Una nueva DANA llega este sábado a toda España: las comunidades más afectadas

Las lluvias dominarán la jornada del sábado, por lo que los españoles todavía no podrán guardar el paraguas. Tras el paso de la borrasca Regina, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte sobre una nueva DANA que mantendrá la inestabilidad en toda la Península y en las Islas Baleares, con cielos nubosos y precipitaciones generalizadas. Las zonas más afectadas serán Cantabria, Tarragona, Castellón y Baleares.

La Aemet ha activado la alerta amarilla en varios territorios por precipitaciones. Las nevadas afectarán a Granada, Jaén, Teruel, Ávila, León, Segovia y Albacete, así como a la Cordillera y a los Picos de Europa. La alerta por lluvias se centra en el litoral cántabro, el centro y valle de Villaverde, Burgos, Soria, Tarragona, la zona ibérica riojana y Castellón.

En las Islas Baleares, especialmente en Formentera, se mantiene la alerta amarilla por vientos durante las primeras horas del día. Asimismo, se registran avisos por oleaje en Ibiza, Formentera y Tenerife.

A pesar de la previsión de lluvias en prácticamente toda la península, los termómetros registrarán algunas subidas. La Aemet prevé un aumento de las temperaturas máximas en el sudoeste, la zona cantábrica, el alto Ebro y el nordeste de Cataluña. Por el contrario, se esperan descensos en el centro y en el tercio oriental de la península. Las temperaturas mínimas también bajarán en la mitad nordeste, mientras que en el resto del país se mantendrán con pocos cambios.

Se esperan lluvias que dejarán entre 15 y 40 milímetros de agua acumulada, dependiendo del territorio. En lugares como Tarragona y en otros puntos de la mitad nordeste, especialmente en Aragón, los chubascos podrían ir acompañados de tormentas ocasionales o precipitaciones fuertes.

En los principales entornos de montaña se prevén nevadas con cota de 1.300 a 1.600 metros, salvo en el sudeste, donde bajará hasta 1.100-1.300 metros durante la madrugada. A su vez, se registrarán heladas débiles en las cumbres de los principales sistemas montañosos.

El pronóstico también indica la presencia de bancos de niebla matinales en entornos de montaña de la mitad norte peninsular y en las sierras del prelitoral mediterráneo. En las Islas Canarias, los nortes de las islas montañosas tendrán cielos nubosos con probables precipitaciones débiles, mientras que el resto del archipiélago registrará cielos poco nubosos o con intervalos.

Por otra parte, la Aemet indica que predominará el viento flojo en el interior, de suroeste en el sur peninsular, de norte en el cuadrante noroeste y con componentes este y sur en el resto de la península y en Baleares. Se esperan intervalos de viento moderado en Baleares, el tercio nordeste peninsular y los litorales, con intervalos fuertes en la costa atlántica gallega y en Alborán. En Canarias, soplará el alisio, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas.

El sábado se presenta como una jornada meteorológicamente compleja, con lluvias generalizadas, tormentas puntuales, nevadas en altura, bancos de niebla matinales, heladas débiles y viento intenso en zonas concretas. En caso de ser necesario, se aconseja seguir las indicaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT) y de las autoridades locales, especialmente en carreteras de montaña, zonas costeras expuestas y vías con visibilidad reducida.