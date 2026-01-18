España

El Supremo multa a una madre por ignorar una orden judicial e impedir que sus hijos vean a sus abuelos: seis euros diarios durante seis meses

El tribunal considera probado que la madre actuó de forma deliberada y subraya que un solo incumplimiento del régimen de visitas ya constituye un delito grave

Guardar
Fachada del Tribunal Supremo durante
Fachada del Tribunal Supremo durante la segunda jornada del juicio al fiscal general del Estado, a 4 de noviembre de 2025, en Madrid. (Fernando Sánchez/Europa Press)

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena por desobediencia grave contra Evangelina, una madre de Barcelona por impedir que sus hijos, Leticia y José Antonio, acudieran a una visita judicialmente programada con sus abuelos paternos en el Punto de Encuentro el 15 de febrero de 2020. El Supremo ha ratificado que basta un solo incumplimiento injustificado de una orden judicial en materia de visitas para incurrir en responsabilidad penal, siempre que se constate una negativa consciente y sin causa justificada.

La sentencia, que afecta a una familia donde un régimen de visitas a favor de los abuelos paternos había sido fijado desde marzo de 2019, cierra definitivamente la vía judicial para Evangelina. El tribunal considera probado que la madre actuó de forma deliberada, desatendiendo el requerimiento judicial y privando a los menores del contacto con sus abuelos, pese a los apercibimientos legales recibidos.

De acuerdo con los hechos considerados probados, la madre fue notificada formalmente por el Juzgado de Primera Instancia N° 18 de Barcelona. Allí, se le indicó que debía llevar a sus hijos menores, Leticia y José Antonio, al Punto de Encuentro para las visitas fijadas judicialmente con los abuelos. Tras recibir la advertencia sobre las consecuencias legales si no cumplía, la mujer igualmente no asistió a ese encuentro.

El primer tribunal que intervino, el Juzgado de lo Penal N° 22 de Barcelona, había condenado a Evangelina por desobediencia grave a la autoridad a seis meses de multa, con una cuota diaria de seis euros, y señaló que debería afrontar las costas del juicio si no pagaba.

La madre resta importancia porque “solo se incumplió una vez”

La estrategia de la defensa se centró en discutir tanto la valoración de la prueba como el encuadre legal de la conducta de Evangelina. Alegaron que la condena por desobediencia penal requiere una actitud de “persistente negativa” y no un único hecho, y citaron doctrina que sugiere que primero se debe agotar la vía civil para resolver este tipo de conflictos familiares.

Qué pasa con el dinero y bienes de la herencia en caso de divorcio.

La resolución del Tribunal Supremo ha rechazado todos los motivos de casación planteados por la defensa de Evangelina. Los magistrados descartan que sea necesario un patrón de persistencia o reiteración para apreciar la gravedad del delito; la clave está en el incumplimiento voluntario y sin justificación de una orden judicial clara, como la que establecía el régimen de visitas a favor de los abuelos. 

La defensa también planteó que existía una “justificación médica” para no asistir a la visita, pero el tribunal consideró que no quedó probada ninguna causa válida que le impidiera cumplir el mandato. Tras agotar los recursos, el Tribunal Supremo ha cerrado el procedimiento, señalando la imposibilidad de interponer nuevos recursos y ordenando la ejecución definitiva de la condena.

Temas Relacionados

Tribunal SupremoEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Portugal elige presidente en las elecciones más disputadas desde 1974: cinco aspirantes y una segunda vuelta casi segura

Se estima que ningún candidato alcanzará la mayoría absoluta y las encuestas sitúan a hasta cinco aspirantes con opciones reales de pasar al balotaje del 8 de febrero

Portugal elige presidente en las

La Audiencia Provincial de Madrid confirma la denegación de nacionalidad española a una solicitante colombiana descendiente de sefardíes

Los jueces señalaron que los documentos aportados no acreditaban de manera efectiva el vínculo sefardí ni una relación real con España

La Audiencia Provincial de Madrid

España no encuentra conductores de camión y ahora los busca en Turquía: la asociación andaluza firma un convenio con ese país

El sector enfrenta actualmente la dificultad de cubrir más de 30.000 ofertas de trabajo

España no encuentra conductores de

La Guardia Civil busca a una mujer de 49 años desaparecida en Cangas del Narcea, Asturias, tras localizarse su vehículo solo en una carretera

El aviso se recibió este sábado alrededor de las 19:35 horas, después de que familiares y vecinos llevaran varias horas intentando localizarla por sus propios medios

La Guardia Civil busca a

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Sorteo 1 de la Triplex
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Provincial de Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid confirma la denegación de nacionalidad española a una solicitante colombiana descendiente de sefardíes

La Guardia Civil busca a una mujer de 49 años desaparecida en Cangas del Narcea, Asturias, tras localizarse su vehículo solo en una carretera

Herido grave un hombre de 33 años tras ser agredido con un arma blanca en San Blas, Madrid

Felipe VI aumenta su corte: crea seis marquesados y rehabilita otros nueve títulos, aunque solo el 33% de los 2.216 nobles que hay pagan su cuota

Salvador Illa se encuentra “en buen estado” tras ser atendido al sufrir una afección muscular después de salir a correr

ECONOMÍA

España no encuentra conductores de

España no encuentra conductores de camión y ahora los busca en Turquía: la asociación andaluza firma un convenio con ese país

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Groenlandia, Irán, Venezuela: cómo se trasladan las tensiones geopolíticas al precio de la gasolina en España

DEPORTES

Ilia Topuria anuncia la fecha

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas