Las gasolineras más baratas en tu zona: consulta los precios de la gasolina y diésel hoy

Se puede conocer utilizando el Geoportal de Gasolineras, gestionado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que se actualiza cada cinco minutos para ofrecer los precios casi en tiempo real

El efecto de la crisis
El efecto de la crisis internacional ya se refleja en las estaciones de servicio españolas, donde en algunos puntos el litro de gasolina ha llegado a los 2 euros (Europa Press)

El “ataque preventivo” lanzado el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán ha originado una nueva crisis internacional que ya impacta en el día a día de millones de personas. El cierre del estrecho de Ormuz, por donde circula entre el 20% y el 30% del gas y el petróleo que se consume en el mundo, provocó este lunes que el precio tanto del barril de Brent como del West Texas alcanzase los 120 euros.

Posteriormente, el valor retrocedió por debajo de los 100 euros después de que el G7 comunicara que, si las condiciones del mercado lo exigieran, podría liberar reservas de crudo para estabilizar los precios. Algunos países europeos han tomado medidas para hacer frente a esta subida de precios y esta volatilidad, mientras el G7 continúa estudiando la liberación de reservas estratégicas.

El cierre del estrecho de Ormuz provoca subidas en los precios del combustible

El efecto de la crisis internacional ya se refleja en las estaciones de servicio españolas, donde en algunos puntos el litro de gasolina ha llegado a los 2 euros. Según apuntan especialistas en la materia, se espera que los precios sigan subiendo y que esta cifra se extienda a más regiones del país. Durante la guerra de Ucrania, en determinadas zonas ya se superaron los 2,1 euros por litro, un precedente que muchos recuerdan en la actualidad.

El 9 de marzo, el precio del litro de gasolina alcanzó los 2,009 euros en Ateca (Zaragoza), el valor más alto registrado en la plataforma ese día. Muy cerca de esa cifra se situaron dos estaciones más: una en Mojonera (Almería) y otra en Rábano de Aliste (Zamora), con precios de 1,99 euros por litro.

En la segunda semana desde el inicio del conflicto, el precio medio nacional de la gasolina se ha situado en 1,647 euros el litro, mientras que el diésel, que es el hidrocarburo que más incremento ha experimentado, alcanza una media de 1,735 euros el litro. Los importes varían en función de la estación y la ubicación, lo que ha llevado a que muchas personas traten de encontrar la alternativa más económica para repostar.

El Geoportal de Gasolineras
El Geoportal de Gasolineras (Captura de pantalla)

El Geoportal de Gasolineras: comprueba en tiempo real dónde sale más barato repostar

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha puesto a disposición de la ciudadanía el Geoportal de Gasolineras, una herramienta digital que se actualiza cada cinco minutos y permite consultar los precios casi en tiempo real. Las estaciones de servicio están obligadas a comunicar cualquier cambio en las tarifas, de modo que el usuario puede saber en todo momento cuánto cuesta el combustible en cualquier punto del país.

El Geoportal facilita la comparación de precios y ayuda a localizar las estaciones más baratas. El sistema permite seleccionar “Estaciones de servicio” en el tipo de búsqueda, elegir provincia, localidad y código postal, e indicar el carburante requerido, desde gasolina 95 y 98 hasta gasóleo A, GLP, gas natural o hidrógeno. Tras aplicar los filtros y activar la opción “Venta al público”, el buscador muestra una lista ordenada de precios asociados a estaciones para identificar el punto más económico para repostar, en cada municipio de cada provincia, permitiendo tanto hacer un seguimiento de las subidas y bajadas como, simplemente, ahorrarse un dinero al llenar el depósito.

