horas antes, las autoridades iraquíes informaron sobre otro bombardeo en la provincia de Kirkuk, también en el Kurdistán, que dejó cinco miembros muertos de las milicias de las Fuerzas de Movilización Popular, integradas en las Fuerzas Armadas iraquíes. Según la información difundida por Bagdad, los aviones que realizaron ese ataque eran “probablemente de Israel o EEUU”.

En los once días de guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, varios emplazamientos de estas milicias en territorio iraquí sufrieron ataques con misiles y bombas de origen desconocido.

El presidente iraquí, Abdelatif Rashed, y el primer ministro Mohamed Shia al Sudani mantienen el apoyo al régimen de Irán. Ambos felicitaron a Mojtaba Khamenei por su nombramiento como líder supremo de Irán.

El presidente iraquí, Abdelatif Rashed
El presidente iraquí, Abdelatif Rashed (EP)

Al Sudani también pidió al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que el territorio de Irak “no se use para ninguna acción contra Estados vecinos o de la región”. El primer ministro iraquí también rechazó las violaciones del espacio aéreo de su país “por cualquier parte”.

(Con información de EFE y AFP)

