Quiénes son los concursantes más desconocidos de ‘Supervivientes 2026′: de los deportistas Alberto Ávila y Aratz Lakuntza a la periodista Ingrid Betancor

El estreno de la nueva edición de Supervivientes 2026 ha ampliado su tradición al incluir entre sus participantes perfiles menos conocidos junto a rostros habituales de la prensa del corazón. Frente a concursantes como Ivonne Reyes o José Manuel Soto, el formato producido por Cuarzo (Banijay Iberia) ha apostado también por figuras emergentes o ajenas al foco mediático tradicional.

Entre ellas, varios deportistas y creadores de contenido que, hasta ahora, no habían ocupado titulares en los grandes medios. Repasamos, por tanto, cuáles son los concursantes menos mediáticos y cómo sus trayectorias podrán aportar diversidad y nuevos relatos al programa.

En primer lugar, la llegada de Alberto Ávila supone un hito relevante: por primera vez, un atleta paralímpico formará parte de la competición, un cambio que reconfigura el perfil tradicional del reality. Ávila, de 29 años y nacido con una malformación en la pierna derecha que motivó su amputación con solo tres años, ha explicado su empeño en derribar prejuicios desde el inicio de la experiencia.

El paralímpico Alberto Ávila

“Voy a reventar todos los estereotipos. Esto es un reto para mí y para todos vosotros, que me vais a acompañar en este camino. ¡Let’s go! Nos vemos en Honduras”, expresó el atleta. La presencia de Ávila, que suma cientos de miles de seguidores en redes sociales y se ha convertido en referente para la normalización de la discapacidad, marca un precedente en un reality que nunca ha tenido perfiles paralímpicos.

En el terreno deportivo, el madrileño compite en la categoría T64, especializada para atletas con amputación de una pierna, y su trayectoria incluye momentos destacados como el subcampeonato de Europa en 200 metros en Polonia 2021 y el cuarto puesto en el Mundial de París 2023. Además, ha explorado el ámbito interpretativo, participando en la serie Olympo de Netflix como el personaje de Miqui.

Quién es Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo

También es interesante el perfil de Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, nieto del famoso reportero y aventurero Miguel de la Quadra-Salcedo. El joven ha seguido el legado familiar vinculándose al sector audiovisual y artístico como director, productor, editor e ilustrador.

Su formación incluye estudios en Dirección de Cine en la Universidad del Sur de Gales y, como él mismo expone, ha heredado la inquietud exploradora de su abuelo tanto dentro como fuera de las cámaras. Se define por una personalidad curiosa, enérgica y entusiasta, junto a una clara vocación de vivir experiencias extremas, según la información facilitada por la organización del programa.

El fichaje de ‘El Conquistador’, Aratz Lakuntza

El casting de Supervivientes 2026 ha incorporado igualmente otros perfiles deportivos como Aratz Lakuntza, atleta vasco de 26 años y campeón del mundo en Carreras de Obstáculos (OCR): “Aupa, equipo, soy Aratz Lakuntza, tengo 26 años y soy atleta de élite”.

Lakuntza afronta su segunda experiencia en realities de supervivencia después de haber competido en el formato vasco El Conquistador del Caribe, donde se consolidó como uno de los participantes más destacados, aunque no logró superar una de las pruebas finales, lo que generó controversia entre los seguidores del formato que lo visualizaban como ganador.

La ‘influencer’ Ingrid Betancor

En el ámbito de los creadores de contenido, la edición de este año incluye a Ingrid Betancor, periodista canaria actualmente afincada en Bilbao. Betancor ha celebrado su incorporación a través de un vídeo publicado en las redes oficiales del espacio, afirmando que afronta la experiencia con “muchísimas ganas y muchísima ilusión”.

Aunque licenciada en Periodismo, su actividad profesional se ha diversificado en el ecosistema digital, donde es conocida por su faceta de creadora de contenido. Además, Betancor es cofundadora de la marca de probióticos Leebra Biotics y directora de marketing de Café Irreverentes. En el plano personal, está casada desde 2016 con el exfutbolista Ibai Gómez, con quien reside en Bilbao y tiene tres hijos.

Quién es Teresa Seco

Entre los perfiles menos conocidos, al menos a nivel televisivo, este año destaca también Teresa Seco. Su trayectoria hasta ahora se ha forjado en el entorno digital, como una de las caras más activas del círculo liderado por las hermanas Lola Lolita y Sofía Surferss, referentes de TikTok en nuestro país.

Seco, que se presenta como creadora de contenido dedicada a la moda y el lifestyle, encara este salto televisivo con la intención de consolidar una identidad propia más allá de su papel como amiga del clan. Su presencia en eventos exclusivos y colaboraciones con marcas de lujo la han situado entre las influencers nacionales con mayor proyección. Además, Seco ha desarrollado una faceta empresarial al frente de su propia clínica en Valencia.