España

Telecinco repite fórmula y vuelve a incluir un ‘triángulo amoroso’ en ‘Supervivientes’: tres nuevos concursantes de ‘La isla de las tentaciones’

El programa de Mediaset ha apostado por los protagonistas del mayor drama vivido en la última edición de ‘La isla de las tentaciones’

Guardar
El triángulo amoroso desembarca en
El triángulo amoroso desembarca en la isla en la que concursarán, sí así lo decide Almudena en las próximas 48 horas. / Captura de pantalla

La nueva edición de Supervivientes ya tiene su primera gran trama sentimental. Apenas unos días después del estreno, los espectadores han descubierto que el reality de aventura de Telecinco ha introducido un inesperado triángulo amoroso que ha revolucionado la convivencia en la isla y ha captado toda la atención de la trama.

La protagonista del giro es Almudena Porras, quien llegó al concurso sin saber que en Honduras también aparecerían dos hombres muy importantes en su pasado y presente: su expareja, Darío Linero, y su actual pareja, Borja Silva. Los tres coincidieron previamente en la última temporada de La isla de las tentaciones, donde protagonizaron una de las historias más comentadas de la edición.

La incorporación de Almudena ha supuesto el primer gran giro de la edición. La joven se convirtió en la concursante número 19 del reality, pero su llegada escondía una sorpresa preparada por la organización. Y es que nada más instalarse en la isla, la participante encontró una botella con un anillo de compromiso en su interior. El objeto tenía un fuerte significado: se trataba del anillo que Darío había pensado utilizar para pedirle matrimonio durante su relación. Instantes después de descubrirlo, el propio Darío apareció en escena, provocando un momento cargado de tensión.

La primera sorpresa del programa
La primera sorpresa del programa llega en su segunda entrega. / Captura de pantalla

La reacción de Almudena fue inmediata. Visiblemente molesta, dejó claro que no esperaba ese encuentro. “Si llego a saber que vienes, ni vengo, no me apetece nada. Es una persona que me ha hecho muchísimo daño y no me apetece verlo”, llegó a decirle, evidenciando que las heridas de su ruptura siguen abiertas. Darío, por su parte, respondió preguntándose si debía seguir cargando con las consecuencias de sus acciones tantos meses después: “¿Tengo que estar condenado de por vida?“.

Un triángulo que vuelve a escena

La situación se volvió todavía más compleja cuando apareció en la isla el tercer protagonista de la historia: Borja Silva, actual pareja de Almudena. Su presencia completó el triángulo sentimental que ya había generado polémica en el otro reality estrella de la cadena. En República Dominicana, Almudena y Darío pusieron a prueba su relación tras once años juntos. No obstante, la infidelidad de él y sus comentarios sobre los deseos de finalizar su relación acabaron dinamitando toda la vida que habían construido juntos. Sumado a ello, la joven malagueña encontró el consuelo en el hombro de Borja, decidiendo iniciar una relación con él solo unos meses después de finalizar la experiencia.

Darío y Almudena en la
Darío y Almudena en la final de 'La isla de las tentaciones' (Mediaset)

Sin embargo, a diferencia de otros participantes, el futuro de Darío y Borja en el concurso no está garantizado. Según explicó Ion Aramendi durante la gala, Almudena tendrá que tomar una decisión decisiva en el próximo programa. De esta manera, será ella quien determine cuál de los dos hombres —su exnovio o su actual pareja— podrá continuar en el reality más allá de esta primera fase de convivencia.

La introducción de este tipo de tramas sentimentales no es nueva en el reality de Mediaset. Ya en la pasada edición la organización decidió llevar a Honduras a los anteriores protagonistas de una edición de La isla de las Tentaciones que llegó a dar la vuelta al mundo: Montoya, Anita Williams y Manuel González. No obstante, la jugada no acabó bien y el sevillano tuvo que desvincularse de la televisión durante unos meses tras la presión mediática a la que se vio sometido.

Temas Relacionados

SupervivientesLa isla de las tentacionesTelecincoMediaset EspañaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Comprueba los resultados del sorteo

Las fuerzas de la OTAN desplegadas en el Mediterráneo derriban un misil iraní que entró en el espacio aéreo de Turquía

Los restos del misil derribado han caído en un terreno vacío en la región de Gaziantep: no se han registrado heridos ni víctimas mortales

Las fuerzas de la OTAN

Eduardo Casanova: “Vivir con VIH a la vez que sufres el estigma y la violencia sistemática de la sociedad es inviable”

El director y actor ha compartido en el evento ‘VIH, comunicación y arte frente al estigma’ por qué decidió hacer público su diagnóstico

Eduardo Casanova: “Vivir con VIH

Un estudio halla una relación entre la cantidad de hijos que se tienen y la esperanza de vida

Las mujeres con dos y tres niños tienen menor riesgo de mortalidad que las que tienen seis o más

Un estudio halla una relación

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil se queja

La Guardia Civil se queja de los SUV españoles que les ha dado Marlaska: “Patinan incluso en terreno básico”

Las aguas del váter revelan que los madrileños consumen más cocaína que los barceloneses pero tres veces menos cannabis

Un juzgado de violencia sobre la mujer admite la segunda denuncia contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual

Un juez prohíbe a dos presuntas carteristas entrar en la ciudad de Valencia durante las Fallas tras ser detenidas por el intento de robo a una turista italiana

La propuesta de un país europeo para reducir el tráfico: 25.000 euros a cambio de que dejes de conducir

ECONOMÍA

Jornada negra en el Ibex

Jornada negra en el Ibex 35: se hunde un 3% en la apertura con los precios del petróleo disparados por la guerra en Irán

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Javier Gil, autor de ‘Generación inquilina’: “Antes tenía casa quien se esforzaba para comprarla, pero hoy importa mucho más la capacidad de heredar que de trabajar”

España, entre los países europeos más expuestos al impacto económico del cambio climático: la deuda pública podría ser un 81% superior a la prevista para 2050

La cámara acorazada que protege 1.600 cajas de seguridad en Madrid: “Nuestros sistemas informáticos son mejores que el personal de seguridad”

DEPORTES

Ya es oficial: Ilia Topuria

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”