Una mujer tiene prohibida la entrada a todas las propiedades del pueblo menos a su propia casa: una demanda colectiva de los vecinos la margina

Una mujer de 33 años ha sido apartada de la vida cotidiana de un pueblo entero en el Reino Unido por decisión judicial. Courtney Balloch, residente de Gainsborough, no podrá poner un pie en ninguna vivienda del municipio salvo en la suya durante los próximos tres años. La medida responde a una demanda colectiva presentada por sus vecinos, que aseguran haber vivido un auténtico infierno debido a la conducta de Balloch, marcada por amenazas, robos, altercados y reiteradas infracciones de órdenes judiciales previas.

El caso es inédito en Gran Bretaña y según informa The Mirror, Balloch solo podrá acceder a la dirección donde su nombre figure en el contrato de alquiler o como propietaria. Su exclusión afecta a todas las casas y pisos de Gainsborough, y la policía local afirma que la orden es una respuesta a su “persistente comportamiento antisocial, amenazante y abusivo”. Si viola esta restricción, se enfrenta a penas que pueden incluir hasta dos años de prisión o una multa ilimitada, según las condiciones impuestas por la justicia.

La comunidad de Gainsborough, tras años de conflictos, encontró en la vía legal la única salida posible ante la acumulación de incidentes. La policía recopiló un amplio historial de denuncias y episodios, mientras que los residentes, hartos de vivir con miedo, decidieron organizarse y solicitar la intervención de la justicia. En palabras del inspector Michael Head, jefe policial local, la prioridad es que “la gente de Gainsborough se sienta segura en sus propios hogares y comunidades”.

Las quejas de los vecinos incluían desde altercados verbales y amenazas directas hasta robos, delitos relacionados con drogas y la violación sistemática de órdenes de conducta criminal. El comportamiento de Balloch fue calificado por la policía como “dañino y persistente”, y según The Mirror, su historial delictivo abarca un período significativo.

Las autoridades intentaron durante años contener la situación con medidas convencionales, pero Balloch reincidía una y otra vez. La presión vecinal creció al punto de motivar una demanda colectiva, poco frecuente en casos de convivencia local en el Reino Unido. El tribunal aceptó la solicitud y dictó una prohibición de acceso a toda vivienda donde Balloch no resida oficialmente, una sanción que no tiene precedentes en la historia judicial reciente del país.

No solo se le restringió el acceso físico: la orden también prohíbe a Balloch cualquier comportamiento que cause molestias, acoso, alarma o angustia a los vecinos. Además, le impide ponerse en contacto con determinadas personas y entrar en comercios de la localidad vecina de Retford, así como incitar a otros a conductas similares. En caso de incumplimiento, las consecuencias legales serán inmediatas y severas.

La exclusión de Balloch tiene un impacto directo en la vida social y cotidiana del pueblo. Por primera vez, una persona queda vetada de todas las residencias del municipio salvo la propia. Esto significa que no puede visitar amigos, familiares, ni acudir a eventos privados en casas ajenas. Tampoco puede entrar en zonas comunes de urbanizaciones o bloques de pisos.

La policía de Lincolnshire ha compartido la medida con otras fuerzas del país, considerándola un posible modelo para situaciones extremas de convivencia conflictiva. Los vecinos, según The Mirror, han recibido la noticia con alivio, aunque algunos expresaron cierta empatía ante la situación personal de Balloch.

Comentarios recogidos en redes sociales muestran opiniones divididas: algunos piden comprensión y ayuda para la mujer, mientras que otros consideran que la única salida posible era su exclusión total tras años de problemas. La orden judicial estará en vigor durante al menos tres años, plazo en el que Balloch solo podrá acceder a otras viviendas si cuenta con autorización escrita del propietario. Cualquier violación de estas condiciones será perseguida por la justicia de inmediato.