El régimen de Irán afirmó que continuará con los ataques durante “el tiempo que sea necesario” y descartó negociar con Washington

El ministro de Relaciones Exteriores de Teherán, Abbas Araqchi (REUTERS/Umit Bektas)

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, afirmó el martes que su país continuará los ataques “el tiempo que sea necesario”, en medio de la escalada militar en Medio Oriente y después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara que el conflicto terminaría “muy pronto”. El jefe de la diplomacia del régimen iraní también descartó retomar negociaciones con Washington y acusó a ambos países de atacar infraestructuras civiles en territorio iraní.

“Estamos preparados para continuar los ataques con misiles contra ellos el tiempo que sea necesario y siempre que sea necesario”, declaró Araqchi en una entrevista con la cadena estadounidense PBS News. El ministro agregó que las conversaciones con Estados Unidos para poner fin al conflicto “ya no están en agenda”.

“No creo que la cuestión de hablar o negociar con los estadounidenses vuelva a estar sobre la mesa”, señaló.

Araqchi sostuvo que Irán mantiene una experiencia negativa tras contactos diplomáticos recientes con Estados Unidos. “Tenemos una experiencia muy amarga al hablar con los estadounidenses. Negociamos con ellos el año pasado, en junio, y nos atacaron en medio de las negociaciones”, declaró.

El jefe de la diplomacia iraní también aludió a conversaciones realizadas en 2026 con la administración del presidente Donald Trump. Según Araqchi, Washington transmitió a Teherán que buscaba resolver el programa nuclear iraní por la vía diplomática. “Querían resolver la cuestión nuclear de Irán de forma pacífica y encontrar una solución negociada, y finalmente aceptamos”, afirmó.

“Estamos preparados para continuar los ataques con misiles contra ellos el tiempo que sea necesario y siempre que sea necesario”, declaró Araqchi (REUTERS)

Sin embargo, Araqchi indicó que las conversaciones terminaron con una ofensiva militar. “Tras tres rondas de negociación y después de que el equipo estadounidense afirmara que habíamos logrado un gran progreso, aun así decidieron atacarnos”, lamentó. “Así que no creo que hablar con los estadounidenses vuelva a estar en nuestra agenda”, agregó.

Araqchi también se refirió a los ataques contra infraestructuras del país y advirtió sobre su impacto en el mercado energético mundial. Según el funcionario, las operaciones militares contra instalaciones relacionadas con el petróleo constituyen “una maniobra muy peligrosa” que provoca “el aumento de los precios del petróleo en todo el mundo”.

En ese contexto, el jefe de la diplomacia iraní aseguró que el encarecimiento del crudo no responde a decisiones de Teherán. “Esto no es culpa nuestra, no es nuestro plan”, sostuvo, y añadió que la producción y el transporte de petróleo “se ha ralentizado o detenido por los ataques y las agresiones de israelíes y estadounidenses”.

En la entrevista, el ministro también defendió los ataques de represalia lanzados por Irán contra objetivos en Medio Oriente. “Es un acto de legítima defensa, que es legal y legítimo”, afirmó, al describir la situación como “una guerra impuesta” y “un acto de agresión (...) absolutamente ilegal”.

“No creo que la cuestión de hablar o negociar con los estadounidenses vuelva a estar sobre la mesa”, señaló el funcionario (AP)

Araqchi sostuvo que Teherán amenazó a los países de la región sobre las consecuencias de un ataque estadounidense. “Ya hemos advertido a todos en la región que si Estados Unidos nos ataca, dado que no podemos llegar a suelo estadounidense, tendremos que atacar sus bases en la región, sus instalaciones, sus activos”, declaró.

El ministro agregó que esas acciones podrían ampliar el conflicto. “Como resultado, la guerra se extendería a toda la región”, afirmó.