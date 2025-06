Tres cláusulas que los caseros deben incluir “sí o sí” en el contrato de alquiler, según un abogado: “Si eres propietario y no quieres perder derechos, si eres inquilino también te interesa”

Bloque de pisos. (Ricardo Rubio - Europa Press)

En el ámbito del alquiler de viviendas, tanto propietarios como inquilinos deben tener muy en cuenta las cláusulas que incluyen en los contratos, ya que estas contienen ciertos derechos y obligaciones durante la duración del arrendamiento. Una de las últimas publicaciones en TikTok de una cuenta especializada en temas de vivienda, @legalmente.rrss, ha destacado tres cláusulas fundamentales que no pueden faltar en un contrato de alquiler para evitar conflictos y proteger los intereses de ambas partes.

También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp y en Facebook

Según el creador de contenido, “si eres propietario y no quieres perder derechos, hay tres cláusulas que tienes que incluir sí o sí en tu contrato de alquiler”. Además, subraya que “si eres inquilino también te interesa porque, si estas cláusulas no vienen en tu contrato, tu propietario no podrá exigírtelas”.

Cláusula de recuperación de la vivienda para uso personal del propietario

La primera cláusula que destaca es la que permite al propietario recuperar la vivienda para uso personal o familiar. Como explica el creador de @legalmente.rrss, “si no viene específicamente en el contrato, no podrás recuperar la vivienda aunque la necesites”. Esta cláusula es esencial para que el propietario pueda disponer de la vivienda si, por ejemplo, necesita habitarla él mismo o destinarla a un familiar cercano.

El precio de la vivienda libre se disparó un 12,2% en el primer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2024, registrando así su mayor alza interanual desde el primer trimestre de 2007, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este viernes. (Fuente: Europa Press / EBS)

Esta disposición está regulada en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y requiere que la cláusula aparezca de forma expresa en el contrato para que el propietario pueda ejercer ese derecho sin conflictos.

Cláusula sobre el incremento de la renta conforme al IRAV

En segundo lugar, el video trata la actualización del precio del alquiler durante la duración del contrato. Tradicionalmente se usaba el IPC (Índice de Precios al Consumo), pero ahora “el incremento de la renta se hace conforme IRAV”, explica el especialista refiriéndose al Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda. Advierte que “si no viene esta cláusula, no podrás subirle la renta nunca al inquilino durante el contrato del alquiler”.

Esta cláusula permite al propietario mantener la posibilidad de ajustar la renta en función de un índice específico del mercado de alquiler, lo que resulta fundamental para no perder poder adquisitivo frente a la inflación o variaciones del mercado.

Una vivienda a la venta en un bloque de pisos (Europa Press)

Cláusula de indemnización en caso de desistimiento anticipado por parte del inquilino

La tercera cláusula se refiere a la indemnización que debe pagar el inquilino si decide finalizar el contrato antes de tiempo. En palabras del creador de contenido, “si no la incluyes, el inquilino se podrá ir gratis con un preaviso de 30 días. No te corresponderá ninguna indemnización”.

Esto puede representar un problema económico para los propietarios, ya que podrían perder ingresos y afrontar gastos sin compensación si el inquilino se marcha antes de lo previsto.

Recomendaciones para ambas partes

El creador de @legalmente.rrss finaliza el vídeo con un consejo básico pero muy importante, “recuerda siempre revisar tus contratos antes de firmarlos, sobre todo si te los has bajado de internet, que pueden estar mal o desactualizados”. Se recomienda consultar fuentes oficiales como la página del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Ley de Arrendamientos Urbanos, que regulan las condiciones de los contratos de alquiler en España.