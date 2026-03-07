España

La llegada de una nueva DANA trae más lluvias e inestabilidad a España: estas son las zonas más afectadas, según la Aemet

El domingo se espera un ambiente frío para la época del año, con “temperaturas más invernales que primaverales”

La Comunitat Valenciana afronta un
La Comunitat Valenciana afronta un fin de semana con la lluvia como gran protagonista, que será generalizada y podrá dejar incluso tormentas. (Andreu Esteban/EFE)

Junto a las lluvias que la borrasca Regina ha dejado a su paso por los archipiélagos y el territorio peninsular, España encara los siguientes días con nuevas precipitaciones: la llegada de una DANA mantendrá la inestabilidad en el país.

Aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha alertado de que todavía existe cierta incertidumbre con respecto a su trayectoria en los primeros días de la semana que viene, se espera que las lluvias sean generalizadas en la península, aunque “menos abundantes y también menos probables en zonas del sureste y en Baleares”, señaló ayer Rubén del Campo, portavoz del organismo público.

Este sistema de bajas presiones también hará descender la cota de nieve, sobre todo en el noroeste peninsular y en la zona centro. Esta se situará en unos 800-1.00 metros. También lo harán las temperaturas, con una bajada acusada de los termómetros en la mitad occidental peninsular, produciendo heladas en algunos puntos.

Este sábado, el día volverá a estar marcado por el paraguas en buena parte del país. La Aemet alerta de que se producirán precipitaciones fuertes y con acumulados significativos en Cantabria, Tarragona, Castellón y localmente en Baleares, sin descartar alguna tormenta y zonas aledañas. Además, la nieve también protagonizará la jornada en las sierras del sudeste, la Ibérica sur, oeste del Sistema Central y la Cantábrica.

Varias personas caminan bajo la
Varias personas caminan bajo la lluvia este viernes en Teruel. (Antonio García/EFE)

Avisos por lluvias y nieve

Pese a las precipitaciones abundantes que todavía se espera que caigan en nuestro país durante el fin de semana, los avisos meteorológicos de la Aemet han descendido con respecto al día anterior. Así, Zaragoza, Cantabria, Soria y La Rioja amanecían este sábado con alertas amarillas por lluvias, desactivada a las 10.00 horas; por el contrario, Tarragona y Castellón la mantendrán presumiblemente durante todo el día, puesto que la inestabilidad seguirá siendo significativa en esta zona.

La nieve caerá a partir de los 1.200-1.400 metros, por lo que también hay avisos por este fenómeno: en Teruel, la alerta permanecerá toda la jornada, mientras que Ávila, Asturias, León, Segovia, Soria y La Rioja amanecían en riesgo amarillo, pero desactivado a partir de las 10.00 horas. Sin embargo, conviene mantenerse atento a las actualizaciones del tiempo, ya que las alertas pueden variar.

Con respecto a las temperaturas, no se espera que los termómetros alcancen los 20 grados, una situación muy distinta a la semana pasada. Las máximas se mantendrán por debajo de los 10 grados en capitales de provincia como Ávila o Lugo, donde las mínimas llegarán a los 3-4 grados.

Temperaturas invernales el domingo en algunas zonas

Mañana, domingo 8 de marzo, según la previsión de la Aemet, “se reducirá algo la inestabilidad”. Sin embargo, las lluvias se mantendrán en el extremo norte peninsular y en la mitad oriental, “sin descartar algún chubasco fuerte, pero ya menos probable e intenso que en días anteriores”.

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, avisa de que las fuertes lluvias que se esperan durante esta jornada, junto a las ya caídas durante las anteriores, puede provocar inundaciones y desprendimientos de tierra, por lo que pide especial precaución

Del Campo señaló ayer que se espera que este día nieve a partir de los 1.500 metros y que las temperaturas nocturnas desciendan. Las diurnas, por el contrario, no experimentarán grandes cambios o incluso pueden subir en el noroeste y el Mediterráneo.

“Helará en zonas de montaña y en áreas de la meseta a mediodía a duras penas se llegará a 12 grados”. Por tanto, se espera un “ambiente frío en estas horas centrales del día para la época del año”, con “temperaturas más invernales que primaverales”, señala el portavoz de la Aemet.

