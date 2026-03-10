Marisa Jara, evacuada de emergencia de ‘Supervivientes’ por un fuerte dolor abdominal

Marisa Jara en 'Supervivientes'. (Instagram @supervivientestv)

Los primeros días de Supervivientes 2026 en Honduras ya están dejando escenas de máxima tensión. A las duras condiciones de supervivencia y los inevitables roces entre concursantes, se ha sumado ahora un inesperado susto médico que ha puesto en alerta al equipo del reality.

La protagonista del momento ha sido Marisa Jara, que ha tenido que ser evacuada de urgencia tras sufrir un intenso dolor abdominal mientras se encontraba en la playa junto al resto de participantes. La modelo sevillana, de 46 años, fue atendida inicialmente por el equipo sanitario del programa antes de ser trasladada para una evaluación médica más completa.

Las imágenes difundidas por el propio programa muestran a la concursante visiblemente afectada, tumbada sobre la arena y quejándose entre lágrimas mientras esperaba la llegada de los médicos.

Dolor, lágrimas y evacuación inmediata

En el vídeo compartido en las redes oficiales del programa se puede ver el momento en el que Marisa Jara comienza a manifestar fuertes molestias. “¡Me duele mucho!”, repetía entre lágrimas mientras se llevaba la mano al abdomen, dejando claro que el dolor era intenso.

Sus compañeros trataron de tranquilizarla mientras esperaban al equipo médico. Minutos después, un sanitario del programa llegó hasta la playa para examinarla y valorar su estado. Tras una primera revisión, el equipo decidió que lo más prudente era evacuarla de inmediato para realizarle pruebas más exhaustivas fuera del campamento.

La modelo fue trasladada en barca hacia un centro médico cercano. Durante el trayecto continuó mostrando signos de dolor y preocupación, tocándose la zona abdominal. “Es como una maldición”, llegó a comentar en uno de los momentos más delicados.

Por ahora, el alcance exacto de la dolencia no se ha hecho público, por lo que la continuidad de la concursante en el reality queda en el aire. Todo dependerá del diagnóstico final del equipo médico.

Una aventura que podría terminar antes de tiempo

A lo largo de la historia del programa, no han sido pocos los concursantes que han tenido que abandonar temporal o definitivamente la aventura por motivos de salud. En algunos casos, tras recibir tratamiento médico, los participantes han podido reincorporarse a la convivencia. En otros, la recomendación sanitaria ha sido abandonar definitivamente el concurso.

En el caso de Marisa Jara, la decisión aún no está tomada. El programa ha avanzado que será en la próxima emisión de Supervivientes: Tierra de Nadie donde se ofrecerán más detalles sobre lo ocurrido y se confirmará si la concursante podrá continuar en la experiencia.

La situación llega además en un momento especialmente delicado para la modelo dentro del concurso. Durante estos primeros días de convivencia ya había protagonizado algunos roces con otros compañeros, especialmente con Maica Benedicto y Claudia Chacón, con quienes mantuvo un tenso intercambio de reproches durante el llamado “Consejo de los dioses”.

La discusión comenzó a raíz de un pequeño corte que sufrió Jara en un dedo mientras manipulaba un cuchillo. El incidente derivó en un cruce de opiniones sobre la forma de desinfectar la herida que terminó elevando el tono entre las concursantes.

En ese momento, la presentadora Sandra Barneda se dio cuenta de que la modelo no se encontraba del todo bien y decidió preguntarle directamente cómo estaba. La respuesta de Jara ya dejaba entrever cierto malestar: “No entiendo esto… ya está explicado, nos enfadamos, nos reconciliamos y ya está”, comentó entonces.

Ahora, horas después, ese malestar ha terminado convirtiéndose en un serio susto médico que podría poner en riesgo su continuidad en la aventura hondureña. Habrá que esperar a la próxima gala para conocer el diagnóstico definitivo y saber si la modelo puede regresar a la playa o si su paso por Supervivientes 2026 llega a su final antes de lo previsto.