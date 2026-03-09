Telecinco repite fórmula y vuelve a incluir un ‘triángulo amoroso’ en ‘Supervivientes’: tres nuevos concursantes de ‘La isla de las tentaciones’

El triángulo amoroso desembarca en la isla en la que concursarán, sí así lo decide Almudena en las próximas 48 horas. / Captura de pantalla

La nueva edición de Supervivientes ya tiene su primera gran trama sentimental. Apenas unos días después del estreno, los espectadores han descubierto que el reality de aventura de Telecinco ha introducido un inesperado triángulo amoroso que ha revolucionado la convivencia en la isla y ha captado toda la atención de la trama.

La protagonista del giro es Almudena Porras, quien llegó al concurso sin saber que en Honduras también aparecerían dos hombres muy importantes en su pasado y presente: su expareja, Darío Linero, y su actual pareja, Borja Silva. Los tres coincidieron previamente en la última temporada de La isla de las tentaciones, donde protagonizaron una de las historias más comentadas de la edición.

La incorporación de Almudena ha supuesto el primer gran giro de la edición. La joven se convirtió en la concursante número 19 del reality, pero su llegada escondía una sorpresa preparada por la organización. Y es que nada más instalarse en la isla, la participante encontró una botella con un anillo de compromiso en su interior. El objeto tenía un fuerte significado: se trataba del anillo que Darío había pensado utilizar para pedirle matrimonio durante su relación. Instantes después de descubrirlo, el propio Darío apareció en escena, provocando un momento cargado de tensión.

La primera sorpresa del programa llega en su segunda entrega. / Captura de pantalla

La reacción de Almudena fue inmediata. Visiblemente molesta, dejó claro que no esperaba ese encuentro. “Si llego a saber que vienes, ni vengo, no me apetece nada. Es una persona que me ha hecho muchísimo daño y no me apetece verlo”, llegó a decirle, evidenciando que las heridas de su ruptura siguen abiertas. Darío, por su parte, respondió preguntándose si debía seguir cargando con las consecuencias de sus acciones tantos meses después: “¿Tengo que estar condenado de por vida?“.

Un triángulo que vuelve a escena

La situación se volvió todavía más compleja cuando apareció en la isla el tercer protagonista de la historia: Borja Silva, actual pareja de Almudena. Su presencia completó el triángulo sentimental que ya había generado polémica en el otro reality estrella de la cadena. En República Dominicana, Almudena y Darío pusieron a prueba su relación tras once años juntos. No obstante, la infidelidad de él y sus comentarios sobre los deseos de finalizar su relación acabaron dinamitando toda la vida que habían construido juntos. Sumado a ello, la joven malagueña encontró el consuelo en el hombro de Borja, decidiendo iniciar una relación con él solo unos meses después de finalizar la experiencia.

Darío y Almudena en la final de 'La isla de las tentaciones' (Mediaset)

Sin embargo, a diferencia de otros participantes, el futuro de Darío y Borja en el concurso no está garantizado. Según explicó Ion Aramendi durante la gala, Almudena tendrá que tomar una decisión decisiva en el próximo programa. De esta manera, será ella quien determine cuál de los dos hombres —su exnovio o su actual pareja— podrá continuar en el reality más allá de esta primera fase de convivencia.

La introducción de este tipo de tramas sentimentales no es nueva en el reality de Mediaset. Ya en la pasada edición la organización decidió llevar a Honduras a los anteriores protagonistas de una edición de La isla de las Tentaciones que llegó a dar la vuelta al mundo: Montoya, Anita Williams y Manuel González. No obstante, la jugada no acabó bien y el sevillano tuvo que desvincularse de la televisión durante unos meses tras la presión mediática a la que se vio sometido.