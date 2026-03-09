España

El bloqueo del estrecho de Ormuz dispara los costes y retrasará las entregas de paquetes en España, según una experta: “Calculé tres semanas, como poco”

En una entrevista en ‘COPE’, Nuria Lacaci, secretaria general de la Asociación de Cargadores de España, ha alertado sobre el efecto dominó que actualmente atraviesa el comercio internacional.

Guardar
Por el Estrecho de Ormuz
Por el Estrecho de Ormuz transita cerca del 20–25 % del petróleo mundial en dirección a mercados de Asia, Europa y América (Ilustración: Movant Connection)

El bloqueo del estrecho de Ormuz está provocando alteraciones en la logística global, con consecuencias que ya afectan a los precios y a la operativa portuaria de España. La situación, derivada de la amenaza constante de ataques a embarcaciones, ha obligado a los barcos a modificar sus rutas y asumir costes mucho más elevados para asegurar el flujo de mercancías.

En una entrevista en COPE, Nuria Lacaci, secretaria general de la Asociación de Cargadores de España, ha alertado sobre el efecto dominó que actualmente atraviesa el comercio internacional. Según ha explicado, muchos buques ya habían optado por cambiar sus rutas “porque la crisis del Mar Rojo ya nos estaba afectando y no se había recuperado todavía esa ruta por el Canal de Suez”.

Así, las compañías marítimas optan por rodear el continente africano a través del cabo de Buena Esperanza. Una alternativa mucho más larga que implica mayores consumos de combustible y tiempos de tránsito. Esta nueva realidad está afectando a las mercancías de alto valor añadido o bajo peso, como productos electrónicos, textiles y farmacéuticos. Las empresas que dependían de rutas mixtas, combinando el transporte marítimo y aéreo desde puertos estratégicos en Oriente Medio, han perdido una opción clave para optimizar sus cadenas logísticas.

Puertos al límite y fletes en alza

La alteración de las rutas marítimas afecta directamente a los puertos españoles. Aunque Algeciras, Barcelona y Valencia mantienen la normalidad en las operaciones actuales, “nos vamos a juntar en dos o tres semanas con una cantidad de buques que no se esperan”, ha advertido Lacaci. Esta acumulación de barcos complicará los atraques y la descarga de contenedores, lo que, a su vez, saturará la red de transporte terrestre, ya condicionada por la falta de conductores.

El espacio aéreo sobre Irán, vacío tras los ataques de EEUU e Israel (AFP)

El encarecimiento de los fletes —el precio acordado por utilizar un medio de transporte para trasladar mercancías— es una de las consecuencias más inmediatas. Lacaci ha explicado que, tras una breve etapa de estabilidad, los precios han comenzado a dispararse. “El flete sube en recargos por guerra, sube en longitud de ruta [...] y sube por el gasto en combustible marino”, ha señalado, añadiendo que, aunque ya habían descendido a unos 1.500 dólares estadounidenses por contenedor, ahora podrían duplicarse o triplicarse.

“Tres semanas, como poco”

La crisis del estrecho de Ormuz amenaza con alterar el calendario de entregas de las mercancías procedentes de Asia. Así, un pedido que antes tardaba 30 días en llegar a España puede requerir ahora hasta el doble de tiempo. Sobre esto, Lacaci ha sido clara, declarando que “calculé tres semanas, como poco” de retraso adicional en la llegada de los productos.

Y esto se traduce en un impacto directo sobre el consumidor final. Aunque las empresas intentan absorber los sobrecostes, según ha explicado Lacaci, “luego ya es imposible”. A medida que la presión se traslada por la cadena de suministro, los precios de los productos podrían experimentar subidas notables y las esperas se harán más largas.

Temas Relacionados

Precios EspañaIránEspañaTransporte EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Hallan más de un centenar de fósiles de reptiles voladores del Jurásico en Teruel: falanges alares y una escápula-coracoide de hace 150 millones de años

El yacimiento de El Pozo, célebre por sus cerca de mil huellas de dinosaurios, suma ahora un nuevo atractivo científico tras la identificación de restos óseos de pterosaurios

Hallan más de un centenar

Una brillante bola de fuego cruza el cielo de Europa, impacta contra el tejado de una casa en Alemania y deja restos de meteorito

El fenómeno fue visible durante varios segundos en Francia, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos y Alemania, donde algunos fragmentos habrían alcanzado el suelo

Una brillante bola de fuego

Felipe VI y Letizia se quieren gastar 99.583 euros en una gran pantalla para completar la modernización de su estudio de grabación

Es la guinda para terminar con la renovación de la Sala Audiovisual que han montado en el Palacio de la Zarzuela. Los reyes quieren aunar monarquía y modernidad

Felipe VI y Letizia se

Super ONCE: resultados ganadores del Sorteo 4 de este lunes 9 de marzo del 2026

Juegos Once compartió la combinación sorteada a las 17:00 horas; descubra si la suerte estuvo de su lado

Super ONCE: resultados ganadores del

Resultados del Sorteo 3 de Super ONCE hoy lunes 9 de marzo del 2026

Aquí las cifras sorteadas en la última jugada; descubra si ha sido uno de los afortunados

Resultados del Sorteo 3 de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso critica los “eslóganes vacíos

Ayuso critica los “eslóganes vacíos y con hipocresía” de la izquierda española, defiende la relación entre España y EEUU y anuncia que Madrid celebrará el 4 de julio

La Fiscalía rechaza imputar a Mazón por la gestión de la DANA al no ver “indicios suficientemente sólidos” contra él

Europa se rearma ante las amenazas de guerra y depende de Estados Unidos para fortalecer su arsenal

La Guardia Civil se queja de los SUV españoles que les ha dado Marlaska: “Patinan incluso en terreno básico”

Las aguas del váter revelan que los madrileños consumen más cocaína que los barceloneses pero tres veces menos cannabis

ECONOMÍA

El trabajo después de los

El trabajo después de los 60 se dispara: el 53% de la población entre 60 y 64 años sigue en activo, la cifra más alta desde 1970

El precio medio de la luz alcanza este martes 10 de marzo su nivel más alto en un año

La guerra de Irán golpea a la vivienda: la subida de las materias primas la encarecerá aún más y podría frenar su construcción

Los padres mayores de 65 años que donen su vivienda habitual a sus hijos no tendrán que pagar impuestos, confirma Hacienda

Jornada negra en el Ibex 35: se hunde un 3% en la apertura con los precios del petróleo disparados por la guerra en Irán

DEPORTES

La tenista húngara Panna Udvardy

La tenista húngara Panna Udvardy denuncia amenazas contra su familia si no perdía un partido: “Fue muy aterrador”

La pandemia se extiende en el Real Madrid justo antes del partido de Champions ante el Manchester City: Álvaro Carreras lesionado

Audrey Pascual, campeona paralímpica española: nació sin tibias y su abuelo le llama “number one”

Max Verstappen correrá las 24 horas de Nürburgring junto al piloto español Daniel Juncadella: estas son las claves de la competición

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival